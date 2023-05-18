Россия потребовала от ООН отреагировать на слова Буданова об убийстве россиян

Постпредство России потребовало от ООН должным образом отреагировать на слова Буданова об убийстве россиян

Руководству структур и информационным службам ООН необходимо должным образом отреагировать на призывы главы украинской военной разведки Кирилла Буданова к убийствам российских граждан, заявило постпредство России при ООН.

Как указало постпредство в Telegram, «руководство ООН, по сути, никак не отреагировало на высказывания» Буданова. Россия обвинила офис генсека в попытках «прикрыться общими словами о недопустимости любых терактов» и «поставить под вопрос подлинность преступных заявлений». В связи с такой позицией в постпредстве усомнились в профессионализме сотрудников секретариата ООН, а также указали на их «политическую ангажированность». Постпредство призвало ООН «воздержаться от двойных стандартов в своих политических оценках».

Напомним, российская сторона распространила в Совбезе ООН письменное заявление в связи со словами главы ГУР украинского Минобороны Кирилла Буданова об убийстве россиян по всему миру. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя признания Буданова в причастности Украины к терактам, заявил, что «не видел цитату», но выступил с осуждением любых террористических актов.