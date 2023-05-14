МИД не исключил выхода России из Арктического совета

Посол по особым поручениям МИД России Корчунов не исключил выхода России из Арктического совета

Если права России в Арктическом совете будут нарушаться, она может покинуть эту организацию, сообщил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

Корчунов заявил, что отсутствие приглашения российских представителей на мероприятия Арктического совета Москва будет считать нарушением прав России как члена организации. В таком случае, заявил Корчунов, «продолжение участия нашей страны в деятельности этой организации вряд ли будет возможным», передает ТАСС.

Россия, которая председательствовала в Арктическом совете с 2021 по 2023 год, передала полномочия Норвегии. Как отметили в МИДе, сейчас будущее совета зависит от Осло и «поддержки коллективных подходов, на которых всегда строилась работа совета, остальными его странами-членами».

МИД указал, что из-за действий Запада эффективность работы Арктического совета снизилась, Москве приходится вести «активный диалог в различных форматах с другими странами и организациями» по «арктической повестке».

Корчунов отметил, что Россия «является крупнейшей арктической страной, а мандат Арктического совета включает ограниченный спектр сфер взаимодействия». В связи с этим Москва намерена руководствоваться многовекторностью внешней политики и продвигать взаимодействие «с конструктивно настроенными партнерами как в двустороннем, так и многостороннем форматах».

Напомним, глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, если страны-участницы смогут найти возможность для продолжения диалога, можно будет говорить о дальнейшем существовании Арктического совета.