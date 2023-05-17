В ООН распространено письмо о высказываниях Буданова про убийство россиян

Российская сторона распространила в Совбезе ООН письменное заявление в связи со словами главы ГУР украинского Минобороны Кирилла Буданова об убийстве россиян по всему миру.

Письмо написал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку швейцарского постпреда при ООН Паскаль Кристин Берисвиль.

Высказывание Буданова – это пример «риторики ненависти, русофобии и подстрекательства к насилию» по национальному признаку, говорится в письме. Подобными заявлениями украинская сторона грубо нарушает правила Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.



Ранее Буданов заявил, что разведка Украины организует теракты в отношении российских граждан, и добавил, что киевский режим будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».