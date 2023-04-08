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ЮАР объявила об участии лидеров всех стран БРИКС в саммите в Дурбане
Шерпа ЮАР Суклал объявил об участии в саммите в Дурбане лидеров всех стран БРИКС
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В саммите, который состоится в августе в Дурбане, лично примут участие лидеры всех стран БРИКС, включая главу российского государства Владимира Путина, заявил шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал.
Суклал сказал, что у ЮАР «есть подтверждение, что все лидеры примут участие в саммите». Когда его попросили уточнить, идет ли речь о личном присутствии лидеров, Суклал дал утвердительный ответ и заявил, что Москва также «не утверждала обратного», передает РИА «Новости».
«Приглашение направил президент (ЮАР Сирил) Рамофоса, президент Путин поблагодарил, мы готовимся к тому, что все лидеры будут присутствовать в ЮАР», – заявил Суклал, добавив, что правительство «обсуждает этот вопрос», но страна «готовится к полноценному саммиту».
Шерпа отметил, что ЮАР «не приветствует односторонние санкции» и «уважает только санкции, одобренные ООН», а «ООН не вводила санкции против России». К односторонним санкциям ЮАР не присоединяется, сказал он. Суклал сообщил, что сотрудничество в блоке БРИКС из-за давления западных стран только укрепилось и стало интенсивнее.
Напомним, 15-й саммит БРИКС пройдет 22–24 августа в городе Дурбан. Москва уверена, что на предстоящем саммите БРИКС ЮАР обеспечит возможность работы делегаций любого уровня, несмотря на действия МУС.
МУС выдал «ордер на арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Юрисдикцию МУС не признают многие страны. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
Путин назвал послу США причины конфликта на Украине
Путин: Поддержка США госпереворота на Украине в 2014 году привела к нынешнему конфликту
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Президент России Владимир Путин обвинил США с их политикой поддержки цветных революций в провоцировании нынешнего кризиса на Украине.
«Уважаемая госпожа посол, не хочется нарушать благостной обстановки вручения верительных грамот, и знаю, что, возможно, не согласитесь с моим мнением, но не могу не сказать сегодня о том, что использование Соединенными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка так называемых цветных революций, поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году в конечном-то итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису и дополнительно внесла свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений», – передает ТАСС слова Путина послу США Линн Трейси на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.
Ранее Путин заявил, что российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми странами без исключений и не намерена изолироваться.
Путин заявил о причастности западных спецслужб к подготовке терактов в России
Путин: Потенциал западных спецслужб задействован в подготовке Киевом терактов в России
Президент России Владимир Путин считает причастными западные спецслужбы к подготовке Киевом терактов на территории России, об этом он заявил на заседании Совета Безопасности России.
«Неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов Федерации, но и совершают преступления в других регионах [России]. Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб», – цитирует его ТАСС.
Ранее Путин заявил, что российскому руководству необходимо максимально быстро интегрировать новые регионы в единое правовое пространство со всей страной.
Эксперты объяснили рост рейтинга Путина в США
Эксперты рассказали, кто из американцев поддерживает Путина в США
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40% американцев против поддержки Украины, а около 20% поддерживают Владимира Путина. Это касается в том числе профессуры и топ-менеджеров, но они боятся публичных заявлений. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи Малек Дудаков и Борис Межуев. Ранее рейтинги президента России в США побили исторические рекорды. На этом фоне Bank of America угодил в «антиукраинский» скандал из-за высказываний спикеров на конференции по геополитике.
«Рост рейтинга Путина, обозначенный в опросе YouGov, укладывается в данные других социологов. Судя по всему, этот показатель постоянно колеблется в районе 15–20% независимо от СВО и других факторов. Сторонники Путина – это выходцы из России и СССР, а также часть американцев, которые смотрят пророссийские каналы вроде RT», – пояснил американист Малек Дудаков.
«На мой взгляд, рейтинг Путина никак не связан с проседанием популярности Байдена. Потому что даже до всех событий на Украине глава Белого дома не нравился сторонникам президента России. Эти категории никак не соприкасаются. Основным бенефициаром ухудшения рейтинга Байдена является, очевидно, его будущий оппонент от Демократической партии на выборах», – заметил эксперт.
