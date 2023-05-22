Платформа «Россия – страна возможностей» подвела итоги деятельности за пять лет

Участниками 26 проектов, конкурсов и олимпиад президентской платформы «Россия – страна возможностей» за пять лет стали 20 млн человек из всех регионов России и 150 стран мира, сообщил генеральный директор платформы, и. о. ректора Президентской Академии Алексей Комиссаров.

«Благодаря работе платформы у людей действительно поменялось восприятие доступности возможностей в нашей стране. В 2017 году, еще до создания «России – страны возможностей», по данным опросов, примерно 37% россиян верили, что у молодежи есть возможность реализовать себя, добиться успеха в жизни. В конце 2022 года ВЦИОМ провел свежий опрос, и показатель веры в возможности самореализации молодежи вырос до рекордного уровня – 76%, то есть более чем в два раза за пять лет», – сказал он.

22 мая 2018 года президент России Владимир Путин подписал Указ о создании автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», а затем возглавил Наблюдательный совет платформы.

В первый год работы она включала 14 проектов, в которых приняли участие 1,5 миллионов человек. Спустя пять лет количество проектов выросло почти вдвое до 26 конкурсов и олимпиад, в 2019 году был запущен образовательный центр Мастерская управления «Сенеж», в 2022 году начало работу собственное Кадровое агентство для трудоустройства выпускников в госсекторе, также на базе вузов страны действует уже 86 Центров оценки и развития надпрофессиональных компетенций студентов в 48 регионах в каждом федеральном округе страны и развивается сообщество выпускников, в том числе в рамках клуба Лидеров России «Эльбрус».

Победителями конкурсов и олимпиад платформы за все время стали свыше 50 тысяч человек, которые получили десятки самых разных возможностей для развития: смогли поступить в престижный вуз без экзаменов, попали на стажировку и устроились на работу в ведущие компании России и на государственную службу, обрели профессионального наставника, получили продвижение по карьерной лестнице, отправились в путешествия по России, выиграли грант на саморазвитие или реализацию собственного проекта и многое другое. Это стало возможным в том числе благодаря партнерам платформы, которых на данный момент более 1,5 тыс.

К юбилею платформа объявила о запуске собственного мобильного приложения. Оно позволяет всем желающим быстро и в удобном формате получить доступ к возможностям для самореализации. Приложение уже можно скачать бесплатно в магазинах приложений AppStore и GooglePlay.

В приложении можно создать личный аккаунт на rsv.ru, познакомиться с информацией о проектах, поможет оперативно узнавать об открытых регистрациях, подбирать проекты в соответствии с возрастом, интересами и возможностями, которые хотят получить участники. Сервис также позволяет посмотреть разработанные экспертами платформы онлайн-курсы, сформировать личный трек развития по интересующим компетенциям и пройти обучение.

