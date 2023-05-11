Госдеп США пригрозил Грузии санкциями в случае введения авиасообщения с Россией

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11 мая, четверг | Последнее обновление — 21:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Рогов: Начала контрнаступления ВСУ в Запорожской области не наблюдается
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Для меня это была первая поездка в Донбасс. Я ее воспринял не как творческую командировку, а как паломничество. Здесь человеку открывается тот самый смысл жизни, который принято считать сокрытым от нас, а то и вовсе несуществующим.
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Преимущества использования искусственного интеллекта – экономия и скорость – очевидны для любого кинопродюсера: их использование позволяет дешево (за плату держателю ИИ) и почти мгновенно получить сценарий на основе случайно пришедшей с утра в голову мысли.
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Поучителен состоявшийся 22 февраля 1946 года в Нюрнберге допрос свидетеля обвинения, директора Эрмитажа академика И. А. Орбели. Давая показания об артобстрелах Зимнего дворца немецкой артиллерией, он встретился с попыткой защиты размазать свидетеля.
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Госдеп США пригрозил Грузии санкциями в случае введения авиасообщения с Россией
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Работающие в аэропортах Грузии компании могут попасть под санкции США, если займутся обслуживанием российских самолетов, заявил руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.
Это должно вызывать большую обеспокоенность у компаний, работающих в грузинских аэропортах, добавил он, передает ТАСС.
Ранее основатель грузинкой авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что нельзя исключать возобновление прямых полетов из Грузии в Россию после соответствующей подготовки.
Напомним, президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией и снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой будет новая страница российско-грузинских отношений.
США пригрозили Грузии санкциями в случае прямых авиарейсов в Россию
В Госдепе США допустили введение санкций против авиакомпаний Грузии в случае возобновления прямых авиарейсов с Россией
Возобновление прямых авиарейсов между Россией и Грузией вызовет в США обеспокоенность по поводу возможного введения санкций в отношении грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем, заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.
В Госдепе напомнили, что ряд западных государств, включая Соединенные Штаты, запрещают российским самолетам заходить в свое воздушное пространство. В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что возобновление прямых авиарейсов между Россией и Грузией вызовет в Госдепе США обеспокоенность по поводу возможного введения санкций в отношении грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем, передает ИА EADaily.
В Госдепартаменте США также выразили мнение, что, учитывая конфликт на Украине, для Грузии сейчас якобы не время углублять отношения с Россией. По версии Госдепа США, для грузинского народа якобы предпочтительнее, чтобы Россия вывела свои войска с 20% территории Грузии, которую в Вашингтоне считают оккупированной, чем занималась восстановлением прямого авиасообщения между странами или отменой визового режима.
Ранее глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили приветствовал решение России отменить визовый режим для граждан республики. В свою очередь грузинские радикалы пообещали «физическое противодействие» российским авиакомпаниям в случае возобновления прямого авиасообщения между странами.
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
В США заметили разрушительный эффект от санкций против России
Red Pilled TV: Санкции против России уничтожили экономику Украины и полностью изменили положение доллара США в мире
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Введенные для сдерживания России экономические санкции уничтожили экономику Украины и полностью изменили положение доллара США в мире, заявил экс-ведущий телеканала Fox News Клейтон Моррис в размещенном на YouTube-канале Red Pilled TV видео.
Моррис пришел к выводу, что введенные для сдерживания России экономические санкции уничтожили экономику Украины, так как украинские макроэкономические показатели начали стремительно ухудшаться после введения антироссийских санкций. Он также обратил внимание, что показатели ВВП России вернулись к довоенным значениям, назвав это парадоксом, передает РИА «Новости».
Моррис также отметил, что ограничения полностью изменили положение доллара США в мире. Журналист пришел к выводу, что за последний год доля доллара в мировых валютных резервах снижалась в десять раз быстрее, чем в среднем за последние два десятилетия. Так, в период с 2001 по 2022 годы доля мировых валютных резервов, хранящихся в долларах, снизилась с 71 до 55%, а за последний год она сократилась еще на 8%. По мнению Морриса, существующая обстановке в мире заставляет страны использовать другие валюты для торговли, что является опаснейшей угрозой для финансовой системы США.
