В Тбилиси решили разорвать контракт с российским «Метровагонмашем»

Президента Грузии не выпустили в Брюссель из-за ее антигосударственных заявлений

Власти Грузии не выдали разрешение грузинскому президенту Саломе Зурабишвили на выезд в Брюссель

Правительство Грузии не дает разрешение на визит президента Саломе Зурабишвили в Брюссель 31 мая, опасаясь ее антигосударственной риторики, заявил председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Мы опасаемся, что ее визит и сделанные во время него заявления повредят нашему стремлению получить статус кандидата в Евросоюз, поэтому лучше ограничить ее ареал», – заявил Кобахидзе журналистам.

По его словам, «правительство имеет конституционное право не дать согласие на визит президента». Ираклий Кобахидзе отметил, что президент, выступая недавно в парламенте, «сделала заявления, которые напрямую противоречат интересам Грузии получить статус кандидата в декабре».

Саломе Зурабишвили тогда подвергла резкой критике правительство и парламент Грузии, заявив, что те только формально выполняют 12 рекомендаций Брюсселя по получению статуса кандидата в члены ЕС.

Администрация президента отправила в правительство заявку на визит в конце апреля.

Ранее в Тбилиси заподозрили Россию в попытке рассорить Грузию с ЕС прямыми рейсами и отменой виз.

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