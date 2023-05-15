Над стадионом «Донбасс-Арена» сбили украинскую ракету

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15 мая, понедельник | Последнее обновление — 13:06 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Анпилогов: Площадь зараженной зоны после детонации снарядов с обедненным ураном в Хмельницком сравнима с Чернобыльской
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Началась черная полоса для соискателей еврогражданства из России. Ровно с февраля 2022-го мы наблюдаем, как все документы, договоры, обещания, посулы, а также инвестиции, деньги, банковские обязательства, средства – становятся ничем. Особенно для россиян.
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Крымский мост умудрился воплотить в себе все то, что мы знаем и любим в России – в стране, которая строит, развивает, восстанавливает и упорно создает будущее, о котором мечтает, невзирая на все препятствия. Сегодня ему исполнилось пять лет.
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Панночка-чаровница из загробного мира – из мира мертвых. Она несет смерть. Сейчас это становится ясно не только русским, но и европейцам, никогда не читавшим Гоголя.
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Над стадионом «Донбасс-Арена» сбили украинскую ракету
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Средствами ПВО над стадионом «Донбасс-Арена» в Донецке сбита украинская ракета, сообщил глава города Алексей Кулемзин.
Части ракеты, предположительно, упали на стадион и на территорию рядом, написал мэр в Telegram.
Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила под Харьковом украинскую ракету «Точка-У».
При отражении массовых атак ВСУ под Артемовском погибли два полковника ВС России
Минобороны заявило о гибели полковников ВС России Макарова и Бровко при отражении массовых атак ВСУ под Артемовском
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Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко погибли в результате отражения атаки ВСУ в Донецкой народной республике, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем, и две атаки противника были отражены. Отмечается, что военнослужащие бригады поразили три танка, четыре боевые машины пехоты и два украинских бронеавтомобиля.
В Минобороны подтвердили гибель командира бригады во время эвакуации с поля боя после полученного тяжелого ранения.
Также сообщается о гибели Евгения Бровко, который руководил действиями личного состава. В пресс-службе уточнили, что во время боя по отражению одной из атак Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения.
Ранее военные эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, почему президент Украины Владимир Зеленский открыто не объявляет о контрнаступлении ВСУ. По мнению экспертов, информационная кампания вокруг контрнаступления перешла в новую фазу. С одной стороны, официальные лица офиса Зеленского заявляют о том, что атаку надо бы перенести на более поздний срок ввиду недостатка техники. С другой стороны, силы ВСУ проводят небольшие атаки для того, чтобы попытаться вбить клин вглубь российской обороны.
Военкор рассказал о заслугах погибшего полковника ВС России Макарова
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Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров с позывным «Барнаул» всегда лично управлял боем и находился там, где обычно комбригов не встретить, поделился воспоминанием о погибшем военкор Первого канала Дмитрий Кулько.
«Барнаул» всегда лично управлял боем, круглыми сутками был в окопе на переднем крае вместе с рядовыми. Говорил, куда поставить пулемет, где нужно расширить траншеи. Выводил штурмовиков, саперов, танкистов, объясняя задачу не на карте в штабе, а на местности – наблюдая обстановку своими глазами», – написал Кулько в своем Telegram-канале.
По словам военкора, благодаря Макарову «были взяты несколько крупных опорников противника в кременском лесу».
Кулько также вспомнил, что комбриг всегда шутил и слушал советские песни в наушниках во время боя.
Ранее в Минобороны России сообщили, что командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко погибли в результате отражения атаки ВСУ в Донецкой народной республике.
В Госдуме заявили о болезни Лукашенко
Депутат Госдумы Затулин: Президент Белоруссии Лукашенко заболел
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заболел, сообщил изданию «Подъем» первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Затулин сообщил, что ему известно о болезни Лукашенко, однако диагноз он не назвал. По его словам, серьезных угроз для здоровья белорусского лидера нет, «ничего такого сверхъестественного», это не COVID (вызываемое коронавирусом заболевание), «просто человек заболел», передает РИА «Новости».
Как отметил Затулин, несмотря на болезнь, президент Белоруссии смог посетить парад Победы в Москве, а вечером того же дня проводил мероприятия в Минске. При этом депутат Госдумы выразил мнение, что Лукашенко нуждается в определенном отдыхе.
В минувшую среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отсутствие Лукашенко 9 мая на неформальном завтраке лидеров стран СНГ в Кремле посвященными Дню Победы мероприятиями в Минске.
