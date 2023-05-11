Кремль отреагировал на недопуск спортсменов Международной федерацией фехтования

Кремль негативно оценил недопуск ряда спортсменов России Международной федерацией фехтования

Кремль считает полностью неверным предъявлять спортсменам политические требования и негативно оценивает отказ Международной федерации фехтования (FIE) допустить ряд российских атлетов до соревнований, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль крайне негативно оценивает отказ FIE допустить российских спортсменов до соревнований, поскольку считает в корне неверным пытаться обуславливать какими-то политическими требованиями участие атлетов в международных соревнованиях, передает ТАСС.

По словам Пескова, «спортсмены должны иметь право на участие в соревнованиях, на отстаивание спортивной чести и чести страны».

Между тем президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что российской олимпийской семье предстоит сделать тяжелый выбор, к которому ее толкает Международный олимпийский комитет (МОК).

«Олимпийская солидарность – один из главных принципов олимпизма. Уверен, все члены спортивного сообщества полностью ему привержены, а те, кто слишком своевольно его трактуют, с высокой вероятностью понесут моральную ответственность перед страной и историей», – заявил он.

Поздняков отметил, что МОК навязывает такие критерии допуска россиян до международных соревнования, которые невозможно реализовать большинству атлетов.

«По сути, это инструментарий плохо завуалированного отстранения, не говоря уже о дискриминации и двойных стандартах, применяемых по национальному признаку», – добавил он.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к соревнованиям олимпийских чемпионок Софию Позднякову, Софью Великую и Яну Егорян.