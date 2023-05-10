Минобороны рассказало о боях на северо-западной и западной окраинах Артемовска

Штурмовые отряды продолжили наступление в Артемовске с целью взятия под контроль кварталов северо-западной и западной окраин города, сообщили в Минобороны Росси.

Подразделения ВДВ продолжают сковывать действия ВСУ на флангах в ходе боев за город, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Авиация за сутки в этом районе произвела десять вылетов самолетов и два вертолетовылета. Артиллерия Южной группировки войск выполнила 98 огневых задач.

Авиация и артиллерия поразили подразделения 67-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ у поселков Красное, Ступочки (ДНР) и западной окраины Артемовска.

На этом направлении уничтожено за сутки свыше 240 украинских военных и наемников, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и САУ «Гвоздика».

У поселка Белокузьминовка (ДНР) ликвидирован склад ракетно-артиллерийского вооружения 55-й артиллерийской бригады ВСУ.

На Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки войск поразили подразделения ВСУ у поселков Тимковка, Синьковка, Загоруйковка и Табаевка (Харьковская область).

Возле Крахмального, Тимковки (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР) пресечена деятельность пяти украинских ДРГ. За сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 50 военнослужащих, две бронемашины и одну САУ «Акация».

На Краснолиманском направлении поражены украинские подразделения у поселков Старый Караван, Терны (ДНР), Невское и Червоная Диброва (ЛНР).

За сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 60 бойцов, две бронемашины, САУ «Акация» и гаубицу Д-20.

Ранее военные корреспонденты публиковали видео «дороги смерти» на Артемовск с уничтоженной украинской техникой.