Отрыв Эрдогана от Кылычдароглу после вскрытия 99,86% урн сократился
ТРТ: Разрыв между Эрдоганом и Кылычдароглу на выборах президента Турции после вскрытия 99,9% урн уменьшился до 4,35 п. п.
Разрыв между президентом Турции Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу на президентских выборах по итогам вскрытия 99,86% урн уменьшился до 4,35 процентного пункта, такие данные приводит гостелеканал ТРТ.
По последним данным, Эрдоган набирает 49,34% голосов, его главный соперник – 44,99%, передает ТАСС.
Ранее Эрдоган заявил о своем лидерстве на прошедших в Турции выборах.
Шольц исключил окончание украинского кризиса на условиях России
На Украине не может быть мира на условиях России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает издание Spiegel.
По его словам, Киев готов к миру, но он просит, чтобы при поддержке Запада не было замороженного конфликта и мира, продиктованного Россией, передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для мирного урегулирования Киеву не требуется посредничество Ватикана, также президент Украины отверг идею переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.
Командир одной из бригад ВСУ рассказал о пережитом в Артемовске ужасе
NYT: Командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ рассказал о пережитом в Артемовске ужасе и кошмарах о российских танках
Командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ рассказал американскому изданию The New York Times о пережитом в Артемовске ужасе и снящихся украинским солдатам кошмарах о российских танках, постоянных артобстрелах, ракетных и авиаударах.
По словам командира 24-й мотострелковой бригады ВСУ, каждый метр Артемовска находится под обстрелом. Он рассказал про не прекращающиеся ни на минуту артиллерийский огонь, ракетные и авиаудары, добавив, что российские танки снятся украинским солдатам в кошмарах. По словам украинского военного, они не могут противостоять российской армии из-за нехватки противотанковых ракетных комплексов типа Javelin, передает РИА «Новости».
Ранее российские военкоры рассказали про уничтожение украинских танков под Артемовском и показали груды уничтоженной техники по дороге в город.
Минобороны сообщило об ударе высокоточным оружием по тыловым пунктам дислокации ВСУ
Российские войска нанесли удар высокоточным оружием по тыловым пунктам украинской дислокации и складам с боеприпасами в районах Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что в ходе атаки были уничтожены также вооружения и военная техника, которая поступила из стран Запада. В Минобороны заявили, что на Купянском, Краснолиманском, Соледаро-Артемовском направлениях поражены более 440 украинских военных.
Отмечается, что на Купянском направлении в районах населенных пунктов Ивановка и Двуречная Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили пять автомобилей, гаубица Д-20 и противотанковая пушка «Рапира».
На Краснолиманском направлении российские войска поразили подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка и Григоровка ДНР, а также Червоная Диброва ЛНР. Уничтожены боевая бронированная машина, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», указали в ведомстве.
Как добавили в Минобороны, на Соледаро-Артемовском направлении штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ продолжали вести бои за овладение западными кварталами города Артемовска. Все атаки подразделений ВСУ отражены, прорывов обороны российских войск не допущено.
В пресс-службе заявили, что российскими войсками южнее населенного пункта Красное ДНР отражены атаки батальонной тактической группы ВСУ. Также отражены шесть атак восточнее населенного пункта Богдановка ДНР, в которых были задействованы штурмовые группы ВСУ численностью более 100 человек, семь танков, 14 боевых машин пехоты.
В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, отличившимся российским военнослужащим боевые ордена и другие государственные награды вручены непосредственно на боевых позициях, подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Минобороны заявили, что командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко погибли в результате отражения атаки ВСУ в ДНР.
В пятницу военные эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, почему президент Украины Владимир Зеленский открыто не объявляет о контрнаступлении ВСУ.
Арестован поджигатель Су-24 на Новосибирском авиазаводе
Суд арестовал мужчину, который поджег Су-24 на Новосибирском авиазаводе
Ленинский райсуд в Новосибирске арестовал мужчину, обвиняемого в поджоге самолета Су-24 на территории Новосибирского авиационного завода им. Чкалова.
Согласно сообщению пресс-службы, постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, Скоробогатову В. А. за поджог бомбардировщика Су-24 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок в два месяца, передает ТАСС.
Зеленский на церемонии в Германии уронил награду Карла Великого на пол
Президент Украины Зеленский уронил полученную в Германии награду Карла Великого и обвинил в падении трофея русских
Президент Украины Владимир Зеленский уронил полученную в Германии награду имени Карла Великого на пол и обвинил в падении трофея русских, свидетельствует видео церемонии, трансляцию которой вел YouTube-канал немецкого журнала Der Spiegel.
