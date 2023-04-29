Пригожин сказал, до какого числа начнется контрнаступление ВСУ Журналист Медведев предупредил о рисках махинаций с дронами для СВО Журналист Андрей Медведев предупредил об опасности махинаций с дронами для СВО

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Александра Юдина

В настоящее время многие захотят получить прибыль с продажи БПЛА для целей СВО, однако это грозит рисками передать российским военным некачественную технику и поставить под угрозу их жизни, выразил мнение журналист Андрей Медведев. В своем Telegram-канале он отметил, что понимает примерные схемы желающих получить больше прибыли. «Сейчас мы купим в Китае на «Алиэкспресс» разных дронов, прилепим на них русскую надпись покрасивее и заключим контракт, а прибыль пополам», – подчеркнул он. При этом публицист заверил, что это маловероятно в то время, когда «мы все живем в стеклянном доме», а на каждое изделие, которое «кто-то будет пытаться впарить армии за миллионы», будет показана характеристика теми, кто «понимает ситуацию и искренне болеет за страну». Медведев пояснил, что эффективный FPV-дрон-камикадзе стоит 50 тыс. рублей, а если «прилепить» к нему суперкамеру и тепловизионные приборы, стоимость поднимется до 100 тыс. рублей. «Зачем это нужно на одноразовом изделии?» – указал он, подчеркнув, что дрон-камикадзе самолетного достигает цены в 400 тыс. рублей до 1 млн, но зато может «лететь черт знает на сколько километров». Журналист заметил, что в данный момент есть очень хороший шанс совершить прорыв в сфере БПЛА или, напротив, потерять все «с распильщиками». «Этот кизяк не эффективен полностью. И тот, кто его продаст, и тот, кто его купит, просто помогут нашему врагу убить наших солдат», – заключил он. Ранее стало известно, что в результате атаки украинских БПЛА в Севастополе были повреждены четыре цистерны с горючим. Несостоявшийся пресс-секретарь Зеленского уничтожен под Кременной

Фото: Александр Река/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Украинский журналист Александр Бондаренко, принимавший участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожен под Кременной в ЛНР, сообщили военкоры. Под городом Кременная в Луганской народной Республике (ЛНР) ликвидирован украинский журналист Александр Бондаренко, который вступил в ряды ВСУ, пишет «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Александр Бондаренко в 2007-2011 годах работал в украинской редакции БиБиСи, а летом 2021 года его обсуждали как потенциального кандидата в пресс-секретари Зеленского. Ранее сообщалось, что нацист из группировки «Гонор» Назарий Грибан с позывным «Продюсер» уничтожен в зоне спецоперации. Взрыв прогремел в Николаеве Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве на юге Украины

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины, к месту ЧП приехали скорые и полицейские, сообщило украинское издание «Страна.ua». Украинские Telegram-каналы сообщают о сильном взрыве в Николаеве, до этого, по словам очевидцев, якобы произошла сильная перестрелка, передает РИА «Новости». Также опубликовано видео скопления скорых и полицейских автомобилей на предполагаемом месте взрыва. Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на пятницу ВКС России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ. Новости СМИ2 Эксперт: ВС России нанесли удары по штабам и базам ВСУ Военный аналитик Кнутов: ВС России нанесли удары по штабам и базам ВСУ с целью срыва наступления в Донбассе

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Вооруженные силы России нанесли массированные удары по штабам и базам украинской армии с целью срыва анонсированного Киевом наступления в Донбассе, рассказал военный аналитик, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Кнутов рассказал в беседе с «Московским комсомольцем», что ВКС России продолжили решение задач по срыву анонсированного Киевом наступления и 27-28 апреля нанесли массированные удары по объектам в ряде регионов Украины. Он уточнил, что наиболее успешно отработанной целью стал штаб в Николаеве, где в результате ракетного удара погибли несколько десятков украинских и натовских офицеров. Он пояснил, что сейчас идет подготовка к наступлению, штабы работают круглосуточно, оттуда идет управление и руководство войсками киевского режима, которые должны будут действовать на разных направлениях, .поэтому удар по штабам перед наступлением срывает его или делает его дезорганизованным. Кроме того, в ночь на пятницу ракетные удары ракетами большой дальности Х-101, Х-555 со стратегических ракетоносцев Ту-95МС были нанесены по Киеву, Днепропетровску, Кременчугу, по военным объектам в Николаевской, Полтавской и Черкасской областях. Военный эксперт уверен, что ночные удары являются «элементом предупредительных мер», которые Россия сейчас принимает с целью срыва масштабного наступления Украины на юге и Донбассе. Он также выразил уверенность, что сочетание различных форм и методов применения тяжелой артиллерии, корректируемых планирующих авиабомб большой мощности, а также высокоточных крылатых ракет – это все позволяет в совокупности нанести противнику серьезный ущерб, ослабить силу наступления. Он призвал не забывать, что ранее удары также наносились по местам складирования боеприпасов, горюче-смазочных материалов, местам скопления личного состава, боевой техники – это все вкупе способно помешать противнику успешно атаковать. Кнутов также пришел к выводу, что последние удары по Украине показали, что ПВО противника в серьезных «дырах» и «проплешинах». Более того, у ПВО ВСУ пока нет эффективной защиты от наших крылатых ракет. Напомним, в среду основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал предполагаемую дату контрнаступления ВСУ. Ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска

Фото: РИА Новости

Штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и иностранных наемников в западной части Артемовска. ВДВ совместно с подразделениями Южной группировки войск пресекают попытки противника с флангов завести резервы в Артемовск, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Южной группировки поражены подразделения ВСУ возле пунктов Часов Яр, Богдановка, Николаевка, Красное и Предтечино Донецкой народной республики (ДНР). За минувшие сутки в этом районе авиацией совершены шесть вылетов самолетов. Артиллерией группировки выполнены 52 огневые задачи. За сутки уничтожены до 300 военнослужащих и наемников, три машины пехоты, четыре бронемашины, гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Ракетными войсками поражены украинский объединенный штаб обороны Артемовска и подразделения так называемого Иностранного легиона недалеко от Константиновки ДНР. В районе населенного пункта Бондарное ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил Конашенков. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ возле Двуречной, Тимковки, Крахмального, Табаевки Харьковской области. У пунктов Кисловка и Синьковка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 75 военнослужащих, две бронемашины, гаубица Д-20. А под Синельниково Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ. Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника рядом с Тернами ДНР и Червоной Дибровой Луганской народной республики (ЛНР). За прошедшие сутки на этом направлении уничтожены около 85 военнослужащих, самоходная артустановка «Акация», гаубица Д-30, отчитались в Минобороны. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ рядом с Водяным, Павловкой, Новополем ДНР и Чаривным Запорожской области. В районе Марфополя Запорожской области пресечены действия украинской ДРГ. За сутки на этих направлениях уничтожены до 40 военнослужащих, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30, перечислили в Минобороны. На Херсонском направлении в ходе огневого поражения ВСУ потери противника за последние сутки составили до 65 военнослужащих, самоходная артустановка «Акация», а также гаубица Д-30. Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России поражены 86 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 112 районах, подытожили в оборонном ведомстве. Новости СМИ2 В США предупредили Украину о последствиях удара по Москве Экс-разведчик ВС США Риттер: В случае удара ВСУ по Москве началась бы настоящая война и Киеву грозило бы разрушение

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

В случае гипотетического удара Вооруженных сил Украины по Москве началась бы настоящая война и Киеву грозило бы разрушение, выразил мнение бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру. По словам Риттера, США якобы пытаются предупредить власти Украины, что в случае нападения на Москву начнется настоящая война, и «вы все умрете». Он, в частности, выразил уверенность, что в случае удара Киева по Москве президент Украины Владимир Зеленский погиб бы в течение пары недель, передает РИА «Новости». В ходе разговора бывший разведчик Вооруженных сил США упомянул бомбардировки Ирака американскими войсками. Он отметил, что в то время вооруженные силы США наносили удары не по энергетической инфраструктуре, а по зданиям парламента и другим важным для политической деятельности местам. С Киевом, считает бывший американский военный разведчик, случилось бы то же самое. Напомним, в марте американский полковник рассказал о подготовке ВСУ к удару по России. Сальдо оценил возможности ВСУ форсировать Днепр

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Александра Юдина

Группировки ВСУ фиксируются на правом берегу Днепра в Херсонской области, однако не имеют возможности форсировать реку и закрепиться на левобережье, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. В Telegram-канале он отметил, что вброс о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра является элементом информационной войны. В данный момент на правом берегу российскими военными действительно наблюдаются части и подразделения противника, но они не столь многочисленны, как хочет продемонстрировать пропаганда преступного киевского режима. Также Сальдо отметил, что форсировать реку чрезвычайно трудно, так как на левом берегу стоят российские бойцы, они воодушевлены и готовы встретить врага, дав ему молниеносный и разительный отпор. Ранее сообщалось, что ВСУ в последние пару дней активно перемещают силы в Николаевской и Херсонской областях. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сообщения о занятии ВСУ плацдарма на правом берегу Днепра и планами на контрнаступление в целом, связаны с вывозом ценного промышленного оборудования с предприятий Запорожья.

