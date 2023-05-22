Присяжные признали экс-депутата в Красноярском крае виновным в организации убийства журналиста

Коллегия присяжных сочла виновным бывшего депутата Минусинского райсовета в Красноярском крае Ису Хашиева в организации убийства главреда газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова, сообщили в краевой прокуратуре.

Фигурантами дела стали депутат Минусинского райсовета Иса Хашиев, Николай Горюнов и исполнитель Виктор Шестаков, последнему на момент убийства было 17 лет, сейчас ему уже 23, передает ТАСС.

Коллегия присяжных в Красноярском краевом суде единодушно вынесла обвинительный вердикт по делу об убийстве главреда газеты в 2017 году, сообщили в прокуратуре.

Согласно данным следствия, в апреле и мае 2017 года Хашиев захотел организовать убийство главреда «Тон-М» Попкова из-за личных неприязненных отношений и конфликта, вызванного противостоянием на выборах главы района в 2016 году.

Для исполнения задуманного Хашиев привлек Горюнова, ему за деньги он предложил организовать убийство. Горюнов привлек Шестакова, он вручил несовершеннолетнему исполнителю пистолет с глушителем.

Попкова застрелили 24 мая 2017 года около его дома. По мнению следствия, Шестаков и Горюнов в 2020 году также убили местного жителя, выстрелив несколько раз из переделанного под боевое оружие карабина. После этого Горюнова и Шестакова задержали.

Присяжные решили, что Хашиев не заслуживает снисхождения, Шестакову по первому убийству возможно проявить снисхождение, по второму – нет. Приговор озвучат в скором времени.