Минздрав предложил передать медсестрам часть обязанностей врачей

В Минздраве предложил предложили перераспределить часть задач от врачей к медсестрам

В Минздраве предложили перераспределить часть медицинских обязанностей и передать среднему медперсоналу некоторые задачи, которые в настоящее время выполняют врачи. Однако большинство медсестер не поддерживают идею министерства.

Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава предлагает забрать у участковых терапевтов ряд важных задач и передать их персоналу со средним медицинским образованием. Так, в Минздраве предполагают, что медсестры могли бы готовить списки граждан для диспансеризации, проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения и медосмотры. Также в ведомстве предлагают, чтобы медсестры наблюдали за состоянием здоровья пациентов с хроническими заболеваниями, оценивали эффективность медикаментозных и немедикаментозных методов лечения, посещали маломобильных пациентов на дому и проводили школы здоровья.



В Минздраве считают, что такие меры увеличат время врача на работу с пациентами и повысят доступность медпомощи без потери качества «в рамках имеющихся ресурсов, в том числе финансовых и трудовых», пишет «Коммерсант».

Однако, согласно опросу сервиса «Актион Медицина», почти весь опрошенный средний медперсонал (90,6%) не одобряет инициативу Минздрава. В первую очередь медсестры не готовы к увеличению функционала, поскольку считают, что уже перегружены (так ответили 63,7%). Еще 18,9% считают, что нынешнее распределение функционала между врачами и медсестрами уже оптимальное. Кроме того, 7,3% считают, что пациенты не будут доверять медсестре так, как врачу.

Вместе с тем, большинство врачей (62,3%) поддержали инициативу ведомства. Так, 46,2% считают, что «давно пора разгрузить врача», а 16,1% сообщили, что в их медорганизациях часть функционала уже передана медсестрам.

Примечательно, что мнения главных врачей и их заместителей не сходятся с позицией обычных врачей. Так, 53,3% не одобряют инициативу. Из них 18,2% считают, что средний медперсонал и так перегружен.

В Минздраве назвали результаты опроса интересными и предположили, что могут их учесть при совершенствовании методических рекомендаций.