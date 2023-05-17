Директор Пушкинского музея заявила о рисках передачи иконы «Троица» РПЦ

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17 мая, среда | Последнее обновление — 09:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Анонсированы поставки новых противотанковых самоходных пушек «Спрут» в войска
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Китай, на который приходится почти половина объединенного ВВП БРИКС, может настаивать на использовании юаня как главной расчетной единицы БРИКС. Но в таком случае для остальных участников объединения одна зависимость – долларовая – меняется на другую – юаневую, что противоречит исходной цели.
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В России традиционно принято считать, что Эрдоган нам друг, и, следовательно, хорошо бы, чтобы именно он победил на выборах. Никакой дружбы в человеческом ее понимании между странами быть не может. А прагматические отношения при правильных дипломатических усилиях мы достигнем с любым турецким правительством.
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Запад испытывает трудности, подобные тем, которые были у французского поэта Нерваля, купившего рабыню с Явы. Издержки на содержание наложницы уже превысили все чаемые выгоды, а девать ее по-прежнему некуда. Впереди только бесчисленная череда взносов на «контрнаступления».
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Директор Пушкинского музея заявила о рисках передачи иконы «Троица» РПЦ
Директор Пушкинского музея Лихачева: При передаче «Троицы» из Третьяковки РПЦ шедевр может быть утрачен
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В случае передачи иконы «Святая Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви (РПЦ) шедевр может быть утрачен, сообщила директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева. При этом она отметила, что икона никогда не была представлена как чудотворная.
По словам Лихачевой, в случае передачи РПЦ икона может быть утрачена. Директор музея уточнила, что икона состоит из трех досок, которые плохо скреплены между собой, и в случае перевозки произведение искусства может развалиться, передает ТАСС.
Кроме того, Лихачева указала, что икона «Святая Троица» никогда не была представлена как чудотворная. Основное ее значение не религиозное, а искусствоведческое, добавила руководитель Пушкинского музея.
В настоящее время икона все еще находится в депозитарии отдела научной реставрации древнерусской живописи Третьяковской галереи. Музей ожидает распорядительные документы от Минкульта о передаче «Троицы» для богослужений в Храм Христа Спасителя, уточняется в Telegram музея.
Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
В понедельник, 15 мая, РПЦ сообщила, что икона «Троица», написанная Андреем Рублевым, вернулась в церковь по распоряжению президента Владимира Путина. 4 июня она будет выставлена в Храме Христа Спасителя по случаю православного праздника Троицы, а позже передана в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В РПЦ пообещали хранить реликвию в музейном режиме.
Военкоры сообщили о самом массированном ударе по военным объектам в Киеве
Военкоры сообщили о масштабном ударе по военным объектам в Киеве ракетами «Кинжал» и «Калибр»
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Российские силы утром во вторник, 16 мая, нанесли самый массированный удар по Киеву, военные объекты в украинской столице атаковали ракетами «Кинжал» и «Калибр».
Ряд ударов были нанесены по Святошинскому району Киева, после чего там начался сильный пожар, сообщает Telegram «Военкоры Русской Весны».
Там же уточняется, что в результате атаки в украинской столице российские силы, вероятно, смогли поразить американские системы ПВО. При этом ЗРК Patriot выпустили десятки ракет, пытаясь остановить российский ракетный удар.
Так, в Сети появились кадры работы ЗРК Patriot, которые можно отличить из-за того, что пуски ракет идут не под прямым углом, а под углом в 40 градусов. На видео можно заметить, что после прекращения работы ПВО происходит взрыв, а затем поднимаются столбы дыма.
Кроме того, авторы канала обратили внимание на фото агентства Reuters, на которых можно заметить позиции переданных США комплексов Patriot.
В ночь на вторник воздушная тревога была объявлена почти во всех областях Украины, в том числе в Киеве, передает РИА «Новости». Очевидцы рассказали о мощных взрывах в украинской столице. Глава Киевской военной администрации Сергей Попко заявил об «исключительной по своей плотности» атаке по объектам в украинской столице, пишет «Российская газета».
