На Донецком направлении в результате действий подразделений Южной группировки войск за минувшие сутки ликвидированы до 270 украинских военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также уничтожены четыре бронемашины, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Ударами авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника рядом с Двуречной, Масютовкой, Синьковкой, Котляровкой и Крахмальным Харьковской области.

Возле Тимковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

За последние сутки потери противника составили порядка 50 военнослужащих и гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.

Под Стельмаховкой Луганской народной республики (ЛНР) уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады теробороны.

На Краснолиманском направлении оперативно-тактической авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение противнику недалеко от Червоной Дибровы и Невского ЛНР, а также Григоровки Донецкой народной республики (ДНР).

Ликвидированы порядка 55 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30, сообщил Конашенков.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника у Шевченко ДНР, Марфополя, Малой Токмачки и Нестерянки Запорожской области.

Рядом с Новодонецким ДНР пресечены действия украинской ДРГ.

За минувшие сутки на этих направлениях потери противника составили более 150 военнослужащих, два пикапа и две гаубицы Д-30.

Около города Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки ликвидированы более 20 военнослужащих, пушка «Гиацинт-Б» и гаубица «Мста-Б».

В районе пункта Станислав Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады теробороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за сутки поражены 98 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 107 районах, перечислили в Минобороны.

Средствами ПВО недалеко от пункта Лозовое ДНР сбит Ми-8 воздушных сил Украины. За прошедшие сутки перехвачены пять снарядов РСЗО HIMARS. Уничтожены 17 украинских беспилотников в районах пунктов Пески, Кременец, Александровка, Веселое ДНР, Марфополь, Сладкая Балка Запорожской области, Любимовка и Сергеевка Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.