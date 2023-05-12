Вассерман: Зеленскому отказали в выступлении в финале «Евровидения» из-за боязни падения рейтингов

Украинский президент Владимир Зеленский так долго старался быть «в каждой бочке затычкой», что уже изрядно надоел всем подряд, в том числе Европейскому вещательному союзу (ЕВС), который все-таки очень хочет, чтобы «Евровидение» оставалось востребовано у рядовых зрителей, сказал газете ВЗГЛЯД публицист, депутат Анатолий Вассерман, комментируя отказ ЕВС транслировать видеообращение украинского лидера в финале музыкального конкурса.

Европейский вещательный союз (ЕВС) отклонил просьбу украинского президента Владимира Зеленского выступить с видеообращением в финале «Евровидения – 2023». Такое решение было принято в связи с тем, что конкурс является «международным развлекательным шоу, одним из краеугольных камней которого считается неполитический характер мероприятия».



Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале посчитала, что Зеленский вполне мог бы составить «достойную конкуренцию участникам конкурса». Позже в администрации президента Украины заявили, что не выступали с данной просьбой.

«Конкурс явно политизирован не только потому, что в нем зачастую «побеждают нужные кандидаты», ведется открытая гей-пропаганда и наблюдаются отстранения от участия ряда стран, но и из-за так называемого «соседского голосования». Это когда, например, страны бывшей Югославии, несмотря на все бывшие противоречия между ними, голосуют за исполнителей друг друга. А все потому, что противоречия были между руководителями. Все рядовые граждане хорошо помнят, что вместе они жили лучше, чем порознь», – говорит Вассерман.

Он подчеркивает, что страны «временно распавшейся России» тоже чаще голосуют друг за друга, вплоть до того, что Армения и Азербайджан, несмотря на конфликт, начавшийся еще в советское время, дают друг другу высшие баллы. Поэтому политика проявляется не только на уровне руководства конкурса, но и в значительной мере на уровне самих зрителей.

Политика «в дурном смысле» также была замечена на конкурсе. Собеседник предлагает вспомнить победу Украины в 2004 году, которая «явно была сделана какими-то закулисными манипуляциями». А в 2008 году, когда на «Евровидении» победил представитель Российской Федерации, в конкурс ввели профессиональных жюри, поскольку голосами независимых оценщиков несколько раз манипулировали, о чем они сами признались. Все эти факты доказывают, что музыкальный конкурс всегда был «изрядно политизирован».

«Но в данном случае, я думаю, сработало старое карточное правило: перебор хуже недобора. Зеленский так долго старался быть в каждой бочке затычкой, что уже изрядно надоел всем подряд, в том числе Европейскому вещательному союзу, который все-таки очень хочет, чтобы конкурс оставался востребован у рядовых зрителей. А очередное выступление Зеленского может просто очень многих оттолкнуть и вызвать падение популярности конкурса, который, честно говоря, и так уже давно пережил лучшие годы», – уверен депутат.

По его словам, практика уже давно показала, что явные звезды уже давным-давно на «Евровидении» практически не имеют шансов на победу. Поэтому, чтобы поддержать популярность шоу, ЕВС действительно приходится избегать «слишком явной политизации».

Отметим, что ранее Зеленскому дважды отказывали в выступлении на церемонии вручения премии «Оскар». При этом украинскому президенту удалось выступить с речами на церемониях премий «Золотой глобус», «Грэмми», а также на Каннском кинофестивале, передает «Газета.Ru». Кроме того, украинский лидер должен был прислать видеообращение на итальянский музыкальный конкурс в Сан-Ремо, но передумал, и послал письмо, которое зачитал ведущий, сообщает РБК.

Ранее, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что допуск видеообращения Зеленского на «Евровидение» стал бы прямым доказательством политизации конкурса для простых людей, которые все еще верят в некую демократию и его неполитизированность.

Песенный конкурс «Евровидение – 2023» пройдет в английском Ливерпуле, его финал состоится 13 мая. Украина как страна, победившая в 2022 году (победу одержала украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra с песней «Стефания»), сразу пройдет в финал конкурса.

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