Политолог Громыко назвал причиной неудач Мэй и Трасс попытки копировать стиль Тэтчер

Попытки Терезы Мэй и Лиз Трасс походить на Маргарет Тэтчер не увенчались успехом, а сослужили им медвежью услугу. В случае с Трасс они и вовсе выглядели трагикомически, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Громыко. Десять лет назад скончалась Маргарет Тэтчер, которая занимала пост премьер-министра Великобритании с 1979 по 1990 год.

«Образ «железной леди», мне кажется, сослужил Терезе Мэй и Лиз Трасс медвежью услугу. Слишком сильно почитание Тэтчер в политической памяти английского правящего класса, чтобы всерьез были восприняты притязания Мэй и тем более Трасс на ее «мантию». В случае Трасс попытка нарядиться в тэтчеровские одежды и вовсе стала выглядеть трагикомически», – считает директор института Европы РАН Алексей Громыко.

По его словам, попытки преемниц Тэтчер на посту премьер-министра Великобритании «ухватиться за какие-то политические образы прошлого говорят лишь об отсутствии в последние годы у консерваторов новых больших и свежих идей». «Да и если заигрывание с «Брекзитом» при Тэтчер в целом воспринималось как часть политики по восстановлению высокого статуса Британии в международных делах, теперь все, что связано с брекзитом, большинство британцев, не говоря уже о континентальной Европе, воспринимают как ретроградство, утаскивающее страну в прошлое», – подчеркнул эксперт.

Громыко считает, что корни «Брекзита» уходят в эпоху тэтчеризма. «Кто-то даже скажет, что Британия была запрограммирована на выход из ЕС еще раньше. Важно и то, что эпоха тэтчеризма не ограничивалась годами правления самой Маргарет Тэтчер. До недавнего времени отголоски политики, проводимой Консервативной партией под ее руководством, еще сильно ощущались», – добавил собеседник.

Одной из главных заслуг Тэтчер на посту премьера Громыко считает укрепление экономических основ. «Она была последовательным сторонником принятия Единого европейского акта 1986 года. В последующем на его основе был создан Единый рынок ЕС», – напомнил политолог.

Бывший премьер-министр Великобритании баронесса Маргарет Тэтчер умерла 8 апреля 2013 года. Она занимала этот пост с 1979 по 1990 год, а за твердый характер ее называли «железной леди». В истории страны она стала первой женщиной-премьер-министром. В 2002 году Тэтчер пережила несколько сердечных приступов.

Во внешней политике Тэтчер поддерживала курс США, в том числе на размещение американских ракет средней дальности в Западной Европе. В 1984 году она пригласила в Лондон группу политиков из СССР, в числе которых был член политбюро ЦК КПСС Михаил Горбачев. Впоследствии Тэтчер призывала Вашингтон развивать диалог с Москвой. В 1982 году Великобритания одержала победу над Аргентиной в войне за Фолклендские острова.

Второй женщиной на посту премьера Великобритании была Тереза Мэй (2016-2019), а третьей – Лиз Трасс, которая проработала в этом качестве всего 50 дней осенью прошлого года.