Ранее в Китае заявили об «охватившей планету дедолларизации» из-за решения США использовать финансовую систему в качестве оружия против России.
Посол США выступила против российских авиарейсов в Грузию
Посол США в Грузии Дегнан раскритиковала возобновление прямого авиасообщения с Россией
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Посол США в Грузии Келли Дегнан подвергла резкой критике решение России отменить визы для граждан Грузии и возобновить прямое авиасообщение, а также напомнила об исторической «ответственности» Москвы за сложные для Тбилиси вехи, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Думаю, уже многие грузины встревожены тем, что в их стране с прошлого года находятся сотни тысяч граждан России», – сказала она журналистам 10 мая, сообщает Общественное ТВ Грузии – «Первый канал».
Посол отметила, что российский туристический сектор прогнозирует после восстановления рейсов прибытие в Грузию миллиона россиян.
По словам Келли Дегнан, решение «кровавого режима» России по визам и рейсам «выглядит странно» на фоне нынешних российских действий на Украине и «того, что Россия сделала против Грузии 15 лет назад» во время войны 2008 года.
«Возникает вопрос, почему (президент России Владимир) Путин делает для Грузии это сейчас. Никто не верит, что это ради комфорта грузинских путешественников», – сказала она.
Посол предположила, что Россия в дальнейшем может использовать для «вмешательства» пребывание своих граждан в Грузии. В этой связи она сказала, что было бы лучше, если бы Россия вывела своих военных из Абхазии и Южной Осетии, где те размещены после войны-2008.
Посол также предложила России отозвать решение о признании независимости этих двух бывших грузинских автономий.
«Напомню, что Россия вторглась в Грузию в 2008-м. В 1989 году (в Тбилиси Советская армия разогнала митинг, погибло 16 человек) Россия попыталась разрушить независимость Грузии, в 1978 году выступила против грузинского языка (в Тбилиси тогда прошли студенческие волнения, и грузинский язык был признан конституционным)», – напомнила посол.
«Веками Россия оскорбляла грузинскую церковь», – также заявила Дегнан.
Напомним, президент Владимир Путин издал указ о возобновлении авиасообщения с Грузией. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили приветствовал это решение. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой будет новая страница российско-грузинских отношений.
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Евросоюз призвал Грузию не пускать самолеты из России
Евросоюз призвал Грузию не пускать к себе самолеты из России
Евросоюз запрещает авиакомпаниям летать в Россию и призывает Грузию также не пускать российские авиакомпании на свою территорию, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Он напомнил, что Грузия претендует на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, и рекомендовал Тбилиси присоединиться к санкциям в отношении РФ, передает ТАСС.
Стано также призвал Грузию не пускать на свою территорию небезопасные российские самолеты, так как из-за западных санкций в России не оказываются услуги по лицензионному обслуживанию американских и европейских самолетов.
Напомним, президент Владимир Путин издал указ о возобновлении авиасообщения с Грузией. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили приветствовал это решение. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой будет новая страница российско-грузинских отношений.
Американист Дудаков: США действительно могут прийти к дефолту через 10 лет
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Конгресс и Белый дом уже традиционно угрожают друг другу экономическим коллапсом, но со временем им наверняка удастся договориться. Правда, угрозу дефолта это не отменяет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее президент Джо Байден пригрозил проблемами всему миру в случае дефолта в США.
«Политическая борьба в США обостряется. Конгресс и Белый дом пытаются использовать тему дефолта, чтобы склонить друг друга к определенному компромиссу. В принципе, это нормальная ситуация для Штатов, и рано или поздно стороны найдут общий знаменатель», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Тем не менее проблемы у Штатов действительно имеются. Дефицит бюджета в этом году намечается колоссальный – около 2 трлн долларов. В перспективе, лет через десять, госдолг может стать настолько большим, что обсуждать его будет бессмысленно. Тогда, конечно, дефолт действительно станет возможным», – отмечает собеседник.
