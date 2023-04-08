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ВМС США перебросили на Ближний Восток способную нести «Томагавки» подлодку
AP: ВМС США перебросили на Ближний Восток способную нести «Томагавки» подлодку
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Военно-морские силы США перебросили на Ближний Восток подлодку, способную нести на борту до 154 крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk).
По словам представителя Пятого флота ВМС США Тимоти Хоукинса, подлодка уже прошла через Суэцкий канал. Он заявил, что задача подлодки – «обеспечения региональной безопасности и стабильности в регионе», передает ФАН со ссылкой на Associated Press.
AP считает, что Вашингтон предпринял такой шаг, чтобы напомнить Ирану о военных возможностях США.
В марте Пентагон после удара по базе международной коалиции на северо-востоке Сирии заявлял, что США не стремятся к расширению конфликта или войне с Ираном.
Словакия обвинила российских техников в порче истребителей МиГ-29
Министр обороны Словакии Надь обвинил российских техников в порче переданных Украине истребителей МиГ-29
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Российские технические специалисты «намеренно» вызвали неисправности истребителей МиГ-29 вооруженных сил Словакии, которые недавно передали Украине, пишут европейские СМИ со ссылкой на министра обороны республики Ярослава Надя.
Словакия передала Миг-29 Украине, поскольку сама не использовала их с августа прошлого года, передает «Лента.ру» текст статьи EurActiv.
При этом при передаче оказалось, что самолеты неисправны.
Словацкий министр Надь заявил, что летать истребители могут, однако они не боеспособны. Украинские специалисты, по его словам, приехали в Словакию, привезли запасные части и осмотрели самолеты.
Надь полагает, что дефекты, обнаруженные у самолетов, были преднамеренно созданы российскими техниками. По данным словацкого министерства обороны, до 2022 года россияне обслуживали самолеты на авиабазе Слиач.
Министр заявил, что инцидент стал поводом для полицейского расследования, однако факт преднамеренной порчи двигателей самолетов доказать не смогли.
В марте киевские власти получили от словацкой стороны четыре МиГ-29 из обещанных 13. Оставшиеся истребители перемещаются на Украину по земле.
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На Украине сообщили о прорыве российских военных к трассе Т-0504 в Артемовске
«Русская весна»: Российские силы прорвались к трассе Т-0504 в Артемовске
Российские штурмовые формирования прорвались к трассе Т-0504 в Артемовске (украинское название – Бахмут), устроив вооруженным силам Украины «адскую ночь», пишут СМИ.
Украинские военные аналитики и солдаты ВСУ заявили о «тревожных изменениях» и «тяжелых боях» в Бахмутском направлении, сообщает канал «360» со ссылкой на «Русскую весну».
На Украине сообщают, что территория около трассы находится под контролем российских Вооруженных Сил. Согласно этим данным, бойцы ЧВК «Вагнер» предпринимают штурмовые действия в районе улицы Корсунской и «имеют некоторые успехи». Та же ситуация – в других секторах и юго-западных районах Артемовска.
Накануне сообщалось, что российские военные ведут ожесточенные бои с вооруженными силами Украины (ВСУ) в районе железнодорожного вокзала Артемовска.
Российские снайперы уничтожили украинскую разведгруппу
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Гордеев сообщил об уничтожении снайперами разведгруппы ВСУ
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Снайперской парой подразделения спецназа на южно-донецком направлении уничтожена разведгруппа украинских националистов, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев.
Гордеев сообщил, что «пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки «Восток». Кроме того, российские ЗРК «Стрела-10» сбили беспилотные летательные аппараты вооруженных сил Украины «Фурия» и «Валькирия», передает РИА «Новости».
На запорожском направлении автоматические звукометрические комплексы позволили установить местоположение украинской гаубицы в районе Гуляйполя, а также минометного расчета у Новоданиловки, которые после этого были уничтожены российскими артиллеристами.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на червонодибровском участке были выявлены командно-наблюдательные пункты ВСУ. Также удалось вскрыть перемещение личного состава полка Нацгвардии Украины. Оперативно-тактическая и армейская авиация России нанесла по ним удар, «противник понес потери в живой силе и технике», передает ТАСС.
На краснолиманском направлении российские беспилотники обнаружили огневые позиции сосредоточения техники и живой силы противника, после чего артиллерия «Центра» уничтожила цели. Кроме того, российская ПВО поразила беспилотники «Фурия» ВСУ.