«Тут стоит добавить, что скандал на онлайн-конференции Bank of America только подтвердил тезис о том, что далеко не все в США поддерживают Украину. И среди топ-менеджмента корпораций, очевидно, такие люди тоже есть. Любая их публичная антиукраинская риторика воспринимается в штыки, они рискуют потерей работы и разорением бизнеса. Классическая cancel culture», – указал собеседник.
«Если посмотреть результаты любой социологии, то видно, что военную помощь Украине поддерживают чуть больше 50% граждан США. А тех, кто выступает против этого, уже больше 40%. Конечно, далеко не все из них напрямую являются сторонниками Путина, но частично эти группы совпадают», – пояснил он.
«Рост рейтинга Путина в США связан с уголовным преследованием Трампа. Экс-президент США – главный внутренний диссидент страны, который постоянно говорит, что сможет способствовать решению украинского вопроса. Эта риторика становится актуальной на фоне усталости и отчуждения американской общественности от поддержки Украины. Также Путина поддерживают консерваторы и сторонники традиционных ценностей», – считает политолог Борис Межуев.
Ранее стало известно, что рейтинг президента России Владимира Путина в США достиг самого высокого уровня с 2020 года. По данным соцопроса YouGov, этот показатель составляет 21%. В 2021 году популярность Путина колебалась на уровне 15%, а после того, как Россия начала спецоперацию, она составила 17%, сообщает Newsweek.
Также в пятницу стало известно, что замалчивание альтернативных точек зрения в США привело к скандалу на онлайн-конференции по геополитике Bank of America. Банк прервал мероприятие после якобы «пророссийских» заявлений ряда участников о СВО, сообщает New York Post.
Так, глава отдела международных отношений BofA Securities Даниэль Шихан раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «мастером манипулирования» и объектом «серьезных опасений» для властей США.
Другой спикер, профессор Университета Род-Айленда Николай Петро назвал Украину «проигравшей при любом сценарии», указав на экономический и демографический кризис в стране. Он также утверждал, что администрация Байдена выиграет от войны, а не от прекращения огня.
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Путин заявил о жестокости киевского режима к украинцам
ВСУ на одном из участков уничтожили 14 собственных военных, сдавшихся в плен, при этом пострадали и российские солдаты, заявил президент Владимир Путин на встрече с врио ДНР Денисом Пушилиным.
По данным президента, на одном из участков 14 украинских военных сдались в плен, передает ТАСС.
«Но было уже поздно, и наши остались там с ними, несколько человек. Даже не охраняли, чтобы потом с утра вывезти из зоны боевых действий. Триста снарядов противник положил в одно место! Уничтожил всех своих военнослужащих», – сказал Путин.
Он добавил, что Россия имеет дело с киевским режимом, который в высшей степени жесток не только к российским гражданам, но и к своим.
На встрече с Пушилиным Путин также поставил военным задачу прекратить обстрелы Донбасса.
Путин потребовал жестко бороться с «недобитым подпольем» в новых регионах
Украинские власти используют «недобитое подполье» из неонацистов и радикалов для запугивания жителей новых регионов России, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совбеза, призвав бороться с этим жестко и эффективно.
«Что хочу особо подчеркнуть – противник использует для запугивания людей свое недобитое пока подполье, в том числе разного рода неонацистские, и другие радикальные группировки», – приводит слова президента ТАСС.
Путин призвал надежно обеспечить контроль за ситуацией.
Также Путин поручил быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство.
Анонсировано выступление Путина с большой речью о внешней политике
Президент Владимир Путин решил выступить с большой речью о внешней политике на церемонии вручения верительных грамот
Российский лидер Владимир Путин в среду во время вручения верительных грамот прибывшими в Россию послами иностранных государств выступит с объемной речью по внешнеполитической проблематике, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, само мероприятие запланировано на 15.00 мск в Большом Кремлевском дворце, передает ТАСС.
«Традиционно на церемонии с большим, достаточно объемным выступлением по внешнеполитической проблематике выступит Путин», – заверил Песков.
Ранее Путин спрогнозировал длительные санкции против России.
Песков рассказал о затянувшихся за полночь переговорах Путина и Лукашенко
Разговор российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в среду затянулся далеко за полночь, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
«Вы знаете, накануне состоялось весьма продолжительное и содержательное общение президентов. Оно затянулось далеко за полночь», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Напомним, Путин в ходе беседы с Лукашенко заявил об успешной работе обеих стран по разным направлениям, включая экономику и безопасность.