«Сейчас же стороны, скорее всего, снова договорятся. В принципе, население США тоже ждет заявлений о найденном компромиссе. Люди хотят увидеть сокращение госрасходов, но политические элиты в Вашингтоне редко интересуются мнением американцев, поэтому Белый дом и Конгресс, вероятно, урежут минимальные суммы, а ближе к июню поднимут потолок госдолга», – резюмирует Дудаков.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что в случае возможного дефолта американская экономика скатится в рецессию, а репутации Соединенных Штатов в мире будет нанесет чрезвычайный ущерб. При этом в возможном дефолте Байден обвинил республиканцев, так как, по его словам, США имеют возможность платить по своим долгам.
После этого лидер Штатов заблудился на мероприятии и не смог самостоятельно покинуть сцену. Во время трансляции, которую вел YouTube-канал PBS NewsHour, Байден попрощался с залом, развернулся и попытался найти выход, однако остановился в нерешительности, после чего к нему подошел помощник и показал дорогу, предложив проследовать вслед за ним.
Позже Дональд Трамп призвал республиканцев в Конгрессе добиваться дефолта по госдолгу США, если американская администрация под руководством Джо Байдена не примет их предложения по бюджету. При этом он выразил мнение, что экономического коллапса не случится, поскольку «демократы дадут слабину». Трамп добавил, что подобное развитие событий никому не нужно, но это лучше того, что происходит сейчас
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, зачем Соединенные Штаты устраивают драму на фоне проблем с госдолгом и возможным дефолтом, разыгрывая тем самым весь мир.
Российские авиакомпании анонсировали первые полеты в Грузию
Российские авиакомпании запланировали полеты в Грузию на следующей неделе
Первые полеты российских авиакомпаний в Грузию могут состояться уже на следующей неделе, заявил источник в авиационных кругах.
По его словам, первые полеты в Грузию запланированы уже на следующую неделю, передает РИА «Новости».
Напомним, 10 мая президент Владимир Путин издал указ, согласно которому российские авиакомпании могут возобновить полеты в Грузию, а туроператоры – продавать туры в эту страну. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили приветствовал решение России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой будет новая страница российско-грузинских отношений.
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В Пентагоне пояснили задержку поставок танков Abrams Украине
В Пентагоне рассказали, когда США могут поставить танки Abrams Украине
США сейчас делают все необходимое, чтобы ускорить передачу Киеву танков Abrams, их могут поставить в начале осени, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
По его словам, танки передадут Киеву, когда украинские военные научатся обращаться с ними, это произойдет осенью, сейчас они обучаются в Европе, процесс идет небыстро, сообщает ТАСС.
Изначально планировалась передача танков летом. «И мы создаем инфраструктуру, предназначенную для того, чтобы поддерживать и обслуживать эти средства», – сказал шеф Пентагона.
Ранее сообщалось, что танки Abrams были переданы в Германию, чтобы украинские военные прошли на них обучение.
В Польше испугались остаться наедине с Россией после поражения Украины
Mysl Polska: Польша останется наедине с Россией после поражения Украины
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Вашингтон оставит Варшаву один на один с Москвой после того, как проиграет Киев, поскольку сам будет в состоянии вооруженного конфликта с Пекином, полагает обозреватель газеты Mysl Polska Анджей Шлензак.
Украинские подразделения не побеждают на поле боя, и шансов у нее победить все меньше, заявил обозреватель Mysl Polska, передает радио Sputnik.
Американская сторона намеревается конфликтом на Украине максимально ослабить Россию политически, экономически и в военном плане. Китай же не может позволить ослабить Россию.
КНР, вступая в игру на Украине, превращается из регионального игрока в глобального и приближает начало конфликта США и Китая, и это не скажется лучшим образом на Польше, полагает автор статьи.
Если Киев проиграет Москве, а на другой части света вспыхнет китайско-американский конфликт, то вряд ли Вашингтон поддержит Варшаву, указал Шлензак.
США придется сосредоточить все силы против Китая и привлечь к этому НАТО, а Польша, разрушившая отношения с Россией, не сможет ни на кого рассчитывать, пояснил он.
