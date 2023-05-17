Лавров: Запад хочет рассматривать лишь план Зеленского по урегулированию

Лавров заявил о желании Запада рассматривать лишь план Зеленского по урегулированию

Страны Запада настаивают на том, чтобы рассматривать только план по урегулированию украинского кризиса, который предлагает президент Украины Владимир Зеленский, они не принимают инициатив, которые готова обсуждать Москва, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.

По его словам, Европа, как и США, не скрывает своего отношения к китайской мирной инициативе по Украине, «отношение заключается в том, что если Россия сказала, что это можно обсуждать, значит, это не годится», передает ТАСС.

Министр добавил, что Запад продолжает продвигать инициативу Зеленского, при том что украинское руководство в прошлом году законодательно исключило возможность переговоров с Россией.

Пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков ранее говорил, что Россия пока не видит никаких перспектив для переговоров с Украиной.