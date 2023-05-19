Эксперт рассказал о переброске Украиной резервов к Артемовску

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19 мая, пятница | Последнее обновление — 10:16 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: CNN: Администрация Байдена разрешит союзникам экспорт истребителей F-16 на Украину
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Вся история со ставшей мега-популярной психологией очень помогает разобраться, что философия – единственная из наук, которая претендует на создание законченной картины мира и нашего места в ней.
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Отношения с Грецией у России сейчас плохие. Но они совсем не безнадежны. В стране существует большой запрос на их восстановление и развитие. Очень многие факторы подталкивают греческое общество (и даже многих политиков) в российскую сторону. И этим надо воспользоваться, усилив нашу работу на греческом направлении.
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Нынешние информационные атаки на военкоров контрпродуктивны. Да, военкоры в массе своей являются любителями в деле информационной войны, но они выполняют незаменимую роль в рамках идущей СВО.
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В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Эксперт рассказал о переброске Украиной резервов к Артемовску
Военный эксперт Марочко рассказал о переброске Киевом резервов к Артемовску
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Украина перебрасывает к Артемовску резервы для восполнения безвозвратных и санитарных потерь, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Так, по его словам, отдельные группы вооруженных формирований Украины замечены в районе населенных пунктов Артемовск и Часов Яр. Они в сжатые сроки перебрасываются на участки, где есть необходимость, передает РИА «Новости».
Марочко добавил, что некоторых военнослужащих привозят медицинские автомобили, прибывшие на место, чтобы забрать раненых.
Ранее военный корреспондент Александр Симонов сообщил, что российские штурмовики полностью заняли укрепрайон «Домино» в Артемовске и продвигаются к окраинам города.
Комбат Ходаковский: В Волновахе зафиксировано применение ВСУ неизвестных ракет
Командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский опубликовал видео последствий обстрела окрестностей Волновахи в ДНР ракетами ВСУ неустановленной модификации, которые не были сбиты системами ПВО.
По его словам, зафиксировано попадание более десятка ракет неизвестной модификации. Они практически не оставляют фрагменты при разрыве, но после них появляются мощные воронки, сообщил Ходаковский в своем Telegram-канале.
Он предположил, что это не самонаводящиеся ракеты.
Ранее появилось видео, как российские снаряды бьют по позициям ВСУ в Артемовске.
Военкоры показали, как «тонны» российских снарядов ударяют по позициям ВСУ в Артемовске
Военкоры опубликовали снятое дроном в Артемовске видео массированных ударов по позициям ВСУ
Российские военкоры опубликовали видео, снятое беспилотником ВСУ в Артемовске (Бахмуте).
В комментарии под видео, размещенном в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», говорится, что украинский укрепрайон в Артемовске «заваливают тоннами снарядов».
Авторы канала отмечают, что это опровергает «сказочки» о «нехватке байеприпасов» (орфография источника сохранена).
Украинские националисты, как отмечается в сообщении, жалуются, что под такими массированными обстрелами приходится тяжело.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные контролируют лишь один район Домино в западной части Артемовска и участок частного сектора.
СМИ: Россия обрушила планы Зеленского по использованию ЗРК Patriot
Sohu: Россия обрушила планы Зеленского по использованию ЗРК Patriot
Российская сторона пресекла планы киевского режима по использованию ЗРК Patriot ударом гиперзвукового комплекса «Кинжал», считает китайское издание Sohu.
Украинский президент Владимир Зеленский давно ждал Patriot и намеревался его применять для перехвата российских ракет, так он планировал заставить Москву потерять лицо, пишет Sohu, передает РИА «Новости».
Но вместо этого российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» ударила по переданному от Вашингтона Киеву ЗРК Patriot, что оказало большое влияние на обе стороны конфликта.
Вместе с тем это болезненно повлияло и на сами США, которые производят эти комплексы.
Напомним, российские военные нанесли массированный удар по Киеву, Минобороны России сообщало, что был поражен американский ЗРК Patriot.
Между тем американские СМИ сообщали, что Patriot при ударе не получил значительных повреждений и готов к эксплуатации.
Подразделения ВДВ перешли к активной поддержке штурмовых отрядов в боях в Артемовске
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На Донецком направлении штурмовые отряды продолжили бои по освобождению Артемовска при активной поддержке подразделений ВДВ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Южной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника у Часова Яра и Богдановки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За сутки авиацией в этом районе совершены семь вылетов самолетов. Артиллерией выполнены 72 огневые задачи.
