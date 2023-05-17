В ООН распространено письмо о высказываниях Буданова про убийство россиян

|
17 мая, среда | Последнее обновление — 20:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Москва подтвердила продление зерновой сделки
Разделы
Уголовное преследование за русофобию придает маргинальным мнениям значение, которого они не заслуживают. Лучше оставить их маргинальными. А для начала проследить за тем, чтобы русофобия не получала государственного финансирования, не проникала в образовательные и культурные учреждения.
Подробности...
Китай, на который приходится почти половина объединенного ВВП БРИКС, может настаивать на использовании юаня как главной расчетной единицы БРИКС. Но в таком случае для остальных участников объединения одна зависимость – долларовая – меняется на другую – юаневую, что противоречит исходной цели.
Подробности...
В России традиционно принято считать, что Эрдоган нам друг, и, следовательно, хорошо бы, чтобы именно он победил на выборах. Никакой дружбы в человеческом ее понимании между странами быть не может. А прагматические отношения при правильных дипломатических усилиях мы достигнем с любым турецким правительством.
Подробности...
В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
Подробности...
На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
Подробности...
Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
В ООН распространено письмо о высказываниях Буданова про убийство россиян
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Российская сторона распространила в Совбезе ООН письменное заявление в связи со словами главы ГУР украинского Минобороны Кирилла Буданова об убийстве россиян по всему миру.
Письмо написал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку швейцарского постпреда при ООН Паскаль Кристин Берисвиль.
Высказывание Буданова – это пример «риторики ненависти, русофобии и подстрекательства к насилию» по национальному признаку, говорится в письме. Подобными заявлениями украинская сторона грубо нарушает правила Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Ранее Буданов заявил, что разведка Украины организует теракты в отношении российских граждан, и добавил, что киевский режим будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».
Уничтожение Patriot в Киеве стало результатом воздушной засады
Американский ЗРК Patriot в Киеве оказался уничтожен российским «Кинжалом» в результате воздушной засады
Российский истребитель МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» уничтожил в Киеве американский ЗРК Patriot из воздушной засады, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» указал, что скорость «Кинжалов» позволяет им за считанные минуты достигать целей на Украине, поэтому Patriot не успевает ни уехать с места, откуда вели стрельбу, ни зарядить новые ракеты. По словам источника, американский ЗРК «был внезапно поражен из воздушной засады», украинская сторона не могла ничего сделать, чтобы защитить Patriot.
Напомним, в ночь на вторник Россия нанесла ракетный удар по Киеву, поразив гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.
ВСУ расстреляли жителей Артемовска при отступлении из частного сектора
ВСУ расстреляли часть мирных жителей при отступлении в начале недели из частного сектора на западе Артемовска в ДНР, сообщил представитель силовых ведомств региона.
По словам информатора, в западном микрорайоне частного сектора в одном из подвалов укрывались местные жители, которых украинские военные при отступлении вывели из укрытия и расстреляли, погибли более 10 человек, передает ТАСС.
Как рассказали очевидцы, происшествие случилось на улице Осипенко. По словам беженцев, в подвале дома находилось не менее 30 человек.
Силовые ведомства фиксируют данные факты.
Ранее сообщалось, что недалеко от Херсона ВСУ убили обычного рыбака ударом беспилотника. Мужчина, вышедший на водоем, умолял о пощаде, но все равно погиб.
В Госдуме призвали МВД дать разъяснения по поводу сочетания желтого и синего цветов
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал МВД разъяснить, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для задержания и заведения дел.
Даванков привел в пример случай в Ханты-Мансийском АО, где директор школы пожаловалась в полицию на мать одной из школьниц. Девочка пришла на занятия с косами, в которые были вплетены желто-синие ленты, что могло вызвать ассоциацию с флагом Украины.
Даванков назвал происходящее абсурдом. «Если продолжать в таком духе, то скоро в России начнут отстреливать синичек, сотни брендов придется закрыть за желто-синие логотипы и запретить как минимум одну политическую партию – ЛДПР», – написал вице-спикер в Telegram-канале..
