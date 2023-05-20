Лавров заявил о намерении G7 сдержать Россию и Китай

Глава МИД Лавров: Решения саммита «семерки» в Хиросиме нацелены на двойное сдерживание России и Китая

Принятые на саммите Группы семи (G7) в Хиросиме решения нацелены на двойное сдерживание России и Китая, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на XXXI ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

Лавров также подчеркнул, что происходящее вокруг Украины, ускоряет переход к многополярной системе международных отношений, передает ТАСС.

Глава МИД России подчеркнул, что США используют конфликт на Украине для консолидации своего лагеря, которое напоминает тотальное подчинение всех остальных своей воле. Одновременно с объединением, по словам Лаврова, возникла линия разлома между коллективным Западом и глобальным большинством – странами глобального Юга и Востока

Ранее G7 призвала Китай оказать давление на Россию для вывода войск с Украины.

Кроме того, страны G7 заявили о готовности поддерживать Киев «сколько потребуется», а также отказались принять мирные предложения Китая и Ватикана по Украине