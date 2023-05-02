Путин запустил движение трамваев в Мариуполе

Путин по ВКС дал старт запуску трамвайного движения в Мариуполе

Трамвайное движение возобновилось во вторник в Мариуполе, команду на запуск по видеосвязи из Санкт-Петербурга дал президент России Владимир Путин.

К главе государства обратился вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Пикалев, принимавший участие в церемонии в Мариуполе: «Мне поручена миссия, чтобы мы попросили у вас разрешение нашей дружной командой прокатиться и посмотреть уже на те объекты, которые мы восстанавливаем, из трамвая», передает ТАСС.

«Я не просто разрешаю, я прошу вас об этом. И поздравляю с началом движения», – ответил Путин.

Как сообщает ТАСС, в Мариуполе возобновилось движение трамваев по маршруту № 10 «Горбольница № 2 – Энергоучасток», который соединяет Жовтневый (Октябрьский) и Ильичевский районы. Это первый трамвайный маршрут в городе – ранее там шел ремонт линий. Восстановлением трамвайной сети и вагонов занимались специалисты депо № 3. С расходными материалами помог Санкт-Петербург. На данный момент удалось отремонтировать 11 трамваев, десять из них выйдут на маршрут.

Путин назвал ввод в эксплуатацию трамвайных путей значимым событием для города и его жителей.