Глава Минобороны Шойгу проверил боевую подготовку контрактников на полигонах ЗВО

Глава Минобороны Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки контрактников на полигонах Западного военного округа, сообщают в военном ведомстве.

В Telegram-канале ведомства сообщается, что главком Сухопутными войсками ВС РФ Олег Салюков доложил главе военного ведомства, что все занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции, и организованы с учетом особенностей использования противником образцов западного вооружения.

Также командир одного из подразделений, проходящих подготовку на полигоне, доложил министру, что в данный момент с военнослужащими проводятся интенсивные практические занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, вождению боевой и специальной техники, а также подготовке по связи.

«Все обучаемые военнослужащие выполняют стрельбы из различных видов вооружения», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в настоящее время на полигонах ЗВО осуществляется одиночная подготовка военнослужащих по контракту и боевое слаживание в составе отделений и взводов.

После прохождения полного курса практических занятий личный состав направляется в пункты постоянной дислокации для дальнейшей подготовки уже в составе своих подразделений и воинских частей.

Напомним, в начале мая Шойгу проинспектировал в Южном военном округе готовность военной техники и вооружения, которые поставляются в подразделения российских войск в зону спецоперации.