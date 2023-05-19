Страны G7 отклонили мирные предложения Китая и Ватикана по Украине

Лидеры стран «Группы семи» (G7) в ходе заседания на саммите в Хиросиме приняли линию Белого дома, согласованную с украинским президентом Владимиром Зеленским, и отклонили любую попытку начать переговоры, включая предложения Китая или Ватикана, сообщили СМИ.

Corriere della Sera, анализируя совместный документ по Украине, пишет, что вопрос, как убедить третьи страны не способствовать России, остался без ответа, передает ТАСС.

Отмечается, что страны G7 назвали «мирный план» Зеленского единственной основой для установления мира. Эти страны полностью разделяют позиции украинского президента, который отклонил китайское предложение и отверг готовность Ватикана сделать вклад в урегулирование. Никакой перспективы прекращения огня, но продолжение боев, сообщило издание.

Несмотря на ужесточение санкционного режима, по информации газеты, остается проблема с теми странами, которые их не поддерживают, а это такие гиганты, как Китай, Индия, ЮАР. Хотя в документе говорится о «серьезных последствиях» для тех, кто обходит санкции, не указывается, в чем конкретно они будут заключаться, пишет издание.

В пятницу утром Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский собрался в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств, а затем – в Японию на саммит «Группы семи».

Ранее папа Римский Франциск сообщил, что Ватикан готов выступить с «мирной миссией». На что Зеленский в ходе своего визита в Ватикан заявил, что для мирного урегулирования Киеву не требуется посредничество Ватикана, также он отверг идею переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.