|
|
В Карабахе зафиксировано нарушение режима прекращения огня в зоне ответственности России
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
В Мартунинском районе Нагорного Карабаха, который является зоной ответственности России, зафиксировано нарушение режима прекращения огня, сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что пострадавших в результате нарушения режима прекращения огня нет. Российские миротворцы разбираются в произошедшем, передает РИА «Новости».
Ранее в минобороны Азербайджана заявили, что силы республики взяли под контроль высоты и территории в Лачинском районе на границе с Арменией, это связано с вводом в эксплуатацию новой дороги, связывающей Карабах с Арменией.
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Ситуация вокруг региона обострилась 27 сентября 2020 года, там начались активные боевые действия.
В ночь на 10 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта.
Оно предусматривало, что азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.
Украинский журналист Гордон объяснил, почему его сыновья не пошли воевать
Украинский журналист Гордон заявил, что его сыновья не пошли воевать, потому что не родились на Украине
Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в России иностранным агентом) ответил на вопрос, почему его трое сыновей не воюют.
По его словам, старший сын очень тяжело болен, «жить с таким заболеванием тяжело». Другие два сына рождены не на Украине и живут в Америке, оба учились в Англии, передает RT.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России и созданию экстремистской организации.
СМИ: Киев отправил в Артемовск элитные войска
NYT: Киев бросил под Артемовск элитные войска, на которые рассчитывал при контрнаступлении
|
|
Власти Украины были вынуждены перебросить под Артемовск элитные войска, на которые рассчитывали при контрнаступлении, и это привело к «стратегическим издержкам» для Киева, сообщили СМИ.
Как утверждает газета New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы США по Украине, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов предложил направить под Артемовск на две недели элитные подразделения под его командованием, чтобы оттеснить российские войска, угрожавшие путям снабжения, передает РИА «Новости».
Газета отмечает, что в итоге Киев направил в Артемовск элитные подразделения, которым «удалось оттеснить российские силы достаточно далеко от дорог, что позволило обеспечить пополнение запасов солдат в городе и эвакуацию раненых», но привело к стратегическим издержкам для Украины, стремившейся сохранить своих наиболее подготовленных военнослужащих для контрнаступления.
Ранее боец российских штурмовых формирований рассказал, что помимо украинских военнослужащих оборону Артемовска с южных окраин держал «весь сброд» – и польские, и грузинские наемники.
ВС России сорвали наступление ВСУ на запорожском направлении
Глава Чечни Кадыров: Батальон «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сорвал наступление ВСУ на запорожском направлении
Батальон «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сорвал наступление Вооруженных сил Украины на запорожском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни сообщил в своем Telegram-канале, что военнослужащие батальона «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сбили весь пыл украинских подразделений и натовских наемников, сорвав их наступление на российские позиции на Запорожском направлении.
Кадыров рассказал, что под грамотным руководством дорогого брата, боевого офицера, заместителя командира – начальника штаба батальона «Восток-Ахмат» МО РФ Вахи Хамбулатова (Асхаб), хорошо поработали российские беспилотники, которые мастерски выявляли вражеские наступательные действия и оперативно корректировали удары минометов. По словам главы Чечни, минометчики накрывали укронатовскую пехоту так результативно, что напрочь отбили охоту наступать на позиции ВС России.
Кадыров уточнил, что два танка и один натовский БМП уже никогда больше не повернут свои орудия в сторону российской территории, отвоевались. Глава Чечни подчеркнул, что личный состав батальона «Восток-Ахмат» своими четкими, слаженными действиями не дал ни малейшего шанса свершиться наступлению украинских бандформирований.
Кадыров также рассказал, что ранее личный состав батальона пресек наступление укронацистов и натовских бандформирований на запорожском направлении, уничтожив до десяти единиц бронетехники и приличное количество живой силы противника.
Глава Чечни подчеркнул, что в зоне ответственности батальона «Восток-Ахмат» МО РФ на Запорожском направлении обстановка под полным контролем российских подразделений.