Ранее в одном из парков в Тбилиси разорвали флаг Украины, висевший рядом с государственным флагом страны.
Опубликовано видео налета российского спецназа на укрепрайон ВСУ
Бойцы российского спецназа совершили огневой налет на укрепрайон ВСУ на Купянском направлении
Опубликована видеозапись огневого налета спецназа шестой армии Западного военного округа Вооруженных сил России на украинские позиции.
Налет на укрепрайон вооруженных сил Украины был совершен на Купянском направлении. Российские военные из минометов, гранатометов и пулеметов обстреляли украинские позиции, ликвидировав несколько вражеских солдат, а также уничтожив запас боекомплекта и одно из орудий ВСУ, передает РИА «Новости».
Напомним, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что потери ВСУ за последние сутки на Купянском направлении составили до 60 военнослужащих.
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для начала контрнаступления
Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что стране не достает оружия, чтобы начать контрнаступление.
Во время интервью телеканалу Sky News он выразил сожаление, что Киеву недостаточно военного оборудования и оружия для начала контрнаступления, передает РИА «Новости».
Жовква заявил, что Владимир Зеленский поехал в европейское турне, чтобы запросить дополнительные пакеты военной помощи. Замглавы офиса Зеленского отметил желание Украины провести контрнаступление как можно успешнее.
Ранее сообщалось, что контрнаступление Киева может сорваться из-за отсутствия эффекта неожиданности.
Появились сообщения о первом обстреле территории России из танка ВСУ
«Газета.Ru»: Украинские военнослужащие впервые обстреляли территорию России из танка
Украинские военнослужащие впервые обстреляли территорию России из танка, пишут СМИ и Telegram-каналы.
Технику ВСУ подогнали к украинскому селу Бударки на границе с Белгородской областью и «открыли огонь» по южным окраинам хутора Старый Волоконовского района, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.
В сообщении говорится, что в общей сложности было выпущено 12 снарядов. В результате никто не пострадал, разрушений нет.
Официальных комментариев Минобороны России по данному сообщению* к настоящему моменту нет.
15 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что населенные пункты Шебекинского городского округа попали под массированный обстрел вооруженных сил Украины (ВСУ).
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых «Кинжалах»
Шойгу опроверг утверждения Киева о якобы сбитых ПВО Украины гиперзвуковых ракетах «Кинжал»
|
|
Утверждения Киева о том, что украинской ПВО во вторник якобы удалось сбить шесть российских гиперзвуковых ракет «Кинжал», не соответствуют действительности, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
Шойгу указал, что российская сторона «столько «не запускала Кинжалов», сколько» украинские войска «якобы сбивают своими заявлениями». По словам Шойгу, число «украинских перехватов», о которых заявляет Киев, «в три раза больше, чем мы пускаем». При этом он задался вопросом о том, «кто там действительно управляет американскими комплексами», которые должны осуществлять эти перехваты. «Да и с типом ракет они все время ошибаются. Потому и не попадают», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, о первом якобы сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но их заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Позднее уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету. После этого Пентагон также заявил о якобы сбитой Украиной с помощью Patriot ракете «Кинжал». Высокопоставленный источник в российском Минобороны указал, что скорость полета «Кинжала» выше предельных боевых режимов ЗРК, которые западные страны поставляют на Украину.
Тем временем в ходе массированного ракетного удара по Киеву «Кинжалом» был уничтожен ЗРК Patriot. На одном из видео, которое сняли очевидцы в Киеве, было видно, как «Кинжал» преодолевает огонь батареи ЗРК Patriot и поражает комплекс ПВО. В США признали, что ЗРК Patriot получил повреждения после российского ракетного удара.
В Киеве комментировать сообщение о поражении американского ЗРК отказались, но утром главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские средства ПВО сбили ночью, в том числе, все шесть выпущенных в сторону Киева «Кинжалов».