После падения награды на пол Зеленский прервал свое выступление на торжественной церемонии в городе Аахен, сказав «русские», после чего поднял упавший трофей и вернулся на место, чтобы продолжить речь.
На награждении присутствовали немецкие политики и представители нескольких европейских стран, передает РИА «Новости».
Напомним, Зеленскому в Германии вручили премию Карла Великого.
В Кремле сочли очевидной причастность Киева к убийствам россиян
Песков: Россия уверена в причастности Украины к нападениям на россиян
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Россия уверена в причастности Украины к нападениям на россиян, причем Киев не просто спонсирует убийства, а является их организатором и вдохновителем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Так он прокомментировал высказывание начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности Киева «убивать россиян по всему миру».
По словам Пескова, однозначно понятно, что киевский режим стоит за убийствами, не просто спонсирует эти убийства, но является организатором и вдохновителем, и исполнителем, передает ТАСС.
Он указал, что Украина фактически стала государством – спонсором терроризма и заверил, что Россия будет учитывать это, выстраивая линию своего поведения.
Песков добавил, что подобные высказывания лишний раз подтверждают правоту президента Владимира Путина в его решении начать специальную военную операцию, а наши специальные службы знают, что делать после таких заявлений.
По оценке Пескова, эти слова «беспрецедентны по своей сущности» и должны быть осуждены, в том числе на Западе.
Ранее в Кремле сочли чудовищным заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру».
Напомним, Буданов заявил, что Киев будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».
После удара по складу боеприпасов ВСУ в Хмельницком вырос уровень радиации
SaveEcoBot: Уровень радиации вырос в Хмельницком после удара по складу боеприпасов ВСУ
После удара по складу ВСУ в Хмельницком, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в городе зафиксирован рост уровня радиации, сообщает украинский портал SaveEcoBot.
Так, по данным SaveEcoBot, с пятницы, 12 мая, в районе Хмельницкого наблюдается скачок уровня радиации с 80-100 нанозивертов до 140-160 нанозивертов, пишет «Российская газета».
Кроме того, издание «Военное обозрение» сообщило, что после удара по складу ВСУ, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в Хмельницком на улицах появились дозиметрические (радиационные) патрули.
Ранее в Сети появилось видео ракетного удара российских ВКС по военным объектам украинской армии в Хмельницком. Сообщалось, что удар был нанесен по заводу по производству промышленной электроники «Катион», где ВСУ хранили боеприпасы. Предполагалось, что там могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, которые обещала передать Киеву Великобритания.
Грузинские гиды вышли на пикет против конкурентов из России
Пикет против проведения в Грузии экскурсий гидами-иностранцами, особенно россиянами, провели в воскресенье у здания Национальной администрации туризма в Тбилиси несколько десятков грузинских гидов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Они заявили, что, во-первых, теряют работу, а во-вторых иностранные гиды искажают историю Грузии.
«Гиды должны быть только гражданами Грузии и знать грузинский язык», – заявили участники акции.
По их словам, эти требования должны быть утверждены законодательно.
«Часто гиды из России рассказывают, например, что Грузия – чуть ли не российская губерния, – отметила одна из гидов. – Да и вообще они не могут знать о нашей родине то, что в деталях знаем мы. То есть речь о престиже профессии!».
В интервью газете ВЗГЛЯД одна из экскурсоводов, член Ассоциации гидов Грузии, пожелавшая остаться неназванной, подтвердила, что «в связи с наплывом россиян увеличивается конкуренция, и это негативно сказывается на нашей работе».
«Граждане России, переехавшие в Грузию за последний год, занимаются разными видами бизнеса, в том числе туристическим. Они очень активны в соцсетях, ориентируясь на своих соотечественников. Надо урегулировать законом этот вопрос. Закон Грузии должен защищать нас от такого засилья иностранцев», – отметила она.
Согласно официальным данным, в Грузии находятся постоянно 60 тыс. россиян, а еще десятки тысяч приезжают как туристы.
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Политолог: США используют Зеленского по «теории безумца» Никсона
Политолог Ткаченко: США решили вернуться к «теории безумца» на Украине
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Штаты неоднократно во внешней политике прибегали к «теории безумца», которую ранее использовал президент Никсон. Сейчас, вероятно, Вашингтон через Зеленского пытается склонить Россию к заключению мира на Украине на условиях США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Washington Post сообщила о предложении Зеленского «занять» российские города и взорвать нефтепровод «Дружба».