Новости СМИ2 Украинских солдат заставили писать рапорты о захоронении на позициях Пленный: Украинских солдат заставляли писать рапорты с просьбой в случае гибели захоронить останки на боевых позициях 29 апреля 2023, 02:49 Текст: Антон Никитин

Украинских солдат заставляют писать рапорты начальству с просьбой в случае гибели произвести захоронение их останков на боевых позициях, рассказал военнослужащий 100-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Киндюк, попавший в плен на Кременском участке фронта в Донбассе. Пленный рассказал, что украинских солдат заставляли писать рапорты с просьбой произвести захоронение их останков на боевых позициях. Украинский военнослужащий признался, что не знает, в каких целях это делалось. Он предположил, что дело в нежелании властей выплачивать родственникам погибшего компенсации под предлогом того, что погибший якобы пропал без вести. Киндюк уточнил, что сейчас его семье уже не приходят деньги, не смотря на то что он находится в плену, но, скорее всего, числится на Украине пропавшим без вести, передает РИА «Новости». Накануне офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли 80% изначального состава. Ранее в Сети разошлись кадры переполненного военного кладбища в Днепропетровске. Российские военные показали уничтожение «Фурии» ЗРК «Тор-М2» Российская ЗРК «Тор-М2» уничтожила украинский беспилотник «Фурия» в движении 29 апреля 2023, 08:58 Текст: Александра Юдина

Расчет ЗРК «Тор-М2» 1-й гвардейской танковой армии ЗВО уничтожил два украинских дрона, причем по одному из них пришлось работать в движении, уходя из-за ответного огня противника, рассказал командир подразделения с позывным «Колдун». Российский военный сообщил, что военнослужащие вышли на работу в штатном режиме, обнаружили воздушную цель, которая вела разведку наших подразделений, выяснили ее параметры и отработали по ней, передает РИА «Новости». Отмечается, что первым сбитым БПЛА оказалась «Фурия» украинского производства. Вторую цель пришлось поражать на ходу, уходя от артиллерийского огня украинских войск. Пуск ракеты производился в движении, расчет успешно выполнил поставленную задачу. «Раскрылась еще одна особенность машины, заложенная конструкторами: работа в движении», – рассказал военный. Новости СМИ2 Губернатор Севастополя сообщил о пожаре в районе Казачьей бухты из-за БПЛА Развожаев: В районе Казачьей бухты Севастополя загорелся резервуар с топливом, возможно, из-за атаки БПЛА 29 апреля 2023, 05:47 Текст: Антон Никитин

В районе Казачьей бухты, по предварительной информации, из-за попадания БПЛА загорелся резервуар с топливом, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте горит резервуар с топливом. Он уточнил, что возгорание, по предварительной информации, произошло из-за попадания БПЛА. Губернатор информировал, что площадь пожара составляет около 1 тыс. квадратных метров, пожару присвоили четвертый класс сложности. Информация по пострадавшим уточняется, на месте работают все необходимые спецслужбы, заключил губернатор, призвав сохранять спокойствие. Напомним, во вторник в Минобороны заявили о угрозе срыва зерновой сделки Киевом из-за террористических атак киевского режима по пунктам базирования Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе. Польский генерал оценил возможности России для продолжения СВО Начальник Генштаба Войска польского Анджейчак: У России достаточно средств для проведения специальной военной операции 29 апреля 2023, 00:45 Текст: Антон Никитин

России, в отличие от Украины, хватает средств для проведения специальной военной операции, заявил начальник Генерального штаба Войска польского Раймунд Анджейчак. Высокопоставленный польский военный проанализировал финансовые возможности России до начала специальной военной операции, последующую динамику расходов и низкую эффективность антироссийских санкций и пришел к выводу, что Москва располагает средствами для участия в военном конфликте, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Do Rzeczy. При этом начальник Генштаба Войска польского констатировал, что Киев, в отличие от Москвы, сталкивается с огромными экономическими трудностями. Как считает Анджейчак, темпы, с которыми Украина тратит выделенные ей средства, не сулят ничего хорошего. Высокопоставленный польский военный также признал, что в самой Польше сложилась очень опасная ситуация с национальной безопасностью, так как у республики нет боеприпасов, промышленность не только не готова поставлять на Украину технику, но и не может пополнять национальные запасы, которые стремительно тают. Тем временем западные союзники Варшавы не понимают всей серьезности ситуации, они не готовы оценить реальную угрозу, пребывают в иллюзиях, что удивляет и даже шокирует, заключил Анджейчак. Накануне президент России Владимир Путин заявил о стабильных прогнозах по росту российской экономики. Новости СМИ2 Появились кадры воздушного боя между российским и украинским дронами под Донецком 29 апреля 2023, 12:18 Текст: Кристина Цыцура

