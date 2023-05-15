СК завел дело на не пустивших Бастрыкина на стройку в Петербурге охранников

Следователи завели уголовное дело после того, как председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина не пустили на северный намыв Васильевского острова в Петербурге.

Зело заведено по статье о превышении полномочий работниками частной охранной организации, сообщили в пресс-службе СК России, передает ТАСС.

Согласно данным следствия, 14 мая на территории объекта Морской набережной города сотрудники ЧОП «Агис» специально совершили действия, выступающие за пределы полномочий, установленных российскими законами, регламентирующих работу частной охранной деятельности, а именно – противодействие сотрудникам СК.

Также в начале мая в Петербурге по поручению Бастрыкина возбудили дело по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ», сообщается на сайте СК.

Местные жители обратились к главе СКР с просьбой остановить такие работы.

По версии следствия, неустановленные работники ГК ООО «Специализированный застройщик «ЛСР», в том числе из ООО «Специализированный застройщик «ЛСР Простор», с осени 2021 года по настоящее время нарушили федеральные законы – они установили песчаные грунты и возвели временное берегоукрепление откосного типа.

Такие работы влекут за собой угрозу тяжких последствий для окружающей среды, в том числе возможно рассеивание загрязняющих веществ, что может сказаться на здоровье жителей при повышении предельных допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосфере.

Решение о возбуждении дела отменил надзирающий прокурор, органы следствия «были лишены возможности применения необходимого комплекса» процессуальных полномочий для защиты жителей, уточнили в СК.

Глава СКР подписал постановление о возбуждении дела и отправился на место 15 мая, он осмотрел его и дал ряд конкретных поручений.

В рамках дела будет проведена судебно-экологическая экспертиза, на время которой строительные работы должны остановить. Бастрыкин также поручил проверить соблюдение застройщиком требований миграционного законодательства и закона об охранной деятельности.