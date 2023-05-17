Директор Пушкинского музея заявила о рисках передачи иконы «Троица» РПЦ

Директор Пушкинского музея Лихачева: При передаче «Троицы» из Третьяковки РПЦ шедевр может быть утрачен

В случае передачи иконы «Святая Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви (РПЦ) шедевр может быть утрачен, сообщила директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева. При этом она отметила, что икона никогда не была представлена как чудотворная.

По словам Лихачевой, в случае передачи РПЦ икона может быть утрачена. Директор музея уточнила, что икона состоит из трех досок, которые плохо скреплены между собой, и в случае перевозки произведение искусства может развалиться, передает ТАСС.



Кроме того, Лихачева указала, что икона «Святая Троица» никогда не была представлена как чудотворная. Основное ее значение не религиозное, а искусствоведческое, добавила руководитель Пушкинского музея.

В настоящее время икона все еще находится в депозитарии отдела научной реставрации древнерусской живописи Третьяковской галереи. Музей ожидает распорядительные документы от Минкульта о передаче «Троицы» для богослужений в Храм Христа Спасителя, уточняется в Telegram музея.

На ваш взгляд Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени: Объектом искусства

Религиозной святыней

И тем, и другим в равной степени

Затрудняюсь ответить



В понедельник, 15 мая, РПЦ сообщила, что икона «Троица», написанная Андреем Рублевым, вернулась в церковь по распоряжению президента Владимира Путина. 4 июня она будет выставлена в Храме Христа Спасителя по случаю православного праздника Троицы, а позже передана в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В РПЦ пообещали хранить реликвию в музейном режиме.