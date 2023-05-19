Зеленский собрался на саммит G7 в Хиросиму

Bloomberg: Зеленский прилетит в Джидду на саммит ЛАГ и в Хиросиму

Президент Украины Владимир Зеленский прилетит в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств, а затем – в Японию на саммит «группы семи», сообщает агентство Bloomberg пишет со ссылкой на источники.

Как сообщает агентство, Зеленский отправится в Хиросиму на военном самолете США после остановки в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств, чтобы лично присоединиться к лидерам Большой семерки, передает РИА «Новости».

Американские и японские власти также подтверждают информацию о том, что президент Украины лично посетит Хиросиму. Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на «многочисленные источники» в правительствах США и Японии, передает ТАСС.

Ранее FT сообщала, что лидеры стран «Большой семерки» обсудят предложение президента Украины Владимира Зеленского провести без участия России «мирный саммит» по решению украинского кризиса.

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