Ударом гиперзвукового «Кинжала» поражен ЗРК «Пэтриот» в Киеве
Российские военные в ночь на вторник ударили по местам хранения боеприпасов и техники из западных стран в украинской столице, сообщили в Минобороны.
Удар высокоточным гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» поразил американский ЗРК Patriot, хранящийся в Киеве, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Удар наносился сосредоточенно и высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации украинских подразделений, местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники Запада, подчеркнули в министерстве.
Там указали, что цель удара достигнута, и все назначенные объекты поражены.
Ранее военные корреспонденты сообщали, что 16 мая по украинской столице был нанесен удар, были поражены военные объекты, удар наносился комплексами «Кинжал» и «Калибр».
Найден неизвестный прогноз Жириновского о России в 2025 году
Вице-спикер Госдумы Чернышов нашел неизвестный прогноз Жириновского о будущем России с 2025 по 2040 год
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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов нашел еще один прогноз первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского о будущем России.
В своем Telegram-канале он опубликовал записи Жириновского, в котором тот говорит, что в 2025 году необходимо ожидать объединение русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040 году.
Почему сбываются предсказания, сделанные в свое время Владимиром Жириновским?
Ранее о пророчестве Жириновского о том, что Владимир Зеленский станет последним президентом Украины, рассказал член ЛДПР, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Также Дегтярев опубликовал «предсказание» о желании НАТО завладеть не Украиной, а Крымом. «НАТО не нужна Украина, – говорил он в 2006 году, обращаясь к тогдашней украинской «элите», среди которой были нынешние заправилы хунты Тягнибок и Порошенко, – ей нужен наш Крым, чтобы оттуда ушел наш флот и подойти ближе к Орлу, к Курску и Краснодару. Вы для них проходная площадка, пушечное мясо. Никогда они вас не примут. Вас не будет. Они уничтожат вас и Польшу, потому что вы так географически расположены между Брюсселем и Пекином», – процитировал Дегтярев Жириновского.
В США признали попадание в систему ПВО Patriot на Украине в результате удара ВС России
Одна из установленных на территории Украины систем противовоздушной обороны Patriot получила повреждения после ракетного удара, нанесенного ВС России, сообщает телеканал CNN.
Удар был нанесен в понедельник вечером, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал.
CNN заявляет, что система ПВО получила повреждения, но не была полностью уничтожена. Сейчас США оценивают урон, чтобы понять, необходимо ли полностью выводить ее из эксплуатации или можно отремонтировать.
Местонахождение поврежденной системы ПВО не называлось.
Ранее Минобороны России сообщало о нанесении высокоточных ударов по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также по местам хранения боеприпасов, вооружения и техники. Сообщалось, что все цели были поражены.
В Киеве позже отказались комментировать сообщения об уничтожении комплекса Patriot.
Уничтожение Patriot в Киеве стало результатом воздушной засады
Американский ЗРК Patriot в Киеве оказался уничтожен российским «Кинжалом» в результате воздушной засады
Российский истребитель МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» уничтожил в Киеве американский ЗРК Patriot из воздушной засады, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» указал, что скорость «Кинжалов» позволяет им за считанные минуты достигать целей на Украине, поэтому Patriot не успевает ни уехать с места, откуда вели стрельбу, ни зарядить новые ракеты. По словам источника, американский ЗРК «был внезапно поражен из воздушной засады», украинская сторона не могла ничего сделать, чтобы защитить Patriot.
Напомним, в ночь на вторник Россия нанесла ракетный удар по Киеву, поразив гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Российские танкисты в подбитом танке 10 часов отбивались от ВСУ
Российские танкисты в подбитом танке 10 часов отбивались от ВСУ и вернулись к своим
Танкисты ВС России смогли удержаться в подбитом танке 10 часов подряд, отстреливаясь от украинских военных, и прорваться к своим, сообщил командир танка – начальник штаба танкового батальона старший лейтенант Илья Баганов.
Машина Баганова наступала на опорный пункт ВСУ одной из первых, танк подорвался на фугасе, она осталась отрезанной от основных войск. Об этом старший лейтенант рассказал в ролике, опубликованном Минобороны в своем Telegram-канале.
