Польская AmRest завершила продажу KFC в России

Вассерман объяснил основную цель Галкина и Земфиры оспорить статус иноагентов

Отмена статуса иностранного агента для российских артистов – это восстановление доступа к кормушке – возможность выступать на корпоративах и получать большие гонорары, сказал газете ВЗГЛЯД публицист, депутат Анатолий Вассерман, комментируя иски певицы Земфиры и телеведущего Максима Галкина, оспаривающие решение российского Минюста включить их в реестр физлиц-иностранных агентов.

«Статус иностранного агента очень сильно бьет по благополучию любого, кто пытается ругать государство за его же деньги. Например, на всякие корпоративы их теперь могут приглашать только в негосударственные организации. На какие-то иные виды заработка они теперь вынуждены с большой оглядкой зариться. Соответственно, отмена статуса иностранного агента для таких деятелей – это восстановление доступа к кормушке», – говорит Вассерман.



Он подчеркивает, что речь идет не только о «казенной кормушке». Многие негосударственные организации довольно много зарабатывают на контрактах от государства. Соответственно, такие компании также стараются избегать каких-либо отношений с носителями статуса иностранного агента.

«Кстати, замечу, что очень многим деятелям искусства корпоративы приносят гораздо больший доход, чем выступление, заработок от которого идет со сбора от проданных зрителям билетов. За корпоративы платят совершенно несопоставимые с выступлениями гонорары», – отмечает депутат.

По его мнению, Галкин и Земфира сделали правильный шаг, подав иск, поскольку суд является надежным инструментом для определения истины. При этом он сомневается, что суд отменит статус иностранного агента, поскольку эти артисты, по его мнению, получают средства деньги от различных иностранных источников, а также делают политические заявления.

«Заработок от иностранцев и участие в политике в совокупности как раз и означает, что человек исполняет функции иностранного агента. Впрочем, я не исключаю, что суд сочтет деятельность, скажем, той же Рамазановой, не политической, и снимет с нее этот статус», – заключил Вассерман.

Ранее певица Земфира Рамазанова (признана Минюстом иноагентом) подала иск в Замоскворецкий суд Москвы, требуя снять с нее статус иностранного агента. Позже стало известно, что с точно таким же требованием выступил телеведущий Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом), также подавший иск.