Общие потери противника на этом направлении составили до 200 военнослужащих и наемников, танк, три бронемашины и две самоходные артустановки «Гвоздика», отчитались в Минобороны.
Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Новомлынска и Котляровки Харьковской области.
В результате действий подразделений 138-й и 27-й мотострелковых бригад пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 60 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.
На Краснолиманском направлении оперативно-тактической авиацией группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Площанкой и Кузьмино Луганской народной республики (ЛНР).
Подразделениями 98-й дивизии ВДВ ликвидированы две ДРГ группы в районе Червоной Дибровы ЛНР.
За прошедшие сутки уничтожены более 75 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, а также гаубица Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ под Угледаром. Потери противника составили до 150 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина ЗРК «Стрела-10», гаубица FH70, а также американская артиллерийская система М777, сообщил Конашенков.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки уничтожены более 35 военнослужащих, бронемашина и три автомобиля.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за сутки поражены 68 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 97 районах.
В районе пункта Кривая Лука ДНР уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, подытожили в оборонном ведомстве.
Лукашенко: Украина выкинула в корзину абсолютно невыгодный России проект мирного договора
Лукашенко: Россия была готова заключить перемирие на невыгодных условиях, но Киев выкинул этот проект мирного договора
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Москва была готова заключить договор об урегулировании конфликта с Киевом на невыгодных для себя условиях, но Украина выкинула этот проект мирного договора, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко напомнил, что изначально Москва и Киев пытались договориться мирно: первые три раунда переговоров прошли в Минске, а позже диалог продолжился в Турции.
«На стол положили проект договора. Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась», – заявил Лукашенко, передает БелТА. При этом, по его словам, после того как Москва дала согласие на мирные инициативы, договор «был выброшен в корзину».
Белорусский президент выразил мнение, что сторонам конфликта следует вернуться к диалогу и составить новый план урегулирования, чтобы завершить военные действия.
Ранее Лукашенко предположил, что заявления Киева о готовящемся контрнаступлении могут быть дезинформацией, поскольку украинская сторона проигрывает российской по численности и технике в пять раз.
Минобороны сообщило об уничтожении значительных запасов вооружения и боеприпасов ВСУ
Украинские военные потеряли значительные запасы боеприпасов в результате высокоточных ударов ВС России, нанесенных в ночь на 18 мая, заявили в российском Минобороны.
Групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования нанесены в течение ночи, сообщило министерство в своем Telegram-канале.
Удар нанесен по крупным складам вооружения и техники зарубежного производства и по резервам ВСУ. Цель ударов достигнута, все объекты поражены.
В результате этого были уничтожены «значительные запасы» вооружения и боеприпасов, а также пресечен выход резервов ВСУ в районы боевых действий.
Ранее Минобороны заявило, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила во вторник в Киеве пять пусковых установок и РЛС американского комплекса Patriot.
В офисе Зеленского заявили о ненависти Украины к России
На Украине ненавидят Россию и будут преследовать ее всегда и везде, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Украина вас ненавидит. Да, мы будем вас преследовать. Всегда и везде», – написал он в Twitter (заблокирован в России), передает РИА «Новости».
Подоляк заявил, что с Россией нечего разговаривать. Украина достанет РФ юридически или физически, заключил он.
Таким образом Подоляк прокомментировал письмо постпреда РФ при ООН Василия Небензи. В письме осуждается высказывание главы ГУР украинского Минобороны Кирилла Буданова об убийстве россиян. Его слова названы в документе примером «ненависти и русофобии».
Соавтор программы «Уральские пельмени» Игорь Истомин погиб в зоне СВО
Один из авторов песен и текстов юмористической программы «Уральские пельмени» Игорь Истомин погиб в зоне проведения специальной военной операции, пишут СМИ со ссылкой на знакомую погибшего музыканта Лейлу Расулову.
Расулова сообщила, что Истомин отправился на спецоперацию добровольцем год назад. Жене и близким сказал, что уезжает на заработки, пишет RT со ссылкой на издание «Екатеринбург онлайн».
Сообщается, что спустя некоторое время артист перестал выходить на связь. Его объявили без вести пропавшим.
Семье стало известно о смерти 51-летнего барда спустя почти год.
Похоронили Истомина в Екатеринбурге с воинскими почестями.
Ранее сообщалось, что при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине погиб сын бывшего министра спорта Крыма Георгия Шестака Денис Шестак.
МИД назвал условия продления зерновой сделки после 17 июля
МИД: Зерновая сделка будет прекращена 17 июля в случае невыполнения требований России
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Россия подтверждает продление «черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия еще на два месяца, до 17 июля включительно, без внесения каких-либо изменений, заявил МИД РФ.
В заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится, что соглашение будет действовать до конца 120-дневного цикла, а в целом после подписания 22 июля 2022 года в Стамбуле меморандума между Россией и ООН, направленного на нормализацию отечественного сельхозэкспорта, пройдет ровно год.
При этом Москва сохраняет принципиальные оценки реализации Стамбульских соглашений: до сих пор выполняется только «черноморская инициатива» за исключением экспорта аммиака. Конкретный прогресс по Меморандуму Россия – ООН отсутствует, констатирует внешнеполитическое ведомство.
МИД сообщил также, что с заявленной гуманитарной составляющей «сделки» есть «явные проблемы». Украинское зерно, по информации российской стороны, вывозится по морскому коридору преимущественно в государства с высоким уровнем доходов и выше среднего, включая «сытые» европейские рынки. Подчеркивается, что нуждающиеся страны получают «абсолютный мизер» – 2,5% (722 тыс. тонн) от общего числа в 30 млн тонн, вывезенных из украинских портов за девять месяцев.
Блокируются поставки российской продукции, даже безвозмездная передача удобрений беднейшим странам, сказано в заявлении. Вместе с тем Запад продолжает много и громко заявлять о глобальной продовольственной безопасности и угрозах голода, отмечает Москва.
Российское внешнеполитическое ведомство вновь напомнило, в первую очередь Соединенным Штатам, ЕС и Британии, которые так «пекутся» о продовольственной безопасности, о необходимости реального изъятия российских удобрений и продовольствия из-под односторонних санкций. Системными задачами, как подчеркивает МИД, является переподключение «Россельхозбанка» к системе SWIFT, поставки запчастей, разблокирование транспортной логистики и страхования, реанимирование аммиакопровода «Тольятти – Одесса» и «разморозка» активов российских компаний.
Зерновая сделка будет прекращена после 17 июля, если данные требования не будут выполнены, заключил МИД России.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия поддержала продление зерновой сделки на два месяца, потому что они будут решающими.
Пограничники в Белгородской области пресекли прорыв группы из 20 украинских диверсантов
На территорию Белгородской области пыталась прорваться диверсионно-разведывательная группа из 20 человек, пишут Telegram-каналы.
Пограничники с российской стороны открыли огонь по диверсантам, им пришлось отступить, передает «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Других подробностей инцидента пока нет.
Ранее экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД, что в ряде населенных пунктов в новых регионах активизировались ДРГ.
В Польше испугались «заморозки» конфликта на Украине
Канцелярия президента Польши: ЕС опасается «замороженного конфликта» на Украине
Польша и весь Европейский союз видят риски «замораживания» украинского конфликта и переход в стадию, когда он будет «размораживаться» время от времени, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.
Пшидач в эфире радиостанции Zet сказал, что такая ситуация совершенно не отвечает интересам Польши или какой-либо другой страны ЕС, передает РИА «Новости».
Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что европейские страны во главе с Польшей тайно призывают президента Украины Владимира Зеленского любой ценой остановить конфликт.
Politico: Вашингтон рассматривает варианты заморозки конфликта на Украине
Politico: Внутри администрации Байдена ведется обсуждение вариантов замораживания конфликта на Украине
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Американская сторона ведет подготовку к приостановке украинского конфликта, которая может привести к ситуации как на Корейском полуострове, сообщили источники издания Politico.
Несколько ведомств США и Белый дом изучали возможность развития конфликта на Украине, включая его «заморозку» на долгий срок, сообщили собеседники Politico, передает ТАСС. По этому сценарию планируется согласовать потенциальные линии, которые Украина и Россия согласятся не переходить, при этом они не обязательно должны быть официальными границами.
По мнению авторов статьи, это наиболее возможный вариант развития событий, так как стороны не хотят признавать поражение, а Вашингтон считает, что контрнаступление киевского режима не сможет нанести «смертельного удара» Москве.
Один источник, знакомый с обсуждениями внутри администрации президента Джо Байдена, уточнил, что в США планируется долгосрочная перспектива, независимо от того, будет ли выглядеть конфликт «замороженным или оттаявшим».
Издание считает, что сама идея о долгосрочном планировании может подорвать уверенность киевских властей в том, что Вашингтон продолжит помогать им.
В начале года на Украине появились слухи о том, что Запад может определить для страны такой же сценарий, по которому разделили Корею на две части.
Политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что у двух исторических событий больше различий, чем сходств.
