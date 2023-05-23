Минтранс анонсировал подписание контракта на строительство ж/д участка Решт – Астара

Эксперт: Жители Армении примут решение Пашиняна по Карабаху скрипя зубами

Политолог Трухачев: Степанакерт не поддержит решения Пашиняна по Карабаху, а жители Армении примут его

Армянское общество, скорее всего, примет идею Пашиняна о признании Карабаха частью Азербайджана, а вот в Степанакерте к этому отнесутся крайне негативно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.

«Политика Никола Пашиняна целиком и полностью диктуется потребностью западных стран вывести Закавказье из-под влияния России. В настоящий момент наши отношения с Грузией несколько смягчились, поэтому Вашингтону и Брюсселю срочно потребовалось создать новую региональную проблему для Москвы», – сказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

«К сожалению, стоит признать, что НАТО и ЕС активно способствуют процессу отдаления Армении и Азербайджана от России, пытаясь передать Ереван под покровительство Франции, а Баку – Турции. Их сверхзадача – разрешить противостояние двух стран, чтобы ничего не мешало их постепенной интеграции в западный лагерь», – отмечает эксперт.

«Этим и объясняются возможные решения по Карабаху и ОДКБ. Разумеется, в Степанакерте местное население не приветствует подобное предложение со стороны Еревана. Местные армяне крайне пророссийски настроены, и они понимают, к чему приведут заявленные изменения», – подчеркивает собеседник.

«Однако в Армении местные жители, скрипя зубами, скорее всего, примут это решение. В конце концов, Пашинян был переизбран премьером, а его позиция по Карабаху всем известна. Кроме того, сказывается усталость граждан от предыдущей войны с Азербайджаном. И к рискам никто не готов», – полагает Трухачев.

«При этом глава Армении говорит о том, что передача Карабаха возможна только при условии соблюдения гарантий безопасности для местных жителей. Скорее всего, речь идет о присутствии по всему периметру региона войск какого-либо государства, которые могли бы контролировать ситуацию на территории», – считает эксперт. Собеседник также усомнился в том, что российские военные из миротворческого контингента останутся в Карабахе в случае, если Ереван подпишет соглашение с Баку.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова признать 86,6 тыс. квадратных километров территории Азербайджана, в которые также входит Нагорный Карабах. При этом политик констатировал, что вопрос прав и безопасности армян, проживающих в регионе, должен стать предметом обсуждения для Баку и Степанакерта.

Он отметил, что для признания территории за Азербайджаном необходимы гарантии того, что политика этнических чисток и геноцида армян на данной территории не будет продолжена. В то же время, по словам Пашиняна, Баку также готов подтвердить целостность Армении на площади 29,8 тыс. кв. километров.

В понедельник Пашинян выразил надежду, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве получится достичь договоренностей по вопросам региональных коммуникаций. Сообщалось, что политик не рассчитывает на подписание мирного соглашения.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Баку и Ереван смогли сблизить позиции в отношении потенциальных договоренностей.