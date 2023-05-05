В Стамбуле прошли переговоры в рамках подготовки к встрече по зерновой сделке

Встреча на техническом уровне между Россией, Турцией, ООН и Украиной состоялась в Стамбуле, там обсудили переговоры по зерновой сделке, сообщили в Минобороны Турции.

Сами переговоры по зерновой сделке запланированы на следующей неделе, в ходе встречи были согласованы пункты повестки дня встречи заместителей министров и технические вопросы, передает ТАСС.

Ранее в ООН заявили, что встреча по вопросам зерновой сделки пройдет на высоком уровне.

Напомним, в июле 2022 года в Стамбуле подписали пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на рынок. Документ был заключен на 120 дней, в ноябре 2022 года пакет продлили. Позже в МИД России заявили, что продление сделки будет зависеть от переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT, поставок сельхозтехники, снятия запрета на доступ в порты и ряд других договоренностей.