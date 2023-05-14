Алиев и Пашинян решили возобновить встречи по делимитации границ

Минобороны сообщило об ударе высокоточным оружием по тыловым пунктам дислокации ВСУ

Российские войска нанесли удар высокоточным оружием по тыловым пунктам украинской дислокации и складам с боеприпасами в районах Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области, заявили в Минобороны России.

В Telegram-канале ведомства говорится, что в ходе атаки были уничтожены также вооружения и военная техника, которая поступила из стран Запада. В Минобороны заявили, что на Купянском, Краснолиманском, Соледаро-Артемовском направлениях поражены более 440 украинских военных.

Отмечается, что на Купянском направлении в районах населенных пунктов Ивановка и Двуречная Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили пять автомобилей, гаубица Д-20 и противотанковая пушка «Рапира».

На Краснолиманском направлении российские войска поразили подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка и Григоровка ДНР, а также Червоная Диброва ЛНР. Уничтожены боевая бронированная машина, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», указали в ведомстве.

Как добавили в Минобороны, на Соледаро-Артемовском направлении штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ продолжали вести бои за овладение западными кварталами города Артемовска. Все атаки подразделений ВСУ отражены, прорывов обороны российских войск не допущено.

В пресс-службе заявили, что российскими войсками южнее населенного пункта Красное ДНР отражены атаки батальонной тактической группы ВСУ. Также отражены шесть атак восточнее населенного пункта Богдановка ДНР, в которых были задействованы штурмовые группы ВСУ численностью более 100 человек, семь танков, 14 боевых машин пехоты.

В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, отличившимся российским военнослужащим боевые ордена и другие государственные награды вручены непосредственно на боевых позициях, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Минобороны заявили, что командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко погибли в результате отражения атаки ВСУ в ДНР.

В пятницу военные эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, почему президент Украины Владимир Зеленский открыто не объявляет о контрнаступлении ВСУ.