CNN сообщил о воздушных ударах России по «центрам управления» в Киеве
CNN: Российские военные нацелились на командные центры в Киеве и центры управления
Россия в ходе спецоперации на Украине предпринимает все более масштабные воздушные атаки, российские военные нацелились на командные центры в Киеве и центры управления, сообщают американские СМИ.
Американский военный чиновник заявил телеканалу CNN, что российские атаки также нацелены на подавление украинской ПВО, на то, чтобы сбить ее с толку, пишет РБК.
Напомним, утром вторника российские силы нанесли самый массированный удар по Киеву. Военные объекты в украинской столице атаковали ракетами «Кинжал» и «Калибр». По данным Минобороны, «Кинжалом» был поражен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Китай призвал иностранные посольства убрать украинские флаги
«Киодо» сообщил о просьбе Пекина к иностранным посольствам убрать украинские флаги и плакаты в поддержку Киева
|
|
Китай просит западные посольства и международные организации не использовать внешние стены их зданий в Пекине для «политической пропаганды», сообщают дипломатические источники.
Ряд западных посольств установили плакаты с украинским флагом и подписями на китайском и английском языках, призывающих к поддержке Украины. Неделю назад МИД Китая направил им уведомление, в котором призвал не допускать «возникновения конфликтов между государствами», а также указал на необходимость «соблюдать китайские законы и постановления», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Киодо».
«Киодо» сообщает, что просьба Китая вызвала недовольство со стороны дипломатов из Европы и других регионов, никто из них, предположительно, не убрал вывески. Среди стран, посольства которых заявили о поддержке Украины – Канада, Германия и Польша.
Напомним, Госдеп заявил, что Китаю важно услышать от украинских партнеров о значимости соблюдения суверенитета и территориальной целостности Украины, необходимости учитывать обеспокоенности Украины в сфере безопасности.
ООН привела новые данные стоимости восстановления Украины
Экономика Украины стагнирует в 2023 году, не помогают даже займы МВФ и финансовая помощь от других стран, стоимость восстановления сейчас оценивается в 411 млрд долларов, сообщает ООН в докладе «Мировая экономическая ситуация и ее перспективы».
Отмечается, что страна осталась без большей части промышленных мощностей и энергетической инфраструктуры, сокращение ВВП составило в 2022 году 29,1%, передает ТАСС.
Перспективы зависят от продолжительности и интенсивности конфликта в 2023 году, говорится в документе.
Отмечается, что в других странах СНГ и Грузии динамика экономического развития положительная. Например, Азербайджан и Казахстан получат выгоду от более высоких цен на нефть в результате сокращения ее добычи ОПЕК+.
СМИ: Взлом HIMARS российскими системами радиоэлектронной борьбы нанес ущерб ВСУ
19Fortyfive: Российские системы радиоэлектронной борьбы блокировкой HIMARS сорвали контрнаступление и нанесли ущерб ВСУ
ВС России смогли «взломать» защитные системы HIMARS на Украине, применяя средства радиоэлектронной борьбы, что отразилось на возможностях ВСУ, сообщил украинский обозреватель 19Fortyfive Максим Скрипченко.
По его словам, у России получается все более успешно блокировать ракеты HIMARS, используя электронные глушители, передает РИА «Новости».
Блокировка Россией электронных глушителей влияет на планы Украины начать контрнаступление, лишая ВСУ возможности угрожать армии РФ, заявил Скрипченко.
Ранее сообщалось, что одна из установленных на Украине систем ПВО Patriot получила повреждения после ракетного удара ВС России.
Минобороны сообщило о групповом ударе по судоремонтному заводу в Николаеве
Российские военные в ночь на среду нанесли удар по складу боеприпасов на территории украинского Николаева, сообщили в Министерстве обороны.
ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, базирующимся на море, говорится в Telegram-канале ведомства.