Накануне Кадыров объяснил, почему наступление ВСУ и натовских наемников будет России на руку. В тот же день командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский назвал главную задачу России во время контрнаступления ВСУ.
Украинский дипломат заявил об «ужасных» потерях ВСУ в ходе СВО
Посол Украины в Британии Пристайко: Украинские вооруженные силы несут в ходе СВО «ужасные» потери
Киев до завершения военных действий не раскрывает данные о потерях вооруженных сил Украины (ВСУ), однако это будет «ужасное число», заявил посол Украины в Британии Вадим Пристайко.
Дипломат заявил в интервью таблоиду Daily Express, что после завершения военных действий Киев признает потери, которые пока не раскрываются. При этом он выразил уверенность, что это будет ужасное число, передает РИА «Новости».
По словам Пристайко, Киев готов продолжать конфликт «до последнего» украинца. Комментируя сообщения о подготовке бригад украинской «Гвардии наступления» общей численностью в 40 тыс. солдат, он заявил, что Киев мобилизовал 1 млн человек.
Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина уже потеряла подавляющую часть обученной и укомплектованной армии, созданной до февраля 2022 года при поддержке НАТО, а мобилизационные резервы Украины уже на грани полного истощения.
Захарова отметила примечательный факт в реакции Запада на убийство Татарского
Захарова заявила, что западные страны так и не осудили убийство Владлена Татарского
|
|
За шесть дней, которые прошли с убийства российского военкора Максима Фомина (Владлена Татарского), никто из западных «радетелей» за свободу СМИ не выступил с осуждением теракта и даже не выразил сочувствия пострадавшим, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале указала, что морально деградировавшая подозреваемая вызывает у Запада куда большее сочувствие, там из нее пытаются лепить образ жертвы.
Также она отметила, что Запад предпочитает не замечать закрытия российских СМИ в Европе, указав, что патологическое лицемерие стало традицией западного либерализма, его безусловным рефлексом. По ее словам, это особенно хорошо видно на примере насквозь лживой заботы о правах журналистов и СМИ.
«Либеральное лицемерие превратило политику Запада в конвейер человеконенавистничества. Сначала сознательное молчание по поводу убийств Владлена Татарского, Дарьи Дугиной, Олега Клокова, следующий шаг – оправдание насилия в отношении «неправильных» журналистов. Судя по всему, на этом они не остановятся», – добавила Захарова.
Военный корреспондент Владлен Татарский, погибший во время взрыва в кафе Петербурга, в субботу был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве с воинскими почестями.
Напомним, Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин) погиб 2 апреля во время творческого вечера в кафе Петербурга. Взрыв произошел после того, как Татарскому подарили статуэтку со вмонтированной бомбой. Позже была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. Она находится под арестом.
Президент Владимир Путин наградил Фомина орденом Мужества посмертно.
Экс-разведчик США назвал примерное число погибших украинских военных
Экс-разведчик США Риттер: Потери Украины среди военных превысили 300 тыс. погибшими
Потери среди украинских военных могут превышать 300 тыс. человек погибшими, Украина намеренно занижает данные, заявил экс-офицер американской разведки Скотт Риттер.
Риттер считает, что Украина пытается занизить потери из-за того, что военная система там коррумпирована, передает ТАСС.
Экс-разведчик заявил, что на встрече с главой комитета начальников штабов ВС США Марком Милли главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный допустил, что 257 тыс. человек погибли. Еще около 83 тыс. военнослужащих пропали, из которых, возможно, 60 тысяч также погибли.
Ранее газета Politico сообщила, что ВСУ за время конфликта потеряли более 100 тыс. военных, многие из потерь происходят в Артемовске.
