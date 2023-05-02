Путин по видеосвязи принял участие в запуске трамвая в Мариуполе

Президент России Владимир Путин принял участие по видеосвязи из Санкт-Петербурга в запуске трамвая в Мариуполе (ДНР).

«Сегодня вводится в строй более 10 км пути. Конечно, это малая толика, потому что всего трамвайных путей в городе было почти на 100 км. Но это только начало, первый этап работы в данной сфере. Впоследствии будем развивать транспортную инфраструктуру города, в том числе увеличивать число маршрутов, обновлять давно устаревший парк общественного транспорта, а здесь есть над чем поработать, в целом создавать современную систему пассажирских перевозок», – сказал он.

Как сообщает ТАСС, в Мариуполе возобновится движение трамваев по маршруту №10 «Горбольница №2 – Энергоучасток», который соединяет Жовтневый (Октябрьский) и Ильичевский районы. Это первый трамвайный маршрут в городе – ранее там шел ремонт линий. Восстановлением трамвайной сети и вагонов занимались специалисты депо №3. С расходными материалами помог Санкт-Петербург. На данный момент удалось отремонтировать 11 трамваев, десять из них выйдут на маршрут.

Путин назвал ввод в эксплуатацию трамвайных путей значимым событием для города и его жителей.

«Напомню, что первая трамвайная линия открылась здесь ровно, почти что ровно, 90 лет назад, а точнее – 1 мая 1933 года, и на протяжении многих лет этот вид транспорта пользовался большой популярностью», – отметил он.

Также Путин добавил, что в марте во время поездки в Мариуполь он с профильными чиновниками говорил об основных проблемах города, в том числе о необходимости возобновления трамвайного движения. Ранее сообщалось, что Путин в режиме видеоконференции примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе, где восстановили участок длиной почти в 10 км.