Российский дзюдоист Адамян стал чемпионом мира

Российский дзюдоист Адамян стал победителем чемпионата мира в категории до 100 кг

Россиянин Арман Адамян победил в весовой категории до 100 кг на чемпионате мира по дзюдо, который проходит в Дохе.

В финале соперником Адамяна был двукратный чемпион мира Лукаш Крпалек из Чехии. Бронзу завоевали Зелим Коцоев из Азербайджана и израильтянин Петер Пальчик, передает ТАСС.

Эта медаль стала первой на турнире для российских спортсменов. В последний соревновательный день будут разыграны два комплекта наград – в категориях свыше 78 кг у женщин и свыше 100 кг у мужчин.

Адамяну 26 лет, он является серебряным призером чемпионата Европы 2020 года. В 2019 году спортсмен выиграл Европейские игры. Россиянин четырежды побеждал на этапах турниров Большого шлема и Гран-при.

Ранее Международная федерация дзюдо отказала в допуске к чемпионату мира восьми российским дзюдоистам.