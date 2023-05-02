Финляндия собралась разрешить США размещать войска на ее территории

Глава политического департамента МИД Финляндии Антелл сообщил о разработке соглашения о размещении в стране войск США

Власти Финляндии работают над соглашением, которое даст США возможность размещать на ее территории американские войска, сообщил глава политического департамента МИД Финляндии Микаэль Антелл.

Если соглашение будет принято, войска США смогут использовать территорию Финляндии и ее военные объекты. В частности, предполагается использование территории Финляндии для подготовки военных, хранения вооружений и материально-технических средств, передает ТАСС со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Антелл сообщил, что договоренности с США позволят силам США «входить в страну, оставаться в стране, осуществлять предварительное хранение материалов». Кроме того, Вашингтон сможет делать «инвестиции в инфраструктуру», передает РИА «Новости».

Такие же договоренности есть у США и с другими странами НАТО. Финляндия также имеет подобные соглашения с рядом других стран, включая Швецию, Норвегию и Великобританию.

Напомним, в Москве подчеркивали, что Россия сделает все необходимые шаги для обеспечения своей безопасности из-за угрозы, возникшей в связи с вступлением Финляндии в НАТО и увеличением линии соприкосновения между Россией и НАТО на 1 тыс. 200 км .

