Россия и Иран договорились о совместном создании ж/д участка Решт – Астара

Россия примет участие в проекте строительства железнодорожного участка Решт – Астара в Иране, соответствующее соглашение в среду подписали представители двух стран – министры Виталий Савельев и Мехрдад Базрпаш.

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси также принимали участие в церемонии. Российский лидер присоединился к ней по видеосвязи.

С российской стороны на церемонии в Иране присутствовал вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

Путин ранее отмечал, что этот проект интересен не только России и Ирану, но и всем участникам мировой торговли, поскольку это станет существенным дополнением к Суэцкому каналу и к черноморским проливам. Российский лидер отмечал, что такое решение «удешевляет маршрут, значит, и конечная цена товаров будет ниже».