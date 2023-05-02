Умер журналист Андрей Малосолов

Пригожин заявил о способности вооружить миллион человек трофейным оружием из Соледара

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин показал склад оружия, завоеванный российскими штурмовыми формированиями в Соледаре, и заявил, что мог бы вооружить этими «сокровищами» миллион человек.

Видео с комментариями Пригожина опубликовала его пресс-служба в Telegram.

Основатель ЧВК «Вагнер» показал «сокровища соледарских складов» – деревянные ящики, в которых длительное время хранилось оружие. В частности, по его словам, там находятся десятки тысяч пистолетов-пулеметов Томпсона, «новые, в масле».

Пригожин отметил, что украинские военные проверяли эти склады вплоть до 2016 года – «чаще не надо было». Вооружения пригодны к использованию, сообщил он.

Автоматы ППШ, ППС, пулеметы «Максим», перечислил Пригожин. По его словам, оружие обладает высочайшей скорострельностью, не хуже современных образцов. Пулеметы Дегтярева полевые, отметил он.

«Я уже всем рассказал, что у меня хранится вооружение на миллионную армию. Я могу вооружить миллион человек», – приводит его слова «Московский комсомолец». Ранее российские штурмовые отряды показали склады с вооружением и боеприпасами в освобожденных соляных шахтах в селе Парасковиевке под Соледаром в ДНР, которые вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались уничтожить.