Военнослужащий пояснил, что 10 часов вел бой, и только с наступлением темноты смог выбраться к своим. По дороге он заблудился и «пробежался по украинским окопам», вытащил весь экипаж.
Баганов добавил, что российские военные только под конец поняли, что сидят не в своем окопе.
Машина за это время получила 10 попаданий из противотанкового гранатомета с короткой дистанции, но броня смогла их выдержать.
Возле места подрыва «Северных потоков» зафиксировали подземные толчки
В районе острова Борнхольм в Балтийском море, вблизи места подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» зафиксированы толчки неизвестного происхождения, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Геологической службы Дании и Гренландии (Geus).
Агентство отмечает, что поначалу сейсмологи расценили толчки как землетрясение, но после дополнительного анализа данных эта возможность была исключена, передает РИА «Новости».
По мнению сейсмологов, это могли быть волны акустического давления от каких-либо событий в атмосфере.
Напомним, после взрывов на «Северных потоках» появилась статья американского журналиста Сеймура Херша. В ней он сообщил со ссылкой на источник, что взрывчатку установили водолазы США во время учений НАТО.
В Госдуме призвали МВД дать разъяснения по поводу сочетания желтого и синего цветов
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал МВД разъяснить, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для задержания и заведения дел.
Даванков привел в пример случай в Ханты-Мансийском АО, где директор школы пожаловалась в полицию на мать одной из школьниц. Девочка пришла на занятия с косами, в которые были вплетены желто-синие ленты, что могло вызвать ассоциацию с флагом Украины.
Даванков назвал происходящее абсурдом. «Если продолжать в таком духе, то скоро в России начнут отстреливать синичек, сотни брендов придется закрыть за желто-синие логотипы и запретить как минимум одну политическую партию – ЛДПР», – написал вице-спикер в Telegram-канале..
Ранее в одном из парков в Тбилиси разорвали флаг Украины, висевший рядом с государственным флагом страны.
В Киеве отказались комментировать уничтожение ЗРК Patriot «Кинжалом»
Представитель ВВС Игнат не стал комментировать уничтожение ЗРК Patriot в Киеве гиперзвуковой ракетой «Кинжал»
Официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отказался комментировать сообщения об уничтожении в Киеве зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Он сослался на то, что не будет комментировать российские источники, передает РИА «Новости».
Напомним, российские военные в ночь на вторник ударили по местам хранения боеприпасов и техники из западных стран в украинской столице, сообщили в Минобороны РФ. Удар высокоточным гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» поразил американский ЗРК Patriot, хранящийся в Киеве.
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для начала контрнаступления
Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что стране не достает оружия, чтобы начать контрнаступление.
Во время интервью телеканалу Sky News он выразил сожаление, что Киеву недостаточно военного оборудования и оружия для начала контрнаступления, передает РИА «Новости».
Жовква заявил, что Владимир Зеленский поехал в европейское турне, чтобы запросить дополнительные пакеты военной помощи. Замглавы офиса Зеленского отметил желание Украины провести контрнаступление как можно успешнее.
Ранее сообщалось, что контрнаступление Киева может сорваться из-за отсутствия эффекта неожиданности.
Медведев ответил Макрону на слова о «поражении» России
Зампредседателя Совбеза Медведев напомнил президенту Франции Макрону, что страны Запада просыпаются с мыслями о России
Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев ответил на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о «геополитическом проигрыше» Москвы, напомнив, что в настоящее время все страны Запада ложатся спать и просыпаются с мыслями о России.
Так, в Twitter Медведев напомнил, что еще в 2022 году НАТО «лениво прогонял» Россию, когда речь заходила о гарантиях безопасности. «А теперь все государства – члены НАТО ложатся спать ночью и просыпаются утром с мыслями о России», – добавил зампредседателя Совбеза, передает ТАСС.
Медведев также ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы геополитически проиграла конфликт против Украины, став «зависимой» от Китая. Зампредседателя Совбеза указал, что Европе, которая «обслуживает интересы США» в ущерб собственной экономике, не стоит рассуждать о «вассальной зависимости».