Накануне сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 370 украинских военных.
Эксперты объяснили рост рейтинга Путина в США
Эксперты рассказали, кто из американцев поддерживает Путина в США
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40% американцев против поддержки Украины, а около 20% поддерживают Владимира Путина. Это касается в том числе профессуры и топ-менеджеров, но они боятся публичных заявлений. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи Малек Дудаков и Борис Межуев. Ранее рейтинги президента России в США побили исторические рекорды. На этом фоне Bank of America угодил в «антиукраинский» скандал из-за высказываний спикеров на конференции по геополитике.
«Рост рейтинга Путина, обозначенный в опросе YouGov, укладывается в данные других социологов. Судя по всему, этот показатель постоянно колеблется в районе 15–20% независимо от СВО и других факторов. Сторонники Путина – это выходцы из России и СССР, а также часть американцев, которые смотрят пророссийские каналы вроде RT», – пояснил американист Малек Дудаков.
«На мой взгляд, рейтинг Путина никак не связан с проседанием популярности Байдена. Потому что даже до всех событий на Украине глава Белого дома не нравился сторонникам президента России. Эти категории никак не соприкасаются. Основным бенефициаром ухудшения рейтинга Байдена является, очевидно, его будущий оппонент от Демократической партии на выборах», – заметил эксперт.
«Тут стоит добавить, что скандал на онлайн-конференции Bank of America только подтвердил тезис о том, что далеко не все в США поддерживают Украину. И среди топ-менеджмента корпораций, очевидно, такие люди тоже есть. Любая их публичная антиукраинская риторика воспринимается в штыки, они рискуют потерей работы и разорением бизнеса. Классическая cancel culture», – указал собеседник.
«Если посмотреть результаты любой социологии, то видно, что военную помощь Украине поддерживают чуть больше 50% граждан США. А тех, кто выступает против этого, уже больше 40%. Конечно, далеко не все из них напрямую являются сторонниками Путина, но частично эти группы совпадают», – пояснил он.
«Рост рейтинга Путина в США связан с уголовным преследованием Трампа. Экс-президент США – главный внутренний диссидент страны, который постоянно говорит, что сможет способствовать решению украинского вопроса. Эта риторика становится актуальной на фоне усталости и отчуждения американской общественности от поддержки Украины. Также Путина поддерживают консерваторы и сторонники традиционных ценностей», – считает политолог Борис Межуев.
Ранее стало известно, что рейтинг президента России Владимира Путина в США достиг самого высокого уровня с 2020 года. По данным соцопроса YouGov, этот показатель составляет 21%. В 2021 году популярность Путина колебалась на уровне 15%, а после того, как Россия начала спецоперацию, она составила 17%, сообщает Newsweek.
Также в пятницу стало известно, что замалчивание альтернативных точек зрения в США привело к скандалу на онлайн-конференции по геополитике Bank of America. Банк прервал мероприятие после якобы «пророссийских» заявлений ряда участников о СВО, сообщает New York Post.
Так, глава отдела международных отношений BofA Securities Даниэль Шихан раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «мастером манипулирования» и объектом «серьезных опасений» для властей США.
Другой спикер, профессор Университета Род-Айленда Николай Петро назвал Украину «проигравшей при любом сценарии», указав на экономический и демографический кризис в стране. Он также утверждал, что администрация Байдена выиграет от войны, а не от прекращения огня.
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Назначенная послом Украины сексолог поразила своим нарядом
«Страна.ua»: Назначенная послом Украины сексолог Илащук надела халат для видеообращения
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На странице посольства Украины в Болгарии появилось и вскоре исчезло видеообращение посла Олеси Илащук, одетой в домашний халат, сообщают украинские СМИ.
На видео Илащук в халате обратил внимание журналист украинского издания «Европейская правда» Сергей Сидоренко.
Первый ролик дипмиссия удалила, заменив его обращением дипломата, которая на этот раз надела пиджак, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».
Также СМИ заметили фото с прошедшей в четверг официальной встречи Илащук с представителем МИД Болгарии, на котором она одета в фиолетовый костюм.
Илащук стала послом Украины в Болгарии в декабре 2022 года. Она окончила Черновицкий университет и Украинский гештальт-институт. В социальных сетях она указывала, что работает клинический психологом, гештальт-терапевтом и сексологом-консультантом. Кроме того, украинские СМИ писали о ней как о «специалисте по драгоценным украшениям» и «гипнотизере».