Опубликованы кадры, на которых запечатлено столкновение между российским и украинским дронами над полем на территории ДНР. «Воздушный бой» велся в небе на Авдеевском направлении, передает Telegram-канал РИА «Новости». Видно, как приблизившийся украинский дрон начинает летать вокруг российского, то опускаясь ниже, то уходя в сторону. Но в результате тарана украинский дрон все-таки был сбит, а российский коптер продолжил работу. Ранее были опубликованы кадры того, как российский танк Т-72Б3 в ходе штурма Марьинки выдержал прямое попадание в лоб. При подрыве автомобиля в Белгородской области погибли два человека 28 апреля 2023, 15:39 Текст: Вера Басилая

При выезде в запрещенную зону в селе Журавлевка Белгородской области погибли два человека, причины устанавливаются, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Гладков написал в своем Telegram-канале, что погибли мирные жители, которые выехали в запрещенную зону в Журавлевке, устанавливается точная причина их гибели. До этого в результате обстрела ВСУ в Белгородской области была повреждена линия электропередач. Ранее в Донецке при ударе по маршрутке погибли семь человек. Новости СМИ2 Максим Фадеев записал песню для тех, кто ждет своих ребят-воинов Продюсер и композитор Максим Фадеев записал песню «Обязательно вернусь» для тех, кто ждет своих ребят-воинов 29 апреля 2023, 01:59 Текст: Антон Никитин

Продюсер и композитор Максим Фадеев записал песню «Обязательно вернусь» на стихи Михаила Гуцериева и выразил надежду, что она будет звучать в сердце каждого воина, в сердце каждой матери, в сердце каждой девчонки, которая ждет своих ребят. Композитор рассказал в видеозаписи, опубликованной на YouTube-канале «GUTSERIEV MEDIA», что ему очень хотелось сделать что-то теплое, живое. По его словам, все было до банальности просто, но получилось до невозможности сложно, а он просто хотел найти стихи, нечто напоминающее стих «Темная ночь» Владимира Агатова. Фадеев признался, что не думал, что получится такой результат. Однако, по словам композитора, он нашел стихотворение, которое «просто вырывает сердце из груди». «Когда я пел эти слова, у меня комок в горле стоял, я где-то пять или шесть раз приезжал в студию», – рассказал Фадеев. Композитор признался, что безумно гордится результатом. Он надеется, что эта песня будет звучать в сердце каждого воина, в сердце каждой матери, в сердце каждой девчонки, которая ждет своих ребят. «Они обязательно вернутся. Обязательно», – сказал Фадеев.

Ранее певец Григорий Лепс на митинг-концерте «Слава защитникам Отечества» в «Лужниках» исполнил новую песню «Родина-мать зовет, не подведи ее!». ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел Киевского района Донецка из РСЗО со стороны ВС Украины 28 апреля 2023, 22:30 Текст: Антон Никитин

Украинские военные в пятницу вечером обстреляли Киевский район Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представительство ДНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что удар был нанесен в 21.15 с позиций в населенном пункте Очеретено. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о прилетах возле школы №19 в Киевском районе города. По словам очевидцев, в результате обстрела образовалась воронка шириной семь метров и глубиной пять метров. На месте работают экстренные службы, передает РИА «Новости». Ранее в пятницу при массированном обстреле Донецка пострадали 19 человек. Новости СМИ2 Группировка «Восток» за сутки уничтожила более 50 украинских военных Минобороны: ВС России на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожили более 50 боевиков ВС Украины 28 апреля 2023, 23:43 Текст: Антон Никитин

Группировка ВС РФ «Восток» на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила более 50 украинских военных и 12 единиц легкобронированной и автомобильной техники противника, сообщили в Минобороны России. Российское оборонное ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что на южно-донецком направлении пресечены две попытки противника провести разведку боем передовых позиций группировки «Восток», а также вскрыта и артиллерийским огнем уничтожена разведгруппа, ликвидировано 16 боевиков. Кроме того, на запорожском направлении экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1 нанесен удар по опорному пункту противника в районе населенного пункта Малиновка, в результате ликвидированы более десяти боевиков. В тот же день, по данным Минобороны РФ, ракетно-артиллерийским ударом РСЗО «Ураган», САУ «Малка» и «Гиацинт» уничтожены 12 единиц легкобронированной и автомобильной техники противника и более 20 боевиков в районе населенного пункта Елизаветовка. Также расчетом ЗРК «Оса-АКМ» сбит беспилотный летательный аппарат «Лелека». В ведомстве также сообщили, что на запорожском направлении экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1 нанесен удар по опорному пункту противника в районе населенного пункта Малиновка, ликвидированы более десяти боевиков. Кроме того, расчетом ЗРК «Тор» сбит БПЛА «Фурия», а в районе населенного пункта Новоандреевка уничтожен бронеавтомобиль противника, добавили в Минобороны России. Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД спрогнозировал, что основной удар Вооруженных сил Украины будет нанесен, судя по всему, на Запорожском направлении между городами Орехов и Гуляйполе.