Пентагон: В случае дефолта американские военные останутся без зарплаты
Остин заявил о невозможности стабильно выплачивать довольствие ВС в случае дефолта
Дефолт в США станет причиной того, что военнослужащим страны не получится стабильно выплачивать денежное довольствие, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
По его словам, дефолт повлиял бы на репутацию Пентагона по всему миру.
«В реальности это будет значить, что мы в некоторых случаях не сможем платить нашим военным в какой бы то ни было степени стабильно», – передает ТАСС слова Ллойда.
Ранее экс-глава страны Дональд Трамп призвал республиканцев в Конгрессе добиваться дефолта по госдолгу США, если власти не примут их предложения по бюджету.
Премьер Грузии позитивно оценил отмену виз и восстановление рейсов с Россией
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили укорил Евросоюз за торговлю с Россией
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя решение России отменить визовый режим с Грузией и восстановить прямое авиасообщение, напомнил, что Россия связана рейсами напрямую с рядом ключевых государств, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Это – сверхдержава Китай, член НАТО и кандидат в члены ЕС Турция, ОАЭ, Израиль, являющийся едва ли не главным стратегическим партнером Америки и следующий в интересах своей национальной политики, это Азербайджан и Армения и так далее», – отметил он в беседе с журналистами.
По его словам, «рейсы во все эти страны выполняются несанкционированными самолетами».
Ираклий Гарибашвили отметил, что «Грузия имеет с Россией торгово-экономические отношения и полеты на несанкционированных самолетах являются частью этих отношений».
«Хочу успокоить наших друзей в Евросоюзе – это только экономика, торговые отношения, рейсы будут выполняться только несанкционированными самолетами и компаниями», – отметил он.
По его словам, после отмены Россией в 2019 году прямого авиасообщения «наши соотечественники путешествовали в Грузию через Белоруссию, через Армению, Азербайджан, Турцию, платили за билеты в два и три раза дороже».
Премьер отметил, что в России проживает «миллион этнических грузин».
«У них здесь семьи, родные и близкие, поэтому важно облегчение передвижения. Решение отменить визы является очень положительным с гуманитарной точки зрения. Можно его приветствовать», – сказал Ираклий Гарибашвили.
Комментируя недовольство со стороны ЕС возобновлением авиасообщения, премьер-министр Грузии сказал, что «Евросоюз и сегодня торгует с Россией».
«Объемы торговли ЕС с Россией за четыре дня равны нашему с Россией объему торговли за год – примерно одному миллиарду долларов», – заявил Ираклий Гарибашвили.
По его словам, в течение прошлого года «почти 300 млрд долларов получил бюджет России из Евросоюза».
«Мы – маленькая страна, у нас столько вызовов, 20 процентов нашей территории оккупировано, стоят российские войска. Мы проводим политику, отвечающую интересам нашей страны и нашего народа», – сказал он.
«Эта политика стратегического терпения, мудрая и прагматичная, и она приведет к объединению Грузии», – заявил глава правительства Грузии.
«Вот я и спрашиваю у наших западных друзей: когда вы говорите, чтобы мы прекратили торговать с Россией, не восстанавливали авиасообщение, а почему вы сами этого не делаете? Почему в прошлом году дали России 300 миллиардов долларов, почему не остановили торговлю?» – отметил он.
Bloomberg: Кабинет Байдена начал активно искать контакты с Пекином
Bloomberg: В администрации президента США Байдена начали активный поиск контактов с Пекином
Американское правительство активно пытается установить контакты с властями Китая, добиваясь звонков и встреч с китайскими коллегами на всех уровнях, сообщает Bloomberg.
Отмечается, что Белый дом активно пытается найти партнеров в Европе и Азии, которые ждут усилий с американской стороны по снижению напряженности в американо-китайских отношениях из опасений открытого конфликта, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Так, представители Байдена активно пытаются организовать встречи с Китаем от самого низкого уровня до высокого, включая переговоры президента США с председателем Китая Си Цзиньпином.
«Такая стратегия может представить Вашингтон как просителя, ищущего благосклонности могущественного противника», – отмечает издание.
