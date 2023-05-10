Банки Грузии вводят дополнительные штаты из-за открытия счетов россиянами

Грузинские коммерческие банки вводят дополнительные штаты, чтобы не допустить открытия счетов гражданами России в обход санкций, заявил исполняющий обязанности президента Нацбанка Арчил Мествиришвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Комбанки Грузии уделяют большое внимание в момент открытия счетов (гражданами России) и в дальнейшем, так как в начальный момент резидент может быть не под санкциями, а потом попасть под них. Мониторинг очень строгий», – сказал он, отметив, что рост численности открытых счетов российскими резидентами начался после 24 февраля прошлого года.

«Национальный банк Грузии контролирует коммерческие банки, насколько хорошо они проводят мониторинг ситуации, – сообщил он. – Создан специальный отдел в нацбанке для этого».

По словам Арчила Мествиришвили, коммерческие банки также пополняют ряды сотрудников, чтобы обеспечить контроль и не допустить открытия счетов лицами, которые находятся под санкциями.

«Некоторые банки набрали дополнительно пять, а некоторые вовсе 15 сотрудников для этих целей, чтобы обеспечить эффект санкций», – заявил он.

«Соблюдение санкций для нас очень важно», – подчеркнул глава нацбанка Грузии.