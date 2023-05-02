В ДНР объяснили важность восстановления трамвайного движения в Мариуполе

Депутат Бердичевский: Восстановление трамвайного движения в Мариуполе говорит о возвращении города к мирной жизни

Мариуполь стремительно возвращается к мирной жизни. И возобновление трамвайного сообщения в городе – лишнее тому подтверждение, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее президент Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии по возобновлению трамвайного движения в Мариуполе.

«Мариуполь – очень важный логистический центр на Азовском море. Это важнейшее промышленно-транспортное звено комплексного потенциала Донбасса и всего Азово-Черноморского бассейна. Насколько я понимаю, восстановить крупные металлургические заводы очень непросто, поэтому пока город будет использоваться в качестве перевалочной базы для перемещения грузов на территорию Донбасса и далее», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

«Уже сейчас в город активно возвращается мирное население. Крайне важно, чтобы транспортная инфраструктура была восстановлена и готова к нагрузкам. Запуск трамвайного сообщения однозначно станет серьезным подспорьем для местных жителей», – продолжил собеседник.

«А тот факт, что президент Путин лично контролирует все вопросы, связанные с возвращением новых регионов к мирной жизни, значительно ускоряет многие процессы. Видно, что это – одна из приоритетных задач для государства. Серьезную роль играет и то, что за многими населенными пунктами закреплены шефские города и регионы. В случае с Мариуполем эта роль отведена Петербургу», – указывает парламентарий.

«В целом, вся Россия помогает новым регионам оправиться после того, что им приходилось переживать все эти годы. Переоценить эту поддержку просто невозможно. Без нее мы бы не смогли восстанавливаться такими темпами», – заключил Бердичевский.

Во вторник в Мариуполе возобновилось трамвайное движение, команду на запуск по видеосвязи из Санкт-Петербурга дал президент России Владимир Путин. К главе государства обратился вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Пикалев, принимавший участие в церемонии в Мариуполе, с просьбой разрешить прокатиться на пущенном трамвае и посмотреть на восстановленные объекты в городе. «Я не просто разрешаю, я прошу вас об этом. И поздравляю с началом движения», – ответил глава государства.

«Сегодня вводится в строй более 10 км пути. Конечно, это малая толика, потому что всего трамвайных путей в городе было почти на 100 км. Но это только начало. Впоследствии будем развивать транспортную инфраструктуру города, в том числе увеличивать число маршрутов, обновлять давно устаревший парк общественного транспорта, в целом создавать современную систему пассажирских перевозок», – также отметил президент.

Движение трамваев восстановлено по маршруту №10 «Горбольница №2 – Энергоучасток», который соединяет Жовтневый (Октябрьский) и Ильичевский районы. Это первый трамвайный маршрут в городе – ранее там шел ремонт линий. С расходными материалами помог Санкт-Петербург. На данный момент удалось отремонтировать 11 трамваев, десять из них выйдут на маршрут, отмечает ТАСС.

Путин назвал ввод в эксплуатацию трамвайных путей значимым событием для города и его жителей. «Напомню, что первая трамвайная линия открылась здесь ровно, почти что ровно, 90 лет назад, а точнее – 1 мая 1933 года, и на протяжении многих лет этот вид транспорта пользовался большой популярностью», – отметил он.

Помимо этого, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что основные дороги в Мариуполе планируется отремонтировать к концу года, всего в планах восстановление 70 километров полотна. По его словам, изначально планировалось отремонтировать порядка 43 километров дорог, но затем в план были добавлены еще 27 километров.