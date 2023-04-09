В Карабахе зафиксировано нарушение режима прекращения огня в зоне ответственности России

В Мартунинском районе Нагорного Карабаха, который является зоной ответственности России, зафиксировано нарушение режима прекращения огня, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что пострадавших в результате нарушения режима прекращения огня нет. Российские миротворцы разбираются в произошедшем, передает РИА «Новости».

Ранее в минобороны Азербайджана заявили, что силы республики взяли под контроль высоты и территории в Лачинском районе на границе с Арменией, это связано с вводом в эксплуатацию новой дороги, связывающей Карабах с Арменией.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Ситуация вокруг региона обострилась 27 сентября 2020 года, там начались активные боевые действия.

В ночь на 10 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта.

Оно предусматривало, что азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.