В четверг оба политика поучаствуют в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
Путин анонсировал подготовку концепции безопасности Союзного государства
Путин анонсировал подготовку концепции безопасности Союзного государства России и Белоруссии
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Москва и Минск подготовят концепцию безопасности Союзного государства, в которой будут также отражены внешние вызовы, сообщил глава российского государства Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
Он отметил, что на заседании большое внимание уделялось вопросу о начале подготовки концепции безопасности Союзного государства, передает ТАСС.
«В этом документе имеется в виду сформулировать основополагающие задачи нашего взаимодействия в свете растущей напряженности на внешних границах наших государств и развязанной против нас санкционной и информационной войны», – сказал Путин.
Также страны будут расширять двустороннее сотрудничество в оборонной, военно-технической сфере. «И это безусловно отвечает коренным интересам наших стран и народов. По-настоящему важно с учетом непростой международной обстановки это именно сегодня», – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что на Высшем госсовете (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии получится найти понимание по всем вопросам.
Хуснуллин: В Мариуполе восстановлено 11 тыс. домов
Вице-премьер Хуснуллин заявил о восстановленных в Мариуполе 11 тыс. домах
В Мариуполе к данному моменту восстановили порядка 11 тыс. домов, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании Совбеза России с участием президента Владимира Путина.
Работу по восстановлению домов планируется усилить, для этого приняты все нужные решения, заявил Хуснуллин, передает ТАСС.
Глава государства оценил проделанную работу и отметил, что в Мариуполе развернуто масштабное строительство. «Видно, что город меняется, но важно, чтобы положительные сдвиги происходили во всех городах и во всех населенных пунктах всех четырех [новых] регионов», – подчеркнул Путин.
В ходе заседания президент отмечал, что жители новых регионов должны чувствовать, что их поддерживает вся страна.
Путин снял с должности замминистра МЧС Гречушкина
Заместитель главы МЧС генерал-полковник Николай Гречушкин освобожден от должности по указу президента Владимира Путина.
Глава государства подписал указ об освобождении замминистра в среду, передает ТАСС со ссылкой на документ.
Гречушкин в МЧС был ответственен за вопросы тылового обеспечения. Он был назначен на должность замминистра летом 2018 года, до этого он служил в том же ведомстве. В 2004-2008 годах руководил отделом тыла департамента тыла и вооружения МЧС, в 2008-2009 годах был замдиректора департамента тыла и вооружения.
До этого в конце марта президент освободил от должности первого замглавы МЧС Александра Чуприяна.
Путин назвал причины деградации отношений России с ЕС
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Взаимоотношения между Россией и Европейским союзом (ЕС) за последнее время деградировали, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран.
«Находящийся здесь глава представительства Европейского союза, наверное, разделяет мнение, что отношения этого объединения с Россией в последние годы сильно деградировали. К нашему большому сожалению», – приводит его слова ТАСС.
По словам Путина, Россия видит причину в том, что ЕС оставил в стороне свою основную, изначальную функцию развития экономического сотрудничества, интеграции на Европейском континенте и «инициировал геополитическое противостояние с Россией».
Также он добавил, что Москва рассчитывает, что со временем разногласия с Европейским союзом останутся в прошлом и отношения начнут восстанавливаться.
«Хотел бы выразить надежду на то, что все действия, которые наносят ущерб нашим отношениям, все-таки останутся в прошлом. И мы сделаем все для того, чтобы выстроить их в нужном ключе и для России, и для экономик стран – членов этой организации. Мы все-таки надеемся, что логика взаимного сотрудничества со временем возобладает», – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что большой опыт самостоятельной государственности и богатая культура определяют особое положение России как самобытного государства-цивилизации.
Медиаменеджер Анисимов назвал приоритеты деятельности нового состава Общественной палаты
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«Общественная палата должна сделать голос гражданского общества четким и заметным», – сказал газете ВЗГЛЯД замглавы МИЦ «Известия» Никита Анисимов, который в четверг вошел в состав ОП среди 40 новых членов палаты, утвержденных президентом России.
«Мы должны эффективно рассказывать о работе общественных организаций, обращать внимание СМИ на инициативы гражданского общества. Многие из них крайне актуальны и востребованы. Самое главное в нашей работе – защита интересов людей», – говорит Никита Анисимов, заместитель главного редактора мультимедийного информационного центра «Известия».
