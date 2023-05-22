ЕС оштрафовал Meta на 1,3 млрд долларов за передачу личных данных пользователей властям США

Регулятор конфиденциальности Европейского союза оштрафовал компанию Meta* Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) на 1,3 млрд долларов за отправку пользовательской информации в США, пишут американские СМИ.

Источники The Wall Street Journal отмечают, что наложенный в отношении владельца социальных сетей Facebook* и Instagram* (запрещены в РФ) штраф стал рекордным для Евросоюза.

Издание добавляет, что официально о штрафе планируется объявить позднее в понедельник. Постановление, как отмечается, усиливает давление на американское правительство с целью прекращения отправки в США подобной информацией компанией Meta* и тысячами других транснациональных корпораций.

Напомним, деятельность Meta Platforms была запрещена в России после того, как корпорация решила снять запрет для пользователей Facebook и Instagram «в некоторых странах призывать к насилию против российских граждан и российских военных». Как уточнили в корпорации, новую политику в соцсетях будут применять на Украине. В России Facebook и Instagram запретили по решению суда за экстремизм.

В апреле 2022 года Meta Platforms оштрафовали в России на 4 млн рублей.

В Кремле при этом не исключали разблокировки Meta в России при условии, что корпорация начнет соблюдать российское законодательство.

Эксперты отмечали, что большинство западных площадок используются для беспрецедентной информационной кампании против России. Фейки, деструктив, противоправные материалы активно распространяются на зарубежных платформах, в то время как российские СМИ и контент с фактами и российской позицией систематически ограничиваются, указывали аналитики.