По словам занимающегося Азией в администрации президента США Барака Обамы Эвана Медейроса, такие шаги Штатов являются умной, но рискованной игрой, так как подобная стратегия поведения может укрепить мнение Китая о том, что они нужны США больше и имеют возможность повлиять на повестку двухсторонних отношений.
На данный момент в самом Белом доме эту информацию не прокомментировали. В данный момент Пекин планируют посетить министр финансов США Джанет Йеллен, министр торговли Джин Раймондо и спецпредставитель президента США по климату Джон Керри.
Ранее Пекин уведомил Вашингтон, что считает маловероятной июньскую встречу главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны КНР Ли Шанфу в Сингапуре до отмены санкций США против главы китайского оборонного ведомства.
Напомним, в понедельник глава МИД КНР Цинь Ган в ходе встречи с послом США Николасом Бернсом призвал Вашингтон глубоко переосмыслить свою стратегию в отношении Китая.
Володин: Президентская кампания в США превращается в цирк
Спикер Госдумы Володин: Избирательная кампания в США все больше похожа на цирк
Политтехнологи президента США Джо Байдена пытаются помочь выдвижению Дональда Трампа на новый срок, поскольку это станет единственным шансом Байдена на победу в президентской гонке, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Так, по словам Володина, за обвинением Трампа по делу о домогательствах к писательнице Элизабет Кэролл в 1996 году стоят политтехнологи Байдена, которым выгодно, чтобы вокруг бывшего президента США сплотилось как можно больше сторонников, поддерживающих его выдвижение на новый срок.
Как пишет Володин в Telegram, высокий антирейтинг Трампа – единственный шанс для Байдена вновь одержать победу на выборах президента США. «В ходе прошедшей избирательной кампании Байден победил исключительно из-за масштабных махинаций. … Во второй раз … может не получиться. Поэтому делают все, чтобы оппонентом был Трамп», – пишет спикер Госдумы.
Он констатировал, что избирательная кампания в США все больше похожа на цирк, а ее организаторы пытаются любой ценой сохранить власть в трясущихся руках Байдена. По словам Володина, переживаний добавляет то, что эта ситуация складывается в государстве, обладающем ядерным оружием и эмиссионным центром мировой резервной валюты.
Напомним, 9 мая в Нью-Йорке жюри присяжных признало экс-президента США Дональда Трампа виновным в домогательствах к писательнице Элизабет Кэролл, но не в изнасиловании. В результате Трамп должен выплатить Кэролл по гражданскому иску 2 млн долларов за домогательства и 3 млн за клевету.
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Глава правящей партии Грузии назвал отмену российских виз «односторонним решением»
Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил о «конституционной обязанности» учитывать интересы «около миллиона» соотечественников, которые проживают в России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Комментируя телекомпании «Имеди» решение России отменить визы для граждан Грузии и восстановить прямое авиасообщение, Ираклий Кобахидзе сказал, что «Конституция обязывает власти Грузии помогать диаспоре в связях с родиной».
При этом он подчеркнул, что санкции России против Грузии и их отмена не имеют никакого отношения к позиции Тбилиси.
«До миллиона грузин, которые живут в России, приезжают на родину через другие страны. Это делает путь домой дороже, создает дискомфорт. В 2019 году Россия, отменив рейсы в Грузию, фактически ввела против них наказание, а сейчас отменила его в пользу наших соотечественников. Это одностороннее решение, поэтому мы не имеем к нему никакого отношения», – сказал Ираклий Кобахидзе.
Он отметил, что Грузия не вводит санкции против России потому, что «в реальности это санкции против собственного народа».
Как сказал Ираклий Кобахидзе, если бы Грузия ввела прямые санкции против России, то получила бы в 2022 году не рост экономики в 10%, а падение до 18%.
По его словам, политика «Грузинской мечты» «основана на прагматизме», что «позволило не допустить открытия в стране второго фронта.
Он также подчеркнул, что нет ни одного факта обхода Россией с помощью Грузии международных санкций.
Комментируя требование оппозиции объявить мораторий на приобретение россиянами недвижимости в Грузии до 31 декабря 2024 года, глава правящей партии назвал эту инициативу «ксенофобской» и сравнил это с «либеральным фашизмом».