Трепова решила сотрудничать со следствием
Обвиняемая в теракте в кафе Петербурга Дарья Трепова решила сотрудничать со следствием
Обвиняемая в теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали более 40 человек и погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский), Дарья Трепова сотрудничает со следствием, отрабатываются все версии, сообщили в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что все показания Треповой тщательно проверяются следственной и оперативной группами, также в настоящее время устанавливается весь круг предполагаемых сообщников обвиняемой и отрабатываются различные версии и мотивы теракта, передает ТАСС.
Ранее суд арестовал Трепову на два месяца. СК предъявил обвинение Треповой по статье «Террористический акт».
До этого СМИ сообщали, что Трепова якобы признавалась в получении статуэтки с бомбой в Москве от таксиста.
Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля, во время теракта погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадало более 40 человек.
ВС России уничтожили хранилище с 70 тыс. тонн топлива ВСУ
МО России: В районе Запорожья уничтожено хранилище с 70 тыс. тонн топлива украинских войск
В Минобороны России отчитались об уничтожении российскими силами в районе города Запорожье хранилища топлива для украинской группировки войск.
Так, в своем Telegram-канале ведомства сообщило, что ракетным ударом уничтожено хранилище с 70 тыс. тонн топлива, которым обеспечивались группировки ВСУ на Донбассе.
Также в МО сообщили, что в районах Орехов Запорожской области и Угледар ДНР уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России в районе города Очакова Николаевской области поразили склад боеприпасов ВСУ.
Минобороны сообщило о создании спецгрупп по борьбе с натовскими танками
МО: В ВС России созданы специальные группы для борьбы с поставленными на Украину западными танками
|
|
Специальные группы для борьбы с танками, которые были поставлены Киеву странами Запада, созданы в РФ по указанию заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова, сообщил начальник Центра боевой подготовки ВС России Евгений Арифулин.
Как сказал Арифулин в эфире программы «Военная приемка» телеканала «Звезда», по указанию заместителя министра обороны России генерал-полковника Евкурова была поставлена задача по созданию групп борьбы с западными танками, начальник Главного управления боевой подготовки генерал-полковник Иван Бувальцев со своим коллективом разработал методические рекомендации и организовал методику выполнения, а Центр боевой подготовки проводит и претворяет данные мероприятия в жизнь, передает ТАСС.
Ранее китайские СМИ писали, что британские танки Challenger 2, которые должны поступить на Украину в ближайшее время, оснащены таким образом, что в большинстве случаев они совершенно бесполезны.
До этого экс-начальник генштаба чешской армии генерал Йиржи Шедивы заявил, что поставленные Киеву немецкие танки Leopard сильно переоценены и не являются «чудо-оружием».
Напомним, на Украину из Франции прибыли первые колесные танки AMX-10RC, которым предсказали участь «гробов на колесах» для украинских экипажей.
Погибла актриса дубляжа Елена Шульман
«Нева-фильм»: В Санкт-Петербурге погибла актриса дубляжа Елена Шульман
Актриса дубляжа Елена Шульман погибла в Петербурге, о ее смерти рассказал генеральный директор студии «Нева-фильм» Олег Березин.
Он уточнил, что Шульман попала под троллейбус, передает РИА «Новости».
Студии озвучания Red Head Sound, сообщила, что во время происшествия актриса стояла на остановке общественного транспорта. Также в студии добавили, что в понедельник Шульман могла бы отметить свой 54-й день рождения.
Елена Шульман озвучила 656 фильмов, сыграла в 56 картинах и выступила режиссером дубляжа в 46 проектах. Ее голосом в российском дубляже говорили Марион Котийяр, Сигурни Уивер, Линдси Лохан и Дрю Бэрримор.
Боец ВС России рассказал о тактике украинских войск под Кременной
Боец ВС России с позывным «Зенит»: Киев бросает на первую линию обороны под Кременной солдат теробороны
Киев формирует первую линию обороны на Кременском участке фронта в Донбассе из солдат территориальной обороны и бережет подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил боец с позывным «Зенит».
