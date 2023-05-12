Пригожин объяснил отказ «Евровидения» показать выступление Зеленского

Для простых людей, которые до сих пор еще верят в некую демократию и неполитизированность «Евровидения», участие президента Украины Владимира Зеленского подтвердило бы политизированность этого конкурса, сказал газете ВЗГЛЯД музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя отказ Европейского вещательного союза транслировать видеообращение украинского лидера в финале «Евровидения».

Европейский вещательный союз (ЕВС) отклонил просьбу украинского президента Владимира Зеленского выступить с видеообращением в финале «Евровидения – 2023». Такое решение было принято в связи с тем, что конкурс является «международным развлекательным шоу, одним из краеугольных камней которого считается неполитический характер мероприятия».



Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале посчитала, что Зеленский вполне мог бы составить «достойную конкуренцию участникам конкурса». Позже в администрации президента Украины заявили, что не выступали с данной просьбой.

«Кто бы что ни говорил, а «Евровидение» и так политический конкурс. Но если бы они еще взяли бы обращение президента Украины, то это было бы супер-политически. Они тем самым окончательно подтвердили бы политизированность конкурса. Я впервые слышу, чтобы хоть один какой-либо президент какой-либо планеты выступал вообще на конкурсе «Евровидение» с тем или иным обращением или даже приветственным словом», – говорит Пригожин.

Данный музыкальный конкурс, по мнению собеседника, уже давно стал посредственным и «зарос пылью». Более того, его вера в «Евровидение» утрачена еще с тех пор, как в 2018 году российскую участницу конкурса Юлию Самойлову, которая выступала в инвалидной коляске, «не пустили в финал». Отметим, что после этой ситуации россиянка подверглась травле в соцсетях, а также ее стали критиковать и другие исполнители. Эта ситуация, по словам Пригожина, продемонстрировала, что в шоу нет никакого «гуманизма и какого-либо уважения к людям». Кроме того, в нем не знают ничего о демократии и свободе слова, а лишь ведут пропаганду нетрадиционной ориентации.

Более того, он напоминает, что крайне мало победителей «Евровидения» смогли обрести мировую популярность, несмотря на явный талант многих из них. «Для меня этот конкурс давно уже перестал быть музыкальным, интересным. Это исключительно телевизионный формат. Все посмотрели, один раз увидели и забыли: это никак не влияет на карьеру артиста», – считает продюсер.

Тем не менее, несмотря на все это, на данный момент признаки политизации конкурса есть только косвенные, продолжает собеседник. Для простых людей, которые до сих пор еще верят в некую демократию и неполитизированность, участие Зеленского подтвердило бы политизированность этого конкурса.

«И ладно, если бы конкурс проводился бы в Киеве. Тут еще как-то можно было бы оправдать выступление президента той страны, в которой проходит «Евровидение». А когда конкурс, которые выиграли его соотечественники, проходит не на его территории, это выглядит, мягко говоря, не логично», – заключил Пригожин.

Отметим, что ранее Зеленскому дважды отказывали в выступлении на церемонии вручения премии «Оскар». При этом украинскому президенту удалось выступить с речами на церемониях премий «Золотой глобус», «Грэмми», а также на Каннском кинофестивале, передает «Газета.Ru». Кроме того, украинский лидер должен был прислать видеообращение на итальянский музыкальный конкурс в Сан-Ремо, но передумал, и послал письмо, которое зачитал ведущий, сообщает РБК.

Песенный конкурс «Евровидение – 2023» пройдет в английском Ливерпуле, его финал состоится 13 мая. Украина как страна, победившая в 2022 году (победу одержала украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra с песней «Стефания»), сразу пройдет в финал конкурса.