Он предположил, что с началом туристического сезона оппозиция попытается посеять в обществе панику из-за прибытия граждан России, но заявил, что этого власти не допустят.
«Власть контролирует обстановку, все обеспечено по вопросам безопасности, – заявил лидер правящей «Грузинской мечты». – Мы не допустим ксенофобской кампании по этническому признаку. Грузия гордится своей толерантностью».
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Россия упростила жизнь миллиону грузин.
ФБР отказалось предоставить якобы доказывающие участие Байдена в коррупции документы
Американская структура ФБР отказалась предоставить якобы доказывающие участие Байдена в коррупции документы
ФБР не стало предоставлять председателю комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймсу Комеру документы, которые, как считают республиканцы, могут доказывать участие главы Соединенных Штатов Джо Байдена в незаконных схемах с участием иностранцев, сообщает телеканал CNN.
По информации телеканала, такие записи существуют, однако бюро расследований отказывается их обнародовать. Также в ФБР был направлен запрос о том, чтобы в структуре подтвердили, что начали расследование, однако этого тоже от ФБР никто не дождался, передает ТАСС.
Известно только, что представитель ФБР ответил Комеру в письменном виде, заявив, что документы не были представлены, так как в них содержатся «зацепки и подозрения» и «более поздние и полные отчеты могут оправдать лиц, выставленных первоначально в негативном свете».
Накануне глава комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США республиканец Джеймс Комер обвинил семью президента США Джо Байдена в получении миллионов из Китая.
Депутат Затулин: Президент Грузии помешана на противостоянии с Россией
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Затулин заявил, что президент Грузии «помешана на противостоянии с Россией»
Линия поведения президента Грузии Саломе Зурабишвили по вопросу открытия авиасообщения с Россией и отмене визового режима для грузин является «идиотской» и идет вразрез с мнением большинства грузин, выразил мнение первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
По его словам, «госпожа Зурабишвили совершенно искренне ненавидит Россию», она буквально «помешана на противостоянии», более того, ее «идиотское заявление» о том, что открытие авиасообщения является провокацией и идет вразрез с мнением большинства в Грузии, передает «Газета.Ru».
Также парламентарий отметил, что в Минэкономразвития Грузии, напротив, поприветствовали безвизовый режим с Россией. Так, в России большая грузинская диаспора, люди имеют желание торговать и «устраивать свои дела с Россией».
Затулин добавил, что даже события, связанные с грузино-абхазским, грузино-осетинским конфликтами, имеют место быть, однако постепенно зарубцовываются и «возбуждают только откровенных русофобов».
Кроме того, депутат заметил, что открытие авиасообщения России с Грузией может подтолкнуть Абхазию к повышению качества туруслуг.
«В Абхазии ожидают небывалый курортный сезон. Вряд ли ему сильно повредит открытие воздушного сообщения с Грузией. Однако некие отдаленные последствия это должно иметь, в том числе и в позитивном плане. Потому что в Абхазии должны быстрее двигаться по пути экономического возрождения, принимать нужные решения, задумываться о качестве туристических услуг и прочих», – подчеркнул он.
При этом парламентарий не исключил, что в Абхазии могут усмотреть в шагах России по сближению с Грузией угрозу для собственного политического статуса, однако сразу заверил, что жителям республики опасаться не стоит.
«В Абхазии могут быть спокойны, потому что гарантией является официальное признание Абхазии, как и Южной Осетии, со стороны России. И никакое сближение, открытие воздушного пространства и подобные вещи не могут повлиять на это прежде принятое решение», – заключил депутат.
Накануне президент Владимир Путин издал указ, согласно которому российские авиакомпании могут возобновить полеты в Грузию, а туроператоры – продавать туры в эту страну. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили приветствовал решение России.
Вскоре стало известно, какую гневную реакцию указ Путина вызвал у Зурабишвили, заявившей об «очередной российской провокации». Восстановление прямого авиасообщения, по ее словам, «недопустимо», пока продолжается конфликт на Украине, а также пока Россия «оккупирует» территорию самой Грузии.
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