«При оценке планов Зеленского в отношении российских регионов и нефтепровода «Дружба» надо рассматривать два варианта. Во-первых, президент Украины мог окончательно сойти с ума. И поэтому он выдвигал опасные и нереализуемые предложения», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Второй вариант – США вновь перешли к так называемой теории безумца президента Никсона. Она получила развитие в 70-х годах прошлого века. Суть заключается в том, что чем более радикальными и безумными являются требования одной из сторон, тем легче будет усадить за стол переговоров оппонента», – продолжает собеседник.
«Когда президент США Никсон приказал разбомбить Ханой, а затем угрожал применением ядерного оружия, стратегия сработала. Штаты еще неоднократно прибегали к «теории безумца». И если исходить из этой логики, то опубликованные в Washington Post планы Зеленского – это попытка принудить Москву согласиться сесть за стол переговоров на условиях Вашингтона», – рассуждает эксперт.
«Также стоит учитывать, что Washington Post очень близка к администрации Байдена и является своего рода рупором демократов. Так что публикация явно появилась неслучайно и преследует определенные цели», – заключил Ткаченко.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть документы Пентагона сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский не оставляет идею ударов по российской территории. Причем речь идет не только о регионах, которые в Киеве и на Западе объявляют «оккупированными». При этом Зеленский хотел бы осуществлять такие удары ракетами дальнего радиуса действия, несмотря на заверения в отказе от использования поставляемого вооружения для ударов по территории России.
Washington Post, ссылаясь на материалы разведки, включающие личную переписку Зеленского с военным командованием, сообщает, что президент Украины в конце января предлагал атаковать Россию и «занять некоторые российские приграничные города».
В конце февраля, встречаясь с главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным, президент Украины пожаловался на то, что у ВСУ нет ракет, способных долететь до мест дислокации российских войск «внутри страны». Также Зеленский предлагал применять БПЛА для атаки на «места дислокации в Ростове».
Кроме того, в феврале на встрече с вице-премьером Украины Юлией Свириденко он предложил «просто взорвать» нефтепровод «Дружба» и «разрушить промышленность» Венгрии, зависящей от российской нефти. По мнению разведки США, он «проявлял гнев в отношении Венгрии и потому мог высказывать гиперболизированные и бессмысленные угрозы».
Российские силы заняли ключевые высотки в Артемовске
Врио главы ДНР Пушилин: Российские силы заняли ключевые высотки в Артемовске и продвигаются вперед
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Российские силы в Артемовске (украинское название – Бахмут), несмотря на сложности, продолжают продвигаться вперед и заняли важные высотки в западном секторе, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, в настоящее время все внимание сфокусировано на ситуации внутри Артемовска, где российские силы продвигаются вперед, несмотря на все сложности. «Заняты определенные высотки, которые считались украинским режимом ключевыми», – рассказал Пушилин, передает ТАСС.
Он добавил, что бойцы группы «Вагнер» в Артемовске также продвигаются вперед и доводят до логического завершения освобождение города.
Пушилин также отметил, что позиции российских военных улучшаются на Авдеевском и Марьинском направлениях. При этом он указал, что на Марьинском направлении ВСУ в последнее время пытались выбить из последних занятых позиций наши подразделения, но не смогли этого сделать.
В целом, добавил Пушилин, украинские военные активизировались по всей линии соприкосновения, но это еще не контрнаступление. «Противник пытается прощупать наши позиции, пытается вести разведку боем. … В целом ситуация под контролем», – сказал Пушилин, передает РИА «Новости».
Ранее командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ рассказал о пережитом в Артемовске ужасе и снящихся украинским солдатам кошмарах о российских танках.
В Москве-реке выловили сумку с автоматами и патронами
Служба безопасности по прокату электросамокатов выловила два автомата и пять магазинов с патронами
В столице вместо выброшенных электросамокатов выловили два автомата и пять магазинов с патронами, сообщили в экстренных службах.
Как указал источник, накануне служба безопасности по прокату электросамокатов обнаружила в Москве-реке предметы, похожие на средства индивидуальной мобильности. Отмечается, что приехавшие на место специалисты при помощи специальных магнитов достали из воды находку, оказалось, что это не электросамокаты, а два автомата и пять магазинов с патронами, передает ТАСС.
Сейчас оружие и патроны направлены на экспертизу, в ходе которой будет установлено, пригодны ли они для стрельбы.
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