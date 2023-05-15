Сенатор: Крымский мост стал символом возвращения полуострова в Россию

Сенатор Цеков: Открытие Крымского моста дало импульс развитию российского Причерноморья

Крымский мост стали символом воссоединение полуострова с Россией. Проект ускорил экономическое развитие Крыма и показал всему миру технический, строительный и управленческий потенциал России, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. В понедельник отмечается пятилетие открытия Крымского моста.

«Крымский мост – это не только транспортный проект, который помогает интегрироваться региону в экономику страны, но и символ возвращения полуострова в состав России. Мы хотели его постройки задолго до 2014 года – соединиться с Россией если не административно, то хотя бы в транспортном отношении. А пять лет назад проект стал одной из отправных точек для процесса собирания исторически русских земель», – рассказал член комитета Совета Федерации по международным делам, представитель Крыма Сергей Цеков.

«Когда пять лет назад мост открыли, крымчане обрели чувство полноценного присоединения к России. Мы перестали чувствовать себя землей на окраине большой страны, а стали монолитом с остальной Россией. Кстати, этаким «обрубком» мы себя чувствовали в составе Украины, которая не вкладывала в полуостров, а только забирала. Если же коснуться экономической сферы, то открытие Крымского моста стало импульсом для развития всего российского Причерноморья», – напомнил собеседник.

«Нельзя не отметить высочайшее качество и ответственность подхода к строительству объекта со стороны российских властей и технических специалистов. Именно такое отношение позволило построить мост в беспрецедентно сжатые сроки – работы по возведению стартовали в феврале 2016 года, а уже 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин лично проехал по мосту за рулем КамАЗа на церемонии открытия. Кстати – по самому длинному мосту в Европе, его протяженность составляет 19 км», – отметил сенатор.

«В целом, возведение объекта такого уровня стало еще одним подтверждением того, что президент Путин ввернул нашей стране компетенции в реализации крупных инфраструктурных проектов. Строительство Крымского моста стало самым масштабным проектом постсоветской России, продемонстрировавшим всему миру технический, строительный и управленческий потенциал нашей страны. И то, с какой скоростью после теракта 2022 года был восстановлен мост – еще одно тому подтверждение», – подчеркнул парламентарий.

«Отдельно хочу отметить реакцию украинских властей на наше возведение моста. Сначала они говорили, что это миф, потом утверждали, что мы не доведем строительство до конца, а потом начали говорить, что раз мост сам не развалился, то они его снесут. И с тех пор недели не проходит, как кто-нибудь в Киеве – политик или политолог – обязательно вбрасывают в медиапространство угрозу, касающуюся Крымского моста. Киев даже не раз отправлял террористов для диверсий против моста. В итоге: где это диверсанты? А мост стоит и будет стоять», – заключил Цеков.

15 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии движения по автодорожной части Крымского моста. Президент проехал за рулем головной машины – КамАЗа – в колонне строительной техники. Затем глава государства выступил на торжественном митинге-концерте по случаю открытия моста.

«Я искренне поздравляю вас с этим замечательным праздничным, в полном смысле этого слова историческим днем. Историческим, потому что в разные исторические эпохи, в том числе при царе-батюшке, люди мечтали построить этот мост. Потом вернулись к этому в 30-е годы прошлого столетия, потом в 40-е, 50-е. И вот наконец благодаря вашему труду, вашему таланту этот проект, это чудо свершилось», – сказал Путин.

«Это делает Крым и легендарный Севастополь еще сильнее, а всех нас – еще ближе друг к другу. Это позволит развивать новыми темпами и в новом качестве экономику Крыма и Севастополя, поднимать жизненный уровень людей», – добавил президент. Мост начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег.

Команда Крымского моста – более 10 тыс. человек – смогла построить объект на полгода раньше запланированного срока. К проекту было привлечено почти 220 предприятий-смежников. Автодорожную часть моста оборудовали более 60 дорожными знаками. Для контроля за соблюдением ПДД установлено 10 автоматических комплексов АСУДД. Система обеспечивает автоматический мониторинг дорожной обстановки, метеоусловий, транспортных потоков, распознавание аварийных ситуаций и других инцидентов.