В украинском МИДе, однако, утверждают, что у Илащук есть диплом специалиста по международным отношениям.
Times рассказала о провале попытки элитных украинских войск захватить ЗАЭС
Times рассказала о неудачной попытке элитных украинских подразделений высадиться на берег Днепра для захвата ЗАЭС
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В октябре свыше 600 военных из элитных подразделений вооруженных сил Украины попытались высадиться на левый берег реки Днепр, чтобы захватить Запорожскую АЭС, операция завершилась неудачей, пишет Times.
По информации Times, которая ссылается на представителей украинских спецслужб, в том числе военной разведки и ВМС, было задействовано свыше 30 лодок. Украинские военные были вооружены крупнокалиберными пулеметами, автоматическими гранатометами MK-19 и ПТРК. При этом ВСУ не ожидали жесткого сопротивления, полагая, что войска России не смогут использовать артиллерию, передает ТАСС.
Однако выяснилось, что войска России «построили очень густую оборону», «все заминировали» и даже «подогнали танки и артиллерию», когда ВСУ приблизились. Украинских военных «начали обстреливать прямо по воде», а ВСУ попытались нанести удар из РСЗО HIMARS.
Источники в американской оборонной среде подтвердили, что украинскому спецназу передали «оперативные сведения», хотя за «выбор, расстановку приоритетов и конечные решения» отвечает Киев.
В результате украинские силы не смогли высадиться на левом берегу Днепра, до берега добралась только небольшая группа. На окраине Энергодара три часа продолжалась перестрелка, пишет Times. Издание указывает, что попытки силового захвата ЗАЭС остаются предметом дискуссий среди украинских чиновников.
Напомним, Минобороны рассказало подробности уничтожения украинского десанта, который пытался захватить ЗАЭС 19 октября. Киев официально ранее не признавал факт атаки на АЭС.
Медведев объяснил, почему Украина исчезнет
Медведев: Украина никому не нужна, поэтому ее не будет на планете
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Украина не нужна ни Европе, ни Соединенным Штатам, ни Африке и Латинской Америке, ни Азии, ни России и даже собственным гражданам, а потому эта страна исчезнет, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал заметку под заголовком «Почему исчезнет Украина? Потому что она никому не нужна».
Так, по его словам, Украина не нужна европейцам, у которых настал «настоящий финансовый и политический ад», вызванный «натужной поддержкой нацистского режима по велению американского ментора». Потоки «наглых попрошаек» (украинских беженцев), резкий рост инфляции, колоссальные счета за тепло и электричество, загнивание европейского бизнеса привели к взрывам недовольства в Европе, а все это – «ради бандеровской недоукраины», которую «даже чванливые наглые пшеки не воспринимают в качестве нормальной страны и периодически пробрасывают тему аншлюса западных областей», пишет Медведев.
Вскоре «младоукраинских кровососущих паразитов» могут окончательно пересадить «на скорченную артритом шею дряхлеющего Европейского союза», что станет «окончательным закатом прежде царственной, но обнищавшей от вырождения Европы», уверен зампред Совбеза РФ.
Кроме того, по его мнению, Украина не нужна Соединенным Штатам. Да, признает Медведев, «политические балаболы, которые давно расписались в собственной импотенции и слабоумии», пытаются сделать себе пиар на Украине. По его словам, это «реальные маразматики вроде Байдена». А между тем рядовые американцы совершенно не понимают, что «такое Украина и где «оно» находится», пишет Медведев.
«Почему ради какой-то малопонятной части России они должны терпеть такие неудобства? Почему в США истеблишмент занимается не вопросами инфляции и рабочих мест или чрезвычайными происшествиями в их родном штате, а неведомой им страной 404? Почему столько бабок отправляется за океан? И они рано или поздно спросят за это. И тогда захват Капитолия в январе 2021 года покажется играми скаутов», – отметил зампред Совбеза РФ.
Также Украина не нужна Африке и Латинской Америке, продолжает Медведев. Он отметил, что средств, которые США выделяют на военную поддержку Киева, хватило бы на многие программы, направленные на социальное развитие латиноамериканских и африканских государств.
Не нужна Украина и Азии, продолжает Медведев. По его словам, на российском примере азиатские страны наблюдают, как Запад отрабатывает цветные технологии по устранению крупнейших держав-конкурентов, и понимают, какой сценарий им готовят в случае неповиновения.
Между тем у гигантов вроде Индии и Китая «и без наркоклоунов с их нытьем о помощи» хватает проблем с восстановлением экономики после окончания пандемии, отмечает он.