«Кроме того, нам нужно привлекать внимание к общественно-значимым темам. Это и социальные вопросы, и темы, связанные с противодействием иностранному вмешательству, а также вопросы общественного контроля», – отметил собеседник.
«Учитывая свой многолетний опыт работы в журналистике, буду содействовать реализации информационных проектов, активно транслировать позицию журналистского сообщества в борьбе с двойными стандартами на международном уровне, а также отстаивать наши ценности и достижения», – подчеркнул он.
Напомним, президент России Владимир Путин в четверг утвердил 40 членов нового состава Общественной палаты РФ. Среди них: нынешний секретарь ОП Лидия Михеева и ее заместители – Герой России Вячеслав Бочаров, директор Музея Победы Александр Школьник, экономист Александр Галушка.
Впервые в ОП вошли: зам главного редактора МИЦ «Известия» Никита Анисимов, радиоведущий Армен Гаспарян, глава Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев, писатель Сергей Лукьяненко, скрипач Петр Лундстрем, Дид Хамбо-лама Буддийской традиционной Сангхи Дашинима Содномдоржиев, представитель Комитета семей воинов Отечества Екатерина Колотовкина, глава профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Сергей Черногаев.
По словам Михеевой, в ОП вошли представители профессиональных и творческих союзов, объединений работодателей, множества НКО. Все они будут «представлять и защищать интересы различных социальных групп» российского общества, указала она.
Отдельно в ОП подчеркнули: «Перед новым составом ОП стоит задача по совершенствованию социальной и правовой защиты россиян, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей».
Сейчас в ОП 127 членов. Еще 43 члена ОП будут выбраны из кандидатов от НКО. Новый состав ОП начнет работу не позднее 1 июля.
В Кремле началась церемония приема Путиным верительных грамот у послов 17 стран
В Александровском зале Большого Кремлевского дворца проходит церемония приема президентом Владимиром Путиным верительных грамот у 17 новоприбывших послов других государств.
В церемонии участвуют представители недружественных стран и территорий, включая посла США Линн Трейси, передает ТАСС.
Также на церемонии присутствуют дипломаты из Дании (Якоб Хеннингсен), Норвегии (Роберт Квиле) и Северной Македонии (Ненад Колев).
Верительную грамоту главе российского государства вручит посол Европейского союза Ролан Галяраг. Он стал представителем ЕС в России в сентябре 2022 года.
В числе участников руководители дипломатических миссий из Брунея и Камбоджи, Гвинейской Республики, Зимбабве, Экваториальной Гвинеи, Гондураса, Мексики и Парагвая.
Путин также примет верительные грамоты послов Ирака, Омана, Сирии и Абхазии.
Отмечается, что президент планирует выступить в начале мероприятия с объемной речью о внешней политике.
Путин на встрече с Лукашенко заявил об успешной работе в сфере безопасности и экономики
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил об успешной работе двух стран по разным направлениям, в том числе в сфере экономики и безопасности.
«Хочу еще раз поздравить Вас с Днем единения народов России и Белоруссии, мы отметили это 2 апреля. Должен сказать, что очень многое сделано в результате нашей совместной работы по всем направлениям. Завтра, повторяю, мы все это обсудим. Это касается нашего взаимодействия на международной арене, это касается решения совместно вопросов обеспечения безопасности наших государств. Особо приятно отметить результаты нашей работы в сфере экономики», – цитирует Путина РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле.
Путин: Жители новых регионов должны видеть, что за ними вся наша большая страна
Жители новых российских регионов должны чувствовать, что вся страна поддерживает и защищает их, заявил президент Владимир Путин на заседании Совбеза.
«Абсолютное большинство граждан в новых регионах не только сделали свой осознанный исторический выбор, выступают за единство с Россией, но и честно, мужественно исполняют свой долг, налаживают производство, ведут бизнес, работают в больницах, детских садах, школах, вузах, на предприятиях ЖКХ городов и поселков, в органах местной власти и правоохранительных структурах», — сказал глава государства.
Его слова приводятся в Telegram-канале Кремля.
«Они должны знать, видеть и чувствовать, что за ними – вся наша большая страна и мы сделаем всё, чтобы их защитить», – подчеркнул он.
Также в ходе заседания президент заявил, что нужно как можно быстрее интегрировать эти регионы в единое правовое и экономическое со всей Россией пространство.