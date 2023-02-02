Мэр Тбилиси назвал закупку вагонов метро в России «вынужденной, без желания»

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Грузия «оказалась вынужденной» не разрывать контракт с российским «Метровагонмаш» о закупке вагонов для метрополитена, иначе ей грозили финансовые потери, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По словам градоначальника, после начала вооруженного противостояния на Украине «совместно с ЕБРР велась работа по разрыву контракта».

«Однако это не получилось бы без наложения штрафов, без создания финансовых проблем», – сказал он.

Каха Каладзе напомнил, что тендер был проведен не мэрий Тбилиси, а ЕБРР.

«Вместе с ЕБРР мы сделали так, что Грузия избежит любых финансовых рисков. Мы застрахованы от выплаты каких-либо штрафов, если («Метровагонмаш») попадет под санкции», – сказал мэр, отметив, что Тбилиси получит российские вагоны метро «вынужденно, без желания».

Накануне вице-мэр грузинской столицы Ираклий Хмаладзе заявил, что Тбилиси не смог бы найти альтернативного поставщика вагонов за приемлемую цену, новый тендер вызвал бы подорожание закупки на 30–35%, поэтому были завершены переговоры с уже существующим поставщиком «Метровагонмашем».

Ираклий Хмаладзе отметил, что по договору сначала в Тбилиси будут поставлены вагоны, и только потом будут перечислены деньги за их покупку.

Российская компания «Метровагонмаш» в декабре 2021 года победила в тендере на поставку 44 вагонов на сумму около 50 млн евро.