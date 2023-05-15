Продажи дронов в России выросли в 20 раз

«Коммерсант»: Продажи квадрокоптеров в России выросли в 20 раз

Маркетплейсы зафиксировали резкое увеличение спроса на любительские дроны: по всей видимости, закрытие летных зон в большинстве регионов, а также увеличение штрафов за несогласованный запуск дронов не сказались на интересе к ним, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», по данным аналитической компании Moneyplace, в первом квартале продажи дронов на российских маркетплейсах выросли в 15-20 раз. Так, на Wildberries продажи квадрокоптеров увеличились в 20 раз год к году, до 26,7 тыс. штук, на Ozon за тот же период реализовано 17,6 тыс. дронов, что в 15 раз больше, чем годом ранее.

Как заявил первый замгендиректора FlyDrone Александр Каниовский, закрытие полетов в некоторых регионах России не помешает растущему спросу на дроны, «чтобы отслеживать все парковые зоны, где обычно запускают квадрокоптеры, и другие уединенные места, просто не хватит полицейских».

Между тем эксперты связывают рост популярности любительских дронов в том числе с повсеместным обсуждением беспилотников в связи с военными действиями на Украине.

Как рассказал исполнительный директор Moneyplace Дмитрий Ермолаев, рост продаж квадрокоптеров на маркетплейсах связан с популяризацией этого товара в СМИ и на телевидении в контексте СВО.

По данным издания на данный момент около 20% всех продаваемых в России дронов, способных на видеосъемку, «отправляются в зону военной операции».

Ранее журналист Андрей Медведев заявил, что в настоящее время многие захотят получить прибыль с продажи БПЛА для целей СВО, однако это грозит рисками передать российским военным некачественную технику и поставить под угрозу их жизни.