Украина не нужна России, пишет Медведев, отмечая, что «недоукраина» вовсе не является страной, а «облаком в штанах».
«Кусочки России, названные Украиной в границах 1991 года, – просто недоразумение, порожденное распадом Союза ССР. И поэтому недоукраина не нужна нам. Нам нужна Большая Великая Россия», – подчеркивает Медведев.
Наконец, Украина во главе с нацистской верхушкой не нужна самим ее гражданам, уверен зампред Совета Безопасности России. Он напомнил, что из 45 млн человек населения там осталось чуть больше 20 млн. Едут они куда угодно, в том числе «ненавистную Польшу», и даже мечтают стать «52-м штатом Америки». «Да хоть к Антарктиде с пингвинами присоединиться. Лишь бы было тихо и кормили сытно», – отмечает Медведев. Вынуждены скитаться в поисках лучшей жизни по странам и континентам, констатировал он.
«Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому ее не будет», – заключил он.
Ранее Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и компания за действия против Киево-Печерской лавры предстанут не только перед человеческим судом, но и перед Божиим.
Опубликована новая партия секретных документов США по Украине
New York Times сообщила о появлении в Сети новой партии секретных документов США по Украине, Китаю и Ближнему Востоку
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Утечка секретных документов США продолжилась, в интернете опубликованы документы, касающиеся Украины, Китая и Ближнего Востока, сообщают СМИ.
Речь идет о более чем 100 документах, часть из которых содержит маркировку, указывающую на то, что материалы не должны стать известны представителям других стран, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.
Аналитики полагают, что утечка может нанести большой ущерб властям США. Один из них назвал случившееся «кошмаром» для разведывательного альянса «Пять глаз» (США, Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия). В числе опубликованных документов есть карта с расстановкой сил вокруг Артемовска.
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что военное ведомство США в курсе сообщений о случившемся и «разбирается в этом вопросе».
Напомним, на фоне планов Украины перейти в контрнаступление в Сети появились секретные данные о состоянии украинских войск, из-за чего Пентагон начал служебное расследование. Эксперты полагают, что «достоверность утечки невелика», а «публикации в СМИ и озабоченность Белого дома с Пентагоном» нужны «для отвода глаз».
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Российские штурмовые отряды вытеснили ВСУ к железнодорожному вокзалу Артемовска
Российские военные вступили в ожесточенный бой с ВСУ у железнодорожного вокзала Артемовска
Российские военные ведут ожесточенные бои с вооруженными силами Украины (ВСУ) в районе железнодорожного вокзала Артемовска (украинское название – Бахмут).
«Что касается железнодорожного вокзала, действительно, (...) там ожесточенные бои», – приводятся слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы, передает ТАСС.
В ночь на 3 апреля Пригожин сообщил о поднятии флага России над администрацией Артемовска и сделал заявление, что город «юридически» находится под контролем российских сил.
Ранее Пушилин рассказал о попытке ВСУ «перефокусироваться» с Артемовска на Авдеевку.
Шарий показал особые предметы у гроба Татарского
Медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал фотографию гроба погибшего в результате теракта в Санкт-Петербурге военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин).
Шарий разместил фото в своем Telegram-канале, обратив внимание, что у гроба лежат награды ЧВК «Вагнер», именная кувалда и указ президента Владимира Путина.
Прощание с погибшим военкором проходит в субботу в похоронном зале Троекуровского кладбища в Москве.
Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва, произошедшего на его творческом вечере в одном из кафе Санкт-Петербурга. Бомба была вмонтирована в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. Она находится под арестом.
Президент Владимир Путин наградил Фомина орденом Мужества посмертно.
Грузия напомнила американцам о пролитой за них крови
Глава парламента Грузии напомнил США о сражавшихся с американцами грузинах в Ираке или в Афганистане
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Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили напомнил США, что грузинские военные в совместных с ними миссиях проливали кровь и заслуживают подлинного партнерства, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В пятницу после встречи с послом США Келли Дегнан, на которой обсуждалось недовольство Тбилиси санкциями Вашингтона против четырех грузинских судей якобы за коррупцию, председатель парламента заявил, что «наши солдаты плечом к плечу с американцами вместе сражались в горячих точках – будь то Ирак или Афганистан».
«За обеспечение международной стабильности наш народ пролил кровь вместе с США и международными партнерами», – сказал он.
