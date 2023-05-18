Британия указала на невозможность принять Украину в НАТО «прямо сейчас»

Министр обороны Британии ответил на желание Украины попасть в НАТО: «Не сейчас»

Сейчас вступление Украины в НАТО невозможно, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

На совместной пресс-конференции с немецким коллегой Борисом Писториусом Уоллес озвучил «позицию по поводу членства Украины в НАТО». «Очевидно, не прямо сейчас, не сейчас», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

Уоллес заявил о необходимости «укреплять устойчивость» Украины после завершения конфликта. Он заявил, что нужно создать «дорожную карту» приближения Украины к стандартам НАТО. По его мнению, именно так «здесь и сейчас» можно помочь Украине поддерживать «набранные темпы в защите», «потом укрепить устойчивость, а затем позднее давайте обсудим их членство в НАТО».

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО на июльском саммите в Вильнюсе должно сделать шаг к членству Украины в Североатлантическом альянсе, другие решения для Киева неприемлемы.

