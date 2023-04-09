Пушков назвал неудачным визит Макрона и фон дер Ляйен в Пекин

Визит президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Пекин оказался неуспешным, поскольку не привел к ожидаемым результатам для Запада, заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков.

«Мягко говоря, неудачный результат для Запада с точки зрения его заявленных целей», – написал он в своем Telegram-канале. Пушков объяснил это тем, что Запад предлагал лидеру КНР Си Цзиньпину «изменить подход к России» – мимо, «провести телефонный разговор с Зеленским» – что тоже не получилось.

По его словам, фон дер Ляйен попыталась угрожать Китаю последствиями в случае, если он будет помогать России оружием, а в Пекине явно не оценили ее поведение. В итоге – фон дер Ляйен «уехала восвояси, а Макрон с округлым совместным заявлением, которое говорит о том, что Пекин не намерен ссориться с важной для него в торгово-экономическом отношении Европой, но не позволит ей диктовать правила китайской геополитической игры», заключил сенатор, передает РИА «Новости».

Ранее Politico сообщило, что в Пекине завершились переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидер Китая не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции» по ситуации на Украине. Макрон добивался от главы КНР осуждения Москвы, однако тот даже не упомянул Россию.

Президент Франции прибыл в Китай с государственным визитом вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров политиков.