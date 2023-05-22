Автомобильная экспедиция «Россия – страна возможностей» побывала в Запорожской области

Участники автомобильной экспедиции, организованной президентской платформой «Россия – страна возможностей» проехали по маршруту через Запорожскую область.

Маршрут участников автомобильной экспедиции, организованной платформой «Россия – страна возможностей» прошел через Запорожскую область.

Это первая автомобильная экспедиция, в ходе которой колонна брендированного транспорта проедет вокруг Азовского моря – внутреннего моря России, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Экспедиция приурочена к пятилетнему юбилею со дня создания платформы.

Президент Владимир Путин в конце прошлого года отметил, что «Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации». Глава государства напомнил, что еще Петр I боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю.

Кольцевой объезд, который участники автомобильной экспедиции совершат вокруг него, станет символом исторического единства регионов России. В рамках автомобильной экспедиции участники преодолеют 2,8 тыс. километров.

Путь пролегает через 11 регионов России, в каждом из которых проходят разные мероприятия. Участники экспедиции посещают значимые и памятные места, культурно-исторические объекты регионов, проводят встречи с жителями и участниками проектов платформы.

В Мелитополе торжественное мероприятие прошло на площадке мемориального комплекса, воздвигнутого в память о павших в боях при освобождении города. Участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания память героев, отдавших жизнь за защиту Родины в годы Великой Отечественной войны.

Экспедицию встретили представители молодежных организаций Запорожской области и замминистра по молодежной политике администрации области Вероника Аксютина.

«В преддверии пятилетнего юбилея президентской платформы «Россия – страна возможностей» нам очень приятно принимать дорогих коллег, с которыми мы начали работать с августа на территории Мелитополя, столицы Запорожской области. Платформа «Россия – страна возможностей» – уникальное собрание проектов, полезных для каждого представителя молодежи и людей взрослого возраста из любого уголка страны. Хочется сказать огромное спасибо коллегам за то, что она делают, ведь молодежь Запорожской области уже сегодня может пользоваться такими же возможностями, как и молодежь других субъектов России», – сказала она.

В рамках автоэкспедиции, маршрут которой проходит по территориям новых субъектов Российской Федерации, активисты молодежной организации «Юг Молодой» поздравили коллег из президентской платформы с наступающим праздником и возложили цветы к Вечному огню, добавила замминистра.

В Запорожскую область команда АНО «Россия – страна возможностей» прибыла с гуманитарной миссией. Участники экспедиции привезли русскую классику – творчество Пушкина, Достоевского, Толстого, Блока, Ахматовой, Гумилева – множество книг для библиотек и культурных центров новых субъектов страны, которые испытывают дефицит в книгах на русском языке, так как в прошлые годы большинство русскоязычных изданий было недоступно или запрещено.