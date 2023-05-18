Блогеры заметили исчезновение сериала Слепакова из эфира ТНТ

Телеканал ТНТ прекратил показ сериала «Неприличные деньги» Семена Слепакова (признан в России иноагентом) с Ксенией Рапопорт, пишут блогеры.

Всего были показаны две премьерные серии, сейчас разрыв в показе между эпизодами составил больше недели, говорится в Telegram-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня».

Действие сериала происходит в 1990-е, речь в нем идет о провинциальном преподавателе-экономисте, открывшем секс-шоп. Премьера состоялась 8 мая, сериал был оценен зрителями на уровне 7,3, по данным «Кинопоиска».

Некоторые СМИ предположили, что отснято всего было две серии, а после этого Слепаков покинул Россию, однако Собчак усомнилась в этом, так как проект можно доснять силами шоураннеров.

Она отметила, что фамилия Слепакова вообще не упоминается в числе создателей сериала.

Ранее продюсер, артист и музыкант Семен Слепаков подал иск к министерству юстиции с требованием снять с него статус иноагента.