По словам Шалвы Папуашвили, «более 30 лет Грузия является надежным партнером США и других западных стран».
Председатель парламента также напомнил, что, когда США и другие страны НАТО приняли решение покинуть Афганистан, «Грузия в сжатые сроки обеспечила логистику».
По его словам, санкции против грузинских судей «не являются партнерским шагом».
«Нашим гражданам без каких-либо доказательств приклеивают язык коррумпированных», – заявил он.
Ранее грузинские судьи обвинили США в «суде Линча» над местной Фемидой.
Блинкен выступил против перемирия между Россией и Украиной
Блинкен исключил возможность переговоров о перемирии между Россией и Украиной в настоящее время
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Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что целью переговоров между Москвой и Киевом должен быть «справедливый и прочный мир», а сейчас такой возможности нет.
Блинкен полагает, что Москва «должна дойти до того момента», когда окажется «готовой» начать «конструктивные переговоры». Он заявил, что с пониманием относится к людям, которым «идея прекращения огня» кажется «заманчивой». Однако, по его словам, мир «не будет справедливым и прочным», если приведет к «фактической ратификации захвата Россией значительной украинской территории». Блинкен опасается, что Россия в случае перемирия сможет «перегруппировать войска и снова атаковать», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров назвал «неглубоким анализом» заявление госсекретаря США о недопустимости немедленного перемирия на Украине. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков указал, что Киев не может ослушаться своих кураторов, выступающих за продолжение боевых действий.
Fox News предсказал крупнейшую с начала СВО мобилизацию на Украине
Fox News со ссылкой на аналитика Барроса предсказал крупнейшую с начала СВО мобилизацию на Украине
В связи с планами контрнаступления Украина начнет очередную мобилизацию военнообязанных, которая станет крупнейшей за время российской специальной военной операции, заявил аналитик Джордж Баррос.
Баррос полагает, что новая мобилизация окажется примерно вдвое масштабней, чем осенняя кампания. Баррос предсказал, что украинские войска начнут наносить удары в ближайшие пару месяцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Напомним, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия заявил, что на Украине могут усилить мобилизацию.
Даня Милохин пожалел о потерянном «коннекте» с Россией
Блогер Даня Милохин заявил, что «зря потерял коннект» с Россией, и признался, что у него нет денег
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Покинувший страну блогер Даня Милохин выразил сожаления по поводу разрыва связей с Россией и пожаловался, что остался совсем без денег.
Милохин в интервью блогеру Эльдару Джарахову признался, что «зря потерял коннект с Россией».
«Мне говорил Ярик (продюсер Ярослав Андреев – прим. ВЗГЛЯД), типа, «брат, не теряй коннект с Россией, потому что в России все, ты начал с России». А я вот забил фиг, не стал его слушать, бросил Первый канал (…) и пел там всякие песни…» – рассказал блогер, добавив, что «теперь люди боятся» с ним работать.
Тиктокер рассказал, что не сумел сохранить состояние, заработанное в России, и даже не купил собственную недвижимость. Он признался, что про финансовую грамотность стал задумываться только когда у него закончились деньги.
При этом Милохин выразил надежду, что в России он до сих пор «звезда».
В октябре Милохин покинул шоу «Ледниковый период» и уехал из России. В конце февраля он жаловался, что живет в США за чужой счет и ничего не зарабатывает.
ГП попросили проверить Козловского по статье о дискредитации российских войск
Генпрокурора Игоря Краснова призвали проверить Козловского по статье о дискредитации российских войск
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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подал на имя генпрокурора России Игоря Краснова обращение с просьбой проверить актера Данилу Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил России.
В обращении говорится, что Козловский осуждает специальную военную операцию России на Украине «и даже переехал в США, чтобы дистанцироваться от России», хотя сейчас планирует вернуться для выступлений в Москве и Санкт-Петербурге, передает ТАСС.
Указывается, что в соцсетях Козловский осудил решение связанных с Украиной проблем «военными операциями». При этом Козловский признал, что прежде не следил за боевыми действиями в Донбассе. Также в обращении подчеркивается, что Козловский призывал россиян к акциям протеста с антиправительственными лозунгами.
Бородин полагает, что в действиях актера наблюдаются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей КоАП о дискредитации российских войск.
Напомним, брат и пресс-секретарь артиста Егор Козловский сообщил, что в Москве и Санкт-Петербурге состоятся запланированные на апрель и май спектакли с участием Данилы Козловского.