Консенсус по зерновой сделке не был достигнут перед решающими переговорами

Источник назвал предстоящие переговоры по зерновой сделке в Стамбуле решающими и указал на отсутствие консенсуса

Переговоры по зерновой сделке, которые пройдут в Стамбуле 10–11 мая, станут решающими в вопросе ее продления, пока какого-то консенсуса стороны не достигли, сообщил источник.

Источник РИА «Новости» заявил об отсутствии «продвижений». По его словам, «технические делегации» рассмотрели «различные варианты, которые будут обсуждаться уже на высоком уровне». Источник выразил надежду, что переговоры «приведут к консенсусу». По его словам, Россия демонстрирует «вполне конструктивную» позицию и ожидает «выполнения условий по российскому экспорту, которые ранее обговаривались с ООН».

Как полагает источник ТАСС, шансы на продление договоренностей есть, «учитывая активную дипломатию Анкары и возобновление функционирования зернового коридора благодаря инициативам Турции». Предстоит обсудить, в частности, вопросы безопасности функционирования зернового коридора.

Напомним, в пятницу встреча на техническом уровне между Россией, Турцией, ООН и Украиной состоялась в Стамбуле, там обсудили переговоры по зерновой сделке. 24 апреля ночью беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы для атаки на базу Черноморского флота. Район, откуда они направлялись, является частью гуманитарного коридора.