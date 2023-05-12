Парламент Португалии разрешил эвтаназию

СМИ: Парламент Португалии одобрил закон, разрешающий эвтаназию

Большинство парламентариев в португальском Собрании республики (однопалатный парламент) одобрили закон, регулирующий условия, при которых смерть с медицинской помощью не является наказуемой по закону, сообщила газета «Диариу де нотисиаш».

Ранее инициатива уже была одобрена, но не вступала в силу из-за решений Конституционного суда и несогласия президента Португалии Марселу Ребелу ди Соуза, являющегося ревностным католиком, передает ТАСС.

Теперь же, согласно основному закону страны, глава государства обязан подписать инициативу, при этом правые политические силы в Португалии пригрозили обжаловать решение об одобрении закона в Конституционном суде.

Ранее Конституционный суд Португалии признал проект закона об эвтаназии противоречащим Конституции.