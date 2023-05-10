Врач рассказал о плюсах и минусах наделения медсестер врачебными полномочиями

Врач Ашихмин прокомментировал инициативу наделения среднего медперсонала врачебными полномочиями

Медицинским сестрам и фельдшерам действительно стоит передать часть врачебных обязанностей, чтобы повысить качество оказываемой гражданам медпомощи, однако тогда младший медперсонал придется разгрузить от текущих задач, при этом повысив ему оплату труда, заявил газете ВЗГЛЯД кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин, комментируя соответствующее предложение подведомственных структур Минздрава.

«Я считаю, что инициатива очень правильная. Во всем мире в развитых странах у медсестер в целом существенно больше функционал, чем у наших. В ряде случаев им даже разрешается назначение лекарственных препаратов», – говорит Ашихмин.



По его словам, такое распределение обязанностей поможет врачам больше времени уделять пациентам, обеспечивая качественное лечение. Более того, врачам будет удобно анализировать уже собранную средним медперсоналом информацию.

«Безусловно, есть опасения, что у сестер возрастет нагрузка, а они уже сейчас перегружены. В таком случае необходимо освободить им время для ведения медицинской документации и прочих новых обязанностей. Кроме того, они могут контролировать назначение лекарственных препаратов, это может позволить выстроить качественную систему безопасности медицинской помощи. Но это касается и фельдшеров, им также стоит расширить круг обязанностей, потому что, в особенности в регионах, часто бывает так, что это единственный человек, который в принципе практикует медицину», – считает специалист.

Он подчеркивает, что такой шаг ведет к расширению возможностей медсестер и фельдшеров, дает им шанс продолжать расти в своей профессии, что может стать отличной мотивацией для всех медиков. При этом собеседник призывает организовать школы или дополнительные курсы для среднего медперсонала прежде, чем им расширят круг обязанностей. Квалификация, которой обладают медсестры на сегодняшний день, по его мнению, недостаточная. Так, например, они совершенно не готовы к динамическому наблюдению пациента на дому, поскольку здесь необходимо иметь более глубокие медицинские познания.

«Возможно даже в будущем такие специализированные высокопрофессиональные медицинские сестры могут даже делать коррекцию лечения, которую назначил врач, если это достаточно простые вопросы. Но есть другая проблема: по моему опыту многие медицинские сестры просто, к сожалению, не хотят учиться. Их устраивает то, что они делают, и они не хотят расширения функционала. В общем это происходит потому, что для них главный мотиватор – финансовый вопрос. Если эта инициатива не будет подкреплена достаточным финансированием, то одобрение со стороны среднего медперсонала маловероятно», – объясняет Ашихмин.

Ранее в Центральной НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава предложили перераспределить ряд медицинских задач от врачей к среднему медперсоналу. В ведомстве уверены, что это повысит доступность медпомощи без потери ее качества. Так многие врачи готовы передать, например, медсестрам доврачебный прием и активное посещение маломобильных пациентов на дому для динамического наблюдения.