По словам военного, на первой линии обороны с украинской стороны в основном стоит территориальная оборона, также на этом участке фронта замечены бойцы отдельной аэромобильной бригады, подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) они берегут, передает РИА «Новости».
Ранее в субботу российские военные взяли очередной опорный пункт ВСУ на кременском участке фронта в Донбассе.
В США допустили исчезновение Украины как государства к концу 2023 года
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Украина может исчезнуть как государство к концу 2023 года
Украинское государство может исчезнуть к концу 2023 года из-за ужасающей обстановки внутри страны и больших потерь, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
Полковник Макгрегор выразил сомнение в том, что Украина будет существовать к концу 2023 года как национальное государство. Он подчеркнул, что обстановка в стране ужасающая, как и потери украинских военных. Бывший советник главы Пентагона выразил уверенность, что западные СМИ постоянно вводят в заблуждение общественность и скрывают реальное положение дел на Украине. По словам Макгрегора, все кончится тем, что на очередной телефонный звонок из США в Киеве больше никто не ответит, передает РИА «Новости».
Накануне заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев объяснил, почему Украина исчезнет.
Глава ВВС Украины раскрыл слабые места ВСУ
Глава ВВС Украины назвал проблемы Киева на фоне просьб о поставках истребителей F-16
Киеву не удается решить проблемы без поставок F-16, поскольку российская авиация количественно и технологически превосходит украинскую, заявил командующий ВВС Украины Николай Олещук.
По его словам, Украина эксплуатирует самолеты 40-летней давности, запасы деталей к которым истощаются, а у союзников их и вовсе нет, кроме того, Россия контролирует Черное море, передает ФАН.
Олещук считает, что F-16 могли бы выполнять функции ПВО, у них есть ракеты класса «воздух-воздух» с дальностью до 180 км, а также они сделаны под противокорабельные снаряды.
Ранее украинский майор Вадим Ворошилов заявил, что радары на российских современных самолетах «примерно в четыре раза лучше», чем на украинских, а российские ракеты значительно лучше, чем «старые советские», которые есть у Украины.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее говорил о необходимости поставок истребителей стране, но президент США Джо Байден исключил передачу Киеву F-16.
В Совфеде назвали неудачным визит Макрона и фон дер Ляйен в Пекин
Пушков назвал неудачным визит Макрона и фон дер Ляйен в Пекин
|
|
Поездка президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Пекин оказалась «мягко говоря» неуспешным, поскольку не привела к ожидаемым результатам Запада, заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков.
В своем Telegram-канале Пушков пояснил, что Запад предлагал лидеру КНР Си Цзиньпину «изменить подход к России», что не возымело эффекта. Также он подчеркнул, что Макрону и фон дер Ляйен не удалось добиться от Китая телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Пушков также написал, что фон дер Ляйен попыталась угрожать Китаю последствиями в случае, если он будет помогать России оружием.
Ранее Politico сообщило, что в Пекине завершились переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидер Китая не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции» по ситуации на Украине. Макрон добивался от главы КНР осуждения Москвы, однако тот даже не упомянул Россию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков: Запад истерично реагирует на планы России разместить ядерное оружие в Белоруссии
|
|
Запад не вспоминает о ядерном оружии США в Европе, но истерично реагирует на планы России создать хранилища для такого оружия в Белоруссии, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Как сказал представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, Запад не склонен вспоминать тему американского ядерного оружия, которое базируется в Европе, но они склонны к такой истеричной реакции на планы России по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, передает ТАСС.
|
Инфографика
|
Комментируя обсуждение президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко темы ядерного оружия на состоявшихся переговорах в Москве, Песков добавил: «Ну да, это сейчас очень важная тема. Мы видим очень несдержанную реакцию со стороны коллективного Запада на те объявления, которые сделал президент Путин».
Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что российская сторона не намерена отдавать белорусской тактическое ядерное оружие России, но будет размещать его в Белоруссии и обучит военных, как США в Европе.