Генерал ВСУ в отставке назвал главную ошибку Зеленского
Генерал ВСУ в отставке Кривонос заявил об ошибочной оценке Зеленским армии России
Украинский президент Владимир Зеленский недооценил российскую армию, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью украинскому телевидению.
В 2022 году президент Украины объявлял о том, что ВСУ смогли «сломать хребет» российской армии, но прошло уже больше года, а ВС России продолжают боевые действия, заявил Кривонос в эфире «Фабрики новостей», передает РИА «Новости».
Главной ошибкой украинского лидера в ходе конфликта стала неверная оценка состояния российских Вооруженных сил, это привело к неудачам ВСУ.
Также Кривонос заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон неправ, заявляя о геополитическом поражении России. По мнению генерала, в ходе подобных исторических событий нельзя верить политическим заявлениям, они не отражают действительность.
Украинская разведка призналась в организации терактов против известных россиян
Глава ГУР Украины Буданов признался в причастности украинской разведки к терактам против известных россиян
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Украинская разведка причастна к терактам против известных медийных лиц в России, заявил начальник ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью журналисту Валерию Савчуку.
По его словам, «достали» уже многих, в том числе публичных личностей. Так он ответил на вопрос: сможет ли Киев достать Владимира Соловьева или Александра Дугина, передает ТАСС.
Буданов не стал подтверждать, но и не опроверг – входит ли в список целей Захар Прилепин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия уверена в причастности Украины к нападениям на россиян, причем Киев не просто спонсирует убийства, а является их организатором и вдохновителем.
До этого в Кремле сочли чудовищным заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру».
Напомним, Буданов заявил, что Киев будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».
Спектакль с Серебряковым и Раппопорт отменили в Екатеринбурге
Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с Серебряковым и Раппопорт отменили в Екатеринбурге
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Спектакль режиссера Александра Марина «Эйнштейн и Маргарита», роли в котором исполняют Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт, отменен в Екатеринбурге, сообщили в организующем гастроли театральном клубе «Антракт».
Спектакль собирались показать на сцене Дворца молодежи 18 мая. Однако его афиша исчезла с сайта организации. В «Антракте» подтвердили отмену спектакля, но причин не назвали. Уточняется, что «билеты всегда в таких случаях возвращаются, и деньги тоже», передает РИА «Новости».
Напомним, в феврале премьеру спектакля отменили в Санкт-Петербурге. Серебряков и Раппопорт также снимались вместе с Иваном Ургантом в «Происшествии в стране Мульти-Пульти». Премьеру новогодней сказки сняли с эфира.
Раппопорт в ноябре исключили из совета Санкт-Петербурга по культуре и искусству, а также некоторых благотворительных проектов. Она выступала с осуждением российской специальной военной операции на Украине.
В 2019 году в России волна критики обрушилась на Серебрякова за интервью, в котором он назвал национальной идеей страны силу, наглость и хамство. Его упрекнули в том, что плохо отзывается о родной стране, в которую приезжает на заработки. Актер проживает в Канаде.
Жену Шредера уволили после посещения российского посольства 9 мая
Супругу экс-канцлера Германии Шредера уволили после посещения российского посольства 9 мая
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Супруга бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шредера Со Ён Ким-Шредер лишилась работы в компании NRW.Global Business, после того как с мужем посетила торжественный прием в российском посольстве в Германии по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Представитель Минэкономики Северного Рейна-Вестфалии Моны Нойбаур заявил, что Ким-Шредер была освобождена от должности в компании NRW.Global Business без предварительного уведомления. В NRW.Global Business супруга бывшего канцлера работала в качестве представителя в Южной Корее, пишет газета Bild.
В компании заявили, что неоднократно предупреждали Ким-Шредер о недопустимости делать публичные высказывания по политически деликатным темам, в частности, в отношении событий на Украине, передает ТАСС.
9 мая в российском посольстве в Германии прошел торжественный прием по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие в том числе бывший канцлер Германии Герхард Шредер и его супруга Со Ён Ким-Шредер.
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