FT: У Киева осталось пять месяцев на попытки переломить ситуацию в конфликте
Financial Times: В США считают, что следующие пять месяцев станут для Украины решающими в конфликте с Россией
Вашингтон рассчитывает, что у Киева осталось пять месяцев на то, чтобы переломить ситуацию в конфликте с Россией в свою пользу, пишет Financial Times.
Вашингтон рассматривает следующие пять месяцев как решающие для исхода конфликта на Украине. По мнению США, после этого у Киева не останется реальных шансов изменить ситуацию, пишет Financial Times со ссылкой на близкие к американским властям источники.
Причиной для таких опасений украинских союзников служит то, что уровень поддержки Киева почти достиг своего максимума. Кроме того, высокопоставленные европейские чиновники все больше обеспокоены поставками в следующем году, поскольку в США стартует вызывающая разногласия президентская кампания. Европейские союзники сомневаются, что США смогут выполнить одобренный в 2022 году пакет помощи в 48 млрд долларов, особенно потому, что это требует очередного голосования в Конгрессе этой осенью на фоне более пристрастных дебатов о войне, отмечает издание.
Судя по предварительным договоренностям, Киеву хватит военной техники и вооружения именно на пять месяцев. Еще один из американских чиновников предположил, что текущий уровень поддержки Украины не продержится больше одного года или двух лет. «Мы не можем вечно поддерживать один и тот же уровень помощи», – заявил он, передает телеканал «360».
Ранее источник сообщал, что если к началу осени Киев не продемонстрирует каких-либо успехов в ходе конфликта с Москвой, международное сообщество начнет оказывать на Запад серьезное давление, чтобы усадить Россию и Украину за стол переговоров.
Пентагон завысил стоимость поставленной ВСУ техники на миллиарды долларов
Reurers: Пентагон по ошибке завысил стоимость поставленной ВСУ техники на 3 млрд долларов
Пентагон ошибочно завысил стоимость техники, поставляемой Киеву, примерно на 3 млрд долларов, сообщило агентство Reurers со ссылкой на источники.
Высокопоставленный чиновник из Пентагона заявил, что в ведомстве обнаружили несовпадения оценке поставленной техники, передает ТАСС.
Эта ошибка позволяет осуществить новые поставки вооружений ВСУ.
Ранее в Пентагоне сообщили, что за время президентства Джо Байдена военная помощь Украине превысила 37,6 млрд долларов.
Политолог Бордачев: Провал китайского мирного плана может привести к росту поддержки Москвы Пекином
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Ли Хуэй объедет пять стран, соберет их предложения, суммирует их – и на основе этого Китай предложит свой вариант урегулирования украинского конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй начал миротворческое турне по Европе.
«Слова Ли Хуэя о том, что «панацеи для решения украинского кризиса не существует», означают то, что пути к прекращению конфликта не могут быть выработаны на основе позиции только одной из сторон. Таким образом, сторонам нужно где-то идти на уступки и вообще согласовывать каждый пункт требований с другими», – пояснил программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Ли Хуэй объедет пять стран – Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, соберет их предложения, суммирует их, и на основе этого Китай предложит свой вариант урегулирования украинского конфликта. Но от каждой из сторон, конечно, потребуется то «взаимное доверие», о котором упоминал китайский дипломат», – спрогнозировал аналитик.
«Эти усилия Китая показывают: Пекин не признает отсутствие возможностей для дипломатического решения конфликта и не является сторонником точки зрения о том, будто бы все решится на поле боя. Собственно, если бы в КНР так считали, то сама поездка дипломата не состоялась. Китай очень серьезно подходит к своей деятельности по миротворчеству», – подчеркнул собеседник.
Собеседник также обратил внимание на тот факт, что Ли Хуэй не планирует посещать США и Британию. «Это связано с тем, что Лондон и Вашингтон, несмотря на всяческую военную помощь Украине, говорят: решение о прекращении конфликта остается за Киевом. А что касается Польши, Франции и Германии – у каждой из этих стран есть своя позиция по конфликту, которая отличается от других. Тот же Макрон, когда в апреле летал к Си, наверняка пытался донести свое видение ситуации», – предположил эксперт.
«При этом если Китай не найдет способ разрешения украинского конфликта, который всех устроит, то не исключено, что Пекин начнет оказывать более активную и открытую поддержку России в этом противостоянии», – добавил собеседник.
Панацеи для решения украинского кризиса нет, все стороны должны создавать условия для мирных переговоров, заявил ранее спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями, передает РИА «Новости».
Как сообщил в четверг МИД Китая, спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй 16-17 мая посетил Украину, где провел встречи с президентом страны Владимиром Зеленским, главой офиса президента Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
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