Удар пришелся по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаев. Цели удара достигнуты, назначенный объект поражен, заключили в Минобороны.
Ранее в среду военкоры сообщали, что по украинскому госпредприятию «Зоря-Машпроект» был нанесен удар «Калибрами», в результате удара был частично разрушен объект промышленной инфраструктуры.
Бойцы ВСУ пожаловались на «безумие» в Артемовске
NYT: Киев отправляет в Артемовск только добровольцев из-за катастрофической ситуации
Ситуация в Артемовске осложнилась настолько, что киевскому режиму приходится направлять туда исключительно добровольцев, находиться в городе сейчас – это «безумие», сообщили украинские военные New York Times.
Внутри Артемовска установилась катастрофическая ситуация, по этой причине командирам приходится присылать туда только добровольцев, заявили украинские военные New York Times, передает РИА «Новости».
Один из собеседников издания отметил, что те, кто заходят в город, должны осознавать, что могут не выйти оттуда. Другой заявил, что находиться в Артемовске сейчас – «это безумие».
Ранее в среду в Минобороны заявили, что Южная группировка войск отразила семь атак ВСУ, пока штурмовые отряды продолжили зачистку Артемовска.
Посол Украины потребовал извинений от французского телеканала за слова о Зеленском
Посол Украины Омельченко потребовал извинений от французского телеканала RTL за слова о Зеленском
Французский телеканал RTL проявил «цинизм и бестактность», сообщив, что президент Украины Владимир Зеленский посетил Елисейский дворец «со своим шапито», заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.
Омельченко на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) заявил, что французский телеканал не выказал «сочувствия» и «ответственности». Он потребовал извинений перед президентом Украины и украинским народом, передает ТАСС.
Украинский дипломат опубликовал фрагмент, как он утверждает, из телеэфира. В нем ведущая заявила, что Зеленский посетил Елисейский дворец «со своим шапито». В программе обыграли анонс «турне цирка Зеленского по Европе», представив его как рекламное объявление циркового выступления.
Напомним, 14 мая Зеленский находился в Париже, где встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Эксперты оценили результаты визита Зеленского в ключевые страны Европы.
Итальянская пресса назвала подарок Зеленского папе Римскому «оскорблением христианства»
Il Fatto Quotidiano назвала подаренную Зеленским папе Римскому Франциску икону оскорбительной
|
|
Икона Богоматери с Христом-младенцем, представленным одними очертаниями и черным пятном, которую президент Украины Владимир Зеленский подарил папе Римскому Франциску оскорбляет христианство, пишет итальянская пресса.
Как пишет исторический журналист, писатель и бывший сенатор Раньеро Ла Валле, такое изображение Христа должно было символизировать «потерю» украинских детей в конфликте. Однако для христиан «потеря» младенца Иисуса означает потерю «Мессии, смысла существования самого института церкви», «стирание Христа с креста и отказ от его воскресения», передает ТАСС со ссылкой на Il Fatto Quotidiano.
Журналист также указал на бросающееся в глаза противоречие подарков, которыми обменялись стороны. Так, Зеленскому подарили бронзовую оливковую ветвь и материалы папы Римского, посвященные миру и братству. Папа Римский при этом получил указанную икону и образ Богородицы на пуленепробиваемой пластине на красном «кровавом» фоне и с полосами цветов украинского флага.
Итальянские СМИ посчитали переговоры неудачными. Послу Украины при Святом престоле Андрею Юрашу пришлось давать разъяснения. Он заявил Corriere della Sera, что Украина не отказывается от взаимодействия с Ватиканом по отдельным пунктам «мирного плана» Зеленского. По данным источников, Зеленский хотел получить от папы Римского полное одобрение украинского «мирного плана», понтифик не пошел на такой шаг.
Напомним, в Сети обратили внимание на «воинственный» подарок Зеленского в ответ на сувенир папы Римского, символизирующий мир. Зеленский заявил, что для мирного урегулирования Киеву не